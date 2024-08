Douglas Hemhoff, el esposo de Kamala Harris que podría convertirse en el “primer caballero” de EE.UU.

“¿Dónde diablos estabas? Te necesito”, le dijo Kamala Harris a su esposo, Dough Emhoff, cuando se enteró de que el Presidente Joe Biden se retiraba de la carrera presidencial, pasando la posta a la actual vicepresidenta. El exabogado de entretenimiento de Los Ángeles se encontraba ese 21 de julio con unos amigos en una clase de ciclismo en California y sabía el giro que tendría su vida con el anuncio del mandatario.

Desde entonces se ha enfocado en ser un buen compañero de la vicepresidenta y candidata del Partido Demócrata para las elecciones del 5 de noviembre. A menudo se le ve entusiasmado en selfies en las redes sociales animando a Harris.

Según el diario The New York Times, “ha pasado por alto el rito de iniciación de la mayoría de los cónyuges de políticos (las cenas comunitarias del sábado por la noche, los golpes en las puertas, la distribución de folletos en un centro comercial local) y ha ido directamente al carril rápido: rodeado por una falange de ayudantes y, más tarde, agentes del Servicio Secreto, conducidos por ciudades como Chicago en una caravana”.

Kamala Harris saluda acompañada por su esposo, Doug Emhoff, y el candidato demócrata a la vicepresidencia de Estados Unidos, Tim Walz, durante el primer día de la Convención Nacional Demócrata en Chicago, el 19 de agosto de 2024. Foto: Reuters

“Me encanta Doug Emhoff”, dijo a NPR la senadora demócrata por California, Laphonza Butler. “Es un compañero implacable e inquebrantable. Cuando las cosas se ponen difíciles, él está ahí. En sus mejores momentos y en sus peores momentos, él está ahí”.

Estaba programado que Emhoff subiera al escenario este martes en la noche -junto a otras figuras del partido como Michelle y Barack Obama- para ofrecer un discurso en la Convención Nacional Demócrata, justo en momentos en el que con Harris cumplen 10 años de matrimonio. Estos días, en actos de campaña y entrevistas televisivas, se puede escuchar a Harris referirse cariñosamente a su marido como “Dougie” o “mi Dougie”.

Harris y Emhoff se conocieron en 2013 después de que les concertaran una cita a ciegas.

“Soy demasiado viejo para jugar o esconder la pelota”, dijo Emhoff en ese momento, escribió Harris en sus memorias de 2013, The Truths We Hold. “Realmente me gustas y quiero ver si podemos hacer que esto funcione”, agregó.

La pareja ha recordado con cariño su “encuentro” en entrevistas posteriores y dicen que se llevaron bien de inmediato. Se casaron un año después en una ceremonia que rindió homenaje a la fe judía de él y a la herencia india de ella, sostuvo la cadena BBC.

Emhoff compartió en una entrevista de 2021 con CBS News cómo redactó un mensaje de texto para su futura esposa con la ayuda de su amigo y también le dejó un mensaje de voz “ridículo”. “Fue simplemente adorable”, recordó Harris.

A través del matrimonio, Harris se convirtió en madrastra o “Momala”, como también se la conoce, de los hijos de Emhoff de su primer matrimonio, Cole y Ella. Tiene tatuadas las iniciales de sus hijos en la muñeca izquierda: “Simplemente quería recordar lo que es importante para mí”, dijo en una entrevista señalando el tatuaje. “Quería un recordatorio visceral de ellos”.

Kamala Harris desembarca de un avión junto a Doug Emhoff, a su llegada antes de la Convención Nacional Demócrata, en Chicago, Illinois, el 18 de agosto de 2024. Foto: Reuters

Sin embargo, su reputación se ha visto ligeramente dañada en las últimas semanas, cuando se conoció que Emhoff había engañado a su primera esposa, Kerstin. Tanto él como su expareja emitieron declaraciones en las que decían que siguen teniendo una buena relación entre ellos.

El equipo que investigó a Emhoff antes de que Harris fuera elegida compañera de fórmula del presidente Joe Biden sabía de su anterior relación, según dijo a la BBC una fuente familiarizada con el proceso. Harris también conocía del romance antes de que la pareja se casara, según la fuente.

“Durante mi primer matrimonio, Kerstin y yo pasamos por momentos difíciles debido a mis acciones”, afirmó en un comunicado, aparentemente reconociendo la noticia. “Asumí la responsabilidad y, en los años posteriores, hemos superado las cosas como familia y hemos salido fortalecidos”.

Emhoff ha estado al lado de su esposa durante una década a medida que su estrella ascendía, pasando de ser la principal abogada de California a su senadora junior antes de que el presidente Biden la eligiera en 2020 para ser su compañera de fórmula. Cuando Biden ganó las elecciones, Harris se convirtió en la primera vicepresidenta afroamericana, la primera asiática y la primera mujer en la historia de Estados Unidos.

Convertido en el primer segundo caballero de Estados Unidos al ser el esposo de la vicepresidenta del país, Emhoff viaja mucho en campañas, tanto con Harris como en solitario. Habla en muchos eventos de recaudación de fondos. Es un gran aficionado a los deportes y puede hablar extensamente sobre su liga de fútbol de fantasía. Su afición al deporte ha llevado a Emhoff a viajar por todo el mundo: asistió al Mundial Femenino de la FIFA en Nueva Zelandia y a la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos.

En Estados Unidos, ha asistido a partidos de la WNBA y ha compartido sus opiniones sobre Los Angeles Rams en varias entrevistas. Ha dicho que los deportes son una demostración tangible de que los estadounidenses tienen más en común de lo que creen. “Es algo que me encanta como a millones de otras personas, pero lo hago para demostrar que todos podemos unirnos”, dijo Emhoff en el Rich Eisen Show el mes pasado.

Douglas Emhoff posa mientras es fotografiado en el United Center, antes de la Convención Nacional Demócrata en Chicago, Illinois, el 19 de agosto de 2024. Foto: Reuters

Según The New York Times, en las cuatro semanas transcurridas desde que Harris se convirtió en la candidata de los demócratas, Emhoff ha dejado en claro una de las formas en que pretende ayudar a su esposa a ganar, y una de ellas es acercándose a los votantes judíos. Ha hablado cada vez más de su identidad judía y de la importancia de su fe, y ha dado señales de que pretende hacer de la lucha contra el antisemitismo, una parte central de su cartera como primer caballero en caso de que Harris gane.

“Este odio, este antisemitismo, es un veneno”, dijo Emhoff en un acto de recaudación de fondos en una finca de Glencoe, en las afueras de Chicago. “Como su primer caballero, les prometo, como el primer judío que ha sido director de la Casa Blanca, que voy a continuar esta lucha contra el antisemitismo”.

El anuncio se produce en un momento en que los demócratas están profundamente divididos sobre la guerra de Gaza, y muchos en la izquierda atacan al presidente Biden por su apoyo a Israel durante el conflicto.

Nacido en Brooklyn, Nueva York, Emhoff pasó su juventud en Nueva Jersey y cumplió su sueño de convertirse en abogado del entretenimiento en Los Ángeles, algo que hizo durante 30 años. Cuando se fue a vivir a Washington con Harris, abandonó esa carrera y comenzó a enseñar en la Facultad de Derecho de Georgetown.

Desde entonces, Emhoff ha estado presente en la campaña de su esposa para el Senado en 2016, en su campaña primaria para presidenta en 2019 y en la carrera de 2020, que ella ganó como compañera de fórmula de Biden.

Ha utilizado su nueva plataforma para defender los derechos reproductivos y en recientes actos de campaña ha discutido las restricciones al acceso al aborto desde que la Corte Suprema revocó el fallo Roe vs. Wade.