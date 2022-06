Crecen las dudas en torno al destino de periodista y activista desaparecidos en el Amazonas

Más de una semana ha pasado desde que se reportó la desaparición en el Amazonas del periodista británico Dom Phillips y Bruno Pereira, un experto en asuntos indígenas de Brasil. Tras no volver de un viaje que debió tomar solo horas en recorrer, la comunidad indígena que los esperaba dio aviso de su desaparición en el Valle de Javari el 5 de junio, desencadenando un operativo de búsqueda tras presiones de autoridades británicas, celebridades y ambientalistas.

Sin embargo, las últimas informaciones entregadas por los distintos involucrados en el caso han generado dudas y levantado un manto de confusión sobre el real estado de la investigación.

La mecha fue encendida por un asistente del embajador de Brasil en Reino Unido, quien avisó a los familiares de Phillips mediante una llamada telefónica que la policía y los grupos de búsqueda habrían encontrado los cuerpos de los desaparecidos.

“Dijo que quería que supiéramos que habían encontrado dos cuerpos”, relató al diario británico The Guardian el cuñado del periodista, Paul Sherwood. “Solo dijo que estaba en la selva tropical, que estaban atados a un árbol y que aún no habían sido identificados”, agregó el familiar de Phillips.

Familiares del periodista británico, Dom Phillips, abrazándose en las protestas por su desaparición en Río de Janeiro, efectuadas el domingo, Foto: AP

Sin embargo, horas después de que se conociera de la supuesta aparición de dos cuerpos, tanto la propia Policía Federal de Manaos como los equipos de búsqueda organizados por las comunidades indígenas de la zona salieron a negar la información.

El vocero de la Unión de los Pueblos Indígenas del Valle de Javari (Univaja), Eliesio Marubo, dijo que “la búsqueda continúa” tras hablar con los equipos, pues no es cierto que los hayan encontrado, lo citó The Guardian. La Policía Federal, en tanto, explicó en un comunicado que “la información que se comparte de que se han encontrado los cuerpos de Bruno Pereira y Dom Phillips no tiene fundamento”, y aseguraron que “tan pronto como se hagan hallazgos, la familia y los medios serán informados de inmediato”.

De todos modos, importantes avances y descubrimientos se han hecho en la investigación. Fue durante el sábado en la mañana que un pequeño grupo de búsqueda indígena encontró una lona azul en el río Itaquaí. En su interior estaba el notebook, unas botas y una mochila con la ropa de Dom Phillips, así como una tarjeta a nombre de Bruno Pereira y su ropa: pantalones negros, zapatillas y botas, reportó O Globo.

Durante el fin de semana, también se encontró material biológico, lo que encendió las alarmas debido a la posibilidad de que perteneciera a los extraviados. Estos fueron enviados para ser periciados y descartar que fueran humanos, ya que, según la policía, probablemente son de origen animal, cerrando -de momento- la esperanza de la aparición de la pareja. “Como se dijo anteriormente, se encontraron materiales biológicos y efectos personales de los hombres desaparecidos y están siendo examinados”, explicaron las autoridades.

Por último, y en relación al único detenido en el contexto de la búsqueda, Amarildo da Costa Oliveira, “El Pelado”, una nueva embarcación de su propiedad fue encontrada junto a huellas en el suelo que indican su arrastre, afirmó la Unión de los Pueblos Indígenas del Valle de Javari.

Si bien la policía no ha vinculado a Oliveira con la desaparición de Phillips y Pereira, este fue detenido por el porte de drogas y munición restringida por ley, luego de que testigos lo ubicaran en el lugar donde el periodista y el experto fueron vistos por última vez.

Según O Globo, un testigo clave habría señalado a las autoridades brasileñas que vio a “El Pelado” con una escopeta poco después de que el periodista y el experto indígena salieran de la comunidad de São Rafael en dirección a Atalaia do Norte, último momento del que se tiene registro hablado de la pareja. La persona definió a Oliveira como un “hombre muy peligroso” y que lo vio pasar a gran velocidad río abajo junto a cuatro hombres.

Vale recordar que el sector es reconocido por atraer organizaciones criminales de distintos rubros. Su posición cercana a la frontera con Perú y Colombia la convierten en una ruta predilecta para el narcotráfico internacional, pero sus extensas reservas naturales también la hacen atractiva para los mineros, cazadores y pescadores ilegales.

El propio Bruno Pereira había advertido en un video grabado en 2020 sobre los “reportes de la presencia constante en algunas regiones del territorio indígena de cazadores y pescadores profesionales. Esto es extremadamente serio”, dijo en la ocasión. Según el portal brasileño G1, en la región solo se permite la pesca de subsistencia, es decir, para quienes necesiten de este recurso para alimentarse. Sin embargo, fotografías demuestran que se da una pesca ilegal a gran escala, denuncia que ambientalistas realizan desde hace un tiempo.

Agrupaciones indígenas brasileñas, protestando durante este lunes por la desaparición del experto Bruno Pereira y el periodista Dom Phillips. Foto: AP

A las reacciones de celebridades y autoridades durante la semana pasada, que incluyó a astros del fútbol como Pelé, se sumaron manifestaciones de distintas comunidades indígenas durante este lunes para apoyar a las familias de Phillips y Pereira.

Por su parte, el Presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, afirmó en una entrevista en CBN Recife que es “muy difícil encontrarlos con vida”, pues cree que algo “malo” les sucedió. “Por el momento, ya tenemos hoy el noveno día que esto sucedió, será muy difícil encontrarlos con vida. Ruego a Dios que eso suceda, que los encontremos con vida, pero la evidencia es todo lo contrario en este momento”, dijo en la ocasión.

Bolsonaro también aprovechó la oportunidad para criticar la relevancia mediática del caso, pues aseguró que “decenas de miles desaparecen al año en Brasil”. Reprochó el hecho de que Luís Roberto Barroso, ministro del Supremo Tribunal Federal (STF), diera un plazo de cinco días a las autoridades para entregar un informe con “todas las medidas adoptadas y la información obtenida”. Según el presidente brasileño, Barroso “sólo se preocupa por estos dos”.