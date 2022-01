EE.UU. y Europa sopesan los requisitos de aislamiento a medida que ómicron interrumpe la vida diaria

Los gobiernos europeos están relajando algunos requisitos de cuarentena para ayudar a mantener abierta la vida diaria con el aumento de las nuevas infecciones por Covid-19, mientras que el principal experto en enfermedades infecciosas de EE.UU. sugirió que las autoridades de salud podrían endurecer las medidas de aislamiento.

Los países han estado lidiando con los requisitos de aislamiento, tratando de equilibrar los problemas de salud a medida que la variante ómicron se afianza con el riesgo de que esos períodos de cuarentena marginen al personal médico, profesores y otros trabajadores durante tanto tiempo que los hospitales, escuelas y otros lugares de trabajo no puedan funcionar de manera efectiva. A lo largo de la pandemia, los europeos por lo general han tenido que aislarse por sí mismos durante 10 días si ellos o un contacto cercano han dado positivo por el virus. Algunos gobiernos están respondiendo a la amenaza de colapso acortando o flexibilizando sus reglas de cuarentena.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de EE.UU. dijeron el lunes que las personas que han sido infectadas con Covid-19 y son asintomáticas pueden dejar el aislamiento después de cinco días y deben usar mascarillas alrededor de otras personas durante cinco días más. Pero el Dr. Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, dijo el domingo que eso podría cambiar esta semana para requerir una prueba negativa después de cinco días de aislamiento.

“Ha habido cierta preocupación acerca de por qué no pedimos a las personas en ese período de cinco días que se hagan la prueba. Eso es algo que ahora se está considerando”, dijo el domingo el Dr. Fauci en “This Week” de ABC. “Creo que vamos a escuchar más sobre eso en los próximos días por parte de los CDC”.

“Hay un panorama general de tratar de hacerlo de una manera que sea científicamente sólida, pero que también hace que la gente vuelva a trabajar”, dijo el Dr. Fauci más tarde en CNN. “No hay duda de que desea llevar a las personas al lugar de trabajo si no presentan síntomas, y en la segunda mitad de un período de 10 días... la probabilidad de transmisibilidad es considerablemente menor en esa segunda mitad del período de 10 días, y por esa razón, los CDC juzgaron que sería un riesgo relativamente bajo sacar a la gente”, dijo.

En Europa, Francia a partir de este lunes flexibilizará sus requisitos de aislamiento para las personas vacunadas y los niños que den positivo por Covid-19, dijo el ministro de Salud del país. En la última semana, el país registró un número récord de infecciones diarias, con un promedio de casi 158.000 personas que dieron positivo cada día durante la semana que terminó el sábado.

En el futuro, las personas vacunadas y los niños que den positivo en Francia tendrán que aislarse solo durante siete días, en lugar de 10. Eso se puede reducir a cinco días en caso de que la prueba sea negativa. Las personas vacunadas que han estado en contacto con personas infectadas no tendrán que aislarse si dan negativo en la prueba, pero deberán realizar la autocomprobación en los días siguientes.

“A medida que el virus muta, nuestra lucha se adapta a él”, dijo en Twitter el ministro de Salud francés, Olivier Véran.

El principal experto en enfermedades infecciosas de EE.UU., el Dr. Anthony Fauci, testifica ante un comité senatorial en el Capitolio en Washington, el 20 de julio de 2021. Foto: Reuters

Acortar los períodos de cuarentena es una opción que se discutirá en una reunión del 7 de enero de los primeros ministros de los 16 estados de Alemania, ya que consideran su respuesta a un aumento anticipado en las infecciones durante las vacaciones. Pero algunas autoridades dicen que la situación en Alemania aún es manejable y que es demasiado pronto para considerar nuevos cambios en las reglas de cuarentena.

“No lo necesitamos en este momento porque nuestra infraestructura crítica aún no ha sido incapacitada”, dijo la líder de Berlín, Franziska Giffey, a la cadena de televisión Deutschlandfunk de Alemania.

Sin embargo, el gobierno estatal de Baviera quiere aliviar los requisitos de cuarentena en las personas que han recibido una vacuna de refuerzo como una forma de aliviar el estrés en el sistema médico y fomentar más vacunaciones.

Los gobiernos continúan instando a las personas a vacunarse, y algunos temen una sensación de complacencia, ya que los estudios preliminares sugieren que la variante ómicron es una amenaza menos grave para la salud que sus predecesoras.

“Eso no debería hacer que los ancianos que no están vacunados sientan que la amenaza ha pasado”, dijo el ministro de Salud alemán, Karl Lauterbach, al semanario Bild am Sonntag, y agregó que algunas personas no vacunadas creían que era demasiado tarde para que una primera vacuna fuera efectiva.

Un equipo médico trabaja en la parte trasera de una ambulancia estacionada fuera del hospital Royal London en Londres, el 28 de diciembre de 2021. Foto: AFP

“Eso no está bien”, dijo Lauterbach. “Con un aumento de las primeras vacunas, podemos reducir efectivamente el número de muertes por corona en la ola ómicron”.

En Italia, el gobierno espera empujar a las personas a vacunarse aliviando los requisitos de cuarentena para los vacunados. A partir del 1 de enero, los italianos que hayan recibido una vacuna en los cuatro meses anteriores, o que se hayan recuperado recientemente de una infección, ya no tendrán que aislarse si un contacto cercano da positivo. Sin embargo, ellos mismos no deben presentar síntomas y usar mascarillas FFP2 de alta calidad fuera de sus hogares durante 10 días. Actualmente, todos deben usar al menos una mascarilla quirúrgica al aire libre.

Sin embargo, la gran decisión que enfrenta el gobierno de Italia es si hacer que la vacunación o la recuperación del Covid-19 sean una condición para ingresar a todos los lugares de trabajo del país.

Hasta ahora también ha sido suficiente una prueba negativa. Se espera que el gobierno del primer ministro Mario Draghi tome una decisión el miércoles. Tal paso sería una escalada importante de la política de apuntar a los no vacunados, sin llegar a un mandato absoluto de vacunación.

Personas hacen fila para tomarse una prueba de Covid-19 en una farmacia en Roma, Italia, el 31 de diciembre de 2021. Foto: Reuters

En otros lugares, los gobiernos continúan preparándose para la reapertura de las escuelas después de las vacaciones en un entorno donde las infecciones están en niveles récord.

El domingo, el Departamento de Educación de Reino Unido envió una nueva guía a las escuelas intermedias y secundarias que requiere que los estudiantes usen mascarillas en clase, habiéndoles pedido previamente que se cubran mientras se mueven entre las aulas.

“El primer ministro no podría ser más claro: la educación es nuestra prioridad número uno y haremos todo lo que esté en nuestro poder como gobierno para minimizar la interrupción en las escuelas”, dijo el ministro de Educación, Nadhim Zahawi, en una entrevista con un periódico.