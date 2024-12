El “perdonazo” de Joe Biden a su hijo genera debate bipartidista en Estados Unidos

“Hoy firmé un indulto para mi hijo Hunter”, dijo el presidente estadounidense, Joe Biden, en un comunicado. Así comenzaba su anuncio de este domingo sobre el perdón a su hijo Hunter Biden, quien enfrentaba una sentencia este mes por condenas por impuestos federales y armas, lo que marca un cambio de postura mientras el presidente se prepara para dejar el cargo. Se trata de un “indulto total e incondicional”, según una copia de la concesión ejecutiva de clemencia.

Joe Biden dijo en su declaración, publicada a través de la Casa Blanca, que decidió otorgar el indulto porque su hijo fue “procesado de manera selectiva e injusta” y afirmó que “Hunter fue tratado de manera diferente” a las personas que cometen delitos similares. El presidente dijo que sus oponentes políticos en el Congreso “instigaron” los cargos “para atacarme y oponerse a mi elección”.

En su declaración, dijo: “Durante toda mi carrera he seguido un principio simple: simplemente decirle al pueblo estadounidense la verdad. El pueblo será imparcial. Aquí está la verdad: creo en el sistema de justicia, pero mientras he luchado con esto, también creo que la política cruda ha infectado este proceso y ha llevado a una injusticia, y una vez que tomé esta decisión este fin de semana, no tenía sentido retrasarla más. Espero que los estadounidenses entiendan por qué un padre y un presidente llegarían a esta decisión”.

El presidente afirmó además que Hunter Biden fue “seleccionado” para ser procesado “solo porque es mi hijo”, acusaciones que habían sido planteadas previamente por los abogados de Hunter Biden y rechazadas rotundamente por dos jueces federales. El juez que supervisó su juicio por armas en Delaware concluyó que la teoría de Hunter Biden de un procesamiento selectivo era “absurda en vista de los hechos”.

Indulto de Joe Biden a su hijo genera controversia en EE.UU. En la imagen, el presidente aparece con su hijo Hunter, quien fue declarado culpable de los tres cargos en su juicio penal por cargos de armas, después de que el presidente Biden llegara a la Base de la Guardia Nacional Aérea de Delaware en New Castle, Delaware, EE.UU., el 11 de junio de 2024. Foto: Reuters

El indulto significa que Hunter Biden no será sentenciado por sus crímenes y elimina cualquier posibilidad de que sea enviado a prisión, lo cual era una posibilidad. Los jueces que supervisan sus casos probablemente cancelarán las audiencias de sentencia, que estaban programadas para el 12 de diciembre, en el caso de las armas, y el 16 de diciembre, en el caso de los impuestos, consigna la cadena CNN.

En términos generales, la decisión otorga clemencia explícitamente por los delitos fiscales y de armas de fuego de sus casos existentes, además de cualquier posible delito federal que Hunter Biden pueda haber cometido “desde el 1 de enero de 2014 hasta el 1 de diciembre de 2024″. Este período es importante, pues cubre todo su mandato en el directorio de la empresa de gas ucraniana Burisma y gran parte de su otro trabajo en el extranjero, incluso en China.

La decisión del presidente saliente ha sido polémica, ya que el mandatario demócrata había descartado previamente tal medida. Para algunos de los críticos, el presidente en ejercicio sonó muy parecido a su sucesor al quejarse del procesamiento selectivo y la presión política, cuestionando la imparcialidad de un sistema que Biden había defendido durante mucho tiempo, hasta ahora.

Indulto de Joe Biden a su hijo genera controversia en EE.UU. En la imagen, Biden padre e hijo descienden del Air Force One en la Base de la Guardia Nacional de Hancock Field en Syracuse, Nueva York, EE.UU., el 4 de febrero de 2023. Foto: Reuters

Las reacciones bipartidistas al indulto

Algunos críticos, tanto demócratas como republicanos, destacan que al conceder dicho “perdonazo”, el presidente incumplió una promesa pública que hizo en repetidas ocasiones antes y después de abandonar la carrera presidencial de 2024. El presidente y su principal portavoz de la Casa Blanca dijeron inequívocamente, incluso después de que Trump ganara las elecciones de 2024, que no indultaría a Hunter Biden ni conmutaría su sentencia.

Jared Polis, gobernador demócrata de Colorado, escribió en las redes sociales: “Si bien como padre ciertamente entiendo el deseo natural del presidente Joe Biden de ayudar a su hijo indultándolo, me decepciona que haya puesto a su familia por delante del país. Este es un mal precedente que podría ser aprovechado por presidentes posteriores y que lamentablemente empañará su reputación”.

El congresista de Arizona, Greg Stanton, también demócrata, dijo que pensaba que Biden “se equivocó en esto”. “Este no fue un proceso con motivaciones políticas”, dijo Stanton, también en X. “Respeto al presidente Biden, pero creo que se equivocó en esto. No fue un proceso con motivaciones políticas. Hunter cometió delitos graves y fue condenado por un jurado de sus pares”.

Por otro lado, el presidente republicano de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, expresó que “el presidente Biden insistió muchas veces en que nunca perdonaría a su propio hijo por sus graves delitos. Pero anoche, de repente, ¡le concedió un “perdón total e incondicional” por todos y cada uno de los delitos que Hunter cometió durante más de una década! La confianza en nuestro sistema de justicia ha sido dañada casi irreparablemente por los Biden y su uso y abuso del mismo. ¡No podemos comenzar con la reforma real lo suficientemente pronto!”.

Mientras que el representante republicano James Comer, presidente del Comité de Supervisión y Responsabilidad de la Cámara de Representantes, acusó que “Joe Biden ha mentido de principio a fin sobre las actividades corruptas de tráfico de influencias de su familia”. “No solo afirmó falsamente que nunca se reunió con los socios comerciales extranjeros de su hijo y que su hijo no hizo nada malo, sino que también mintió cuando dijo que no indultaría a Hunter Biden”. “Los cargos que enfrentó Hunter fueron solo la punta del iceberg de la corrupción flagrante sobre la que el presidente Biden y la familia criminal Biden le han mentido al pueblo estadounidense”.

El líder de la mayoría republicana en la Cámara de Representantes, Steve Scalise, escribió en X: “Esta administración y la corrupta familia Biden les han mentido a cada paso del camino. Este es solo el último de su largo plan de encubrimiento. Nunca siguen las mismas reglas que imponen a todos los demás. Es vergonzoso”.

Y el presidente del comité judicial, Jim Jordan, uno de los líderes del esfuerzo republicano para enjuiciar al presidente por presunta corrupción, afirmó: “Los demócratas dijeron que no había nada que objetar a nuestra investigación de juicio político. Si ese es el caso, ¿por qué Joe Biden acaba de concederle un indulto a Hunter Biden por las mismas cosas que estábamos investigando?”.

Sin embargo, el excandidato presidencial demócrata Andrew Yang, ahora independiente, escribió en X: “Que Joe Biden indulte a Hunter se ve mal, pero la mayoría de los padres harían lo mismo dadas las circunstancias”.

Joe Walsh, un excongresista republicano que se convirtió en crítico de Trump, dijo en la cadena MSNBC: “Joe Biden dijo repetidamente que no haría esto, por lo que mintió repetidamente. Esto solo aumenta el cinismo que la gente tiene sobre la política y ese cinismo fortalece a Trump porque Trump puede decir: ‘No soy una amenaza única. Todo el mundo hace esto. Si hago algo por mi hijo, mi yerno, lo que sea, mira, Joe Biden hace lo mismo’. Lo entiendo, pero esta fue una acción egoísta de Biden, que políticamente solo fortalece a Trump. Simplemente es desalentador”.

¿Qué ha dicho Trump y Hunter Biden?

Indulto de Joe Biden a su hijo genera controversia en EE.UU. En la imagen, el presidente electo de EE.UU., Donald Trump, habla durante una reunión con los republicanos de la Cámara en el hotel Hyatt Regency en Washington, DC, EE.UU., el 13 de noviembre de 2024. Foto: Reuters

Hunter había enfrentado escrutinio por sus controvertidos negocios en el extranjero, y el presidente electo Donald Trump ha dicho repetidamente que debería ser procesado por sus actividades en Ucrania y otros lugares. Pero con la medida del presidente demócrata, la concesión oficial de clemencia no puede ser revocada por Trump.

En una publicación en las redes sociales el domingo por la noche, Trump calificó el indulto como “¡un abuso y un error judicial!”. También preguntó si el indulto incluye a sus partidarios que atacaron el Capitolio de Estados Unidos durante la insurrección del 6 de enero de 2021, a quienes ha prometido indultar una vez que regrese al cargo.

Trump, quien enfrentó una serie de problemas legales mientras estuvo fuera de la Casa Blanca, ha afirmado repetidamente que el sistema de justicia estadounidense ha sido utilizado como arma contra él y sus partidarios. Ha prometido conceder indultos a quienes se amotinaron en Washington, pero aún no se sabe exactamente a quién se concederá el indulto ni si se extenderá a quienes hayan sido condenados por los delitos más graves y violentos.

Por otro lado, los abogados de Hunter Biden notificaron formalmente el domingo por la noche a los jueces de sus casos penales sobre el indulto, y él dijo en una declaración jurada que había aceptado el indulto de su padre. En nuevas presentaciones judiciales, los abogados de Hunter Biden dijeron a los jueces de ambos casos que el indulto “requiere la desestimación de la acusación en su contra con perjuicio y el aplazamiento de todos los procedimientos futuros en este asunto”.

Indulto de Joe Biden a su hijo genera controversia en EE.UU. Hunter Biden, hijo del presidente de EE.UU. Joe Biden, sale del tribunal federal en Los Ángeles, California, EE.UU. el 5 de septiembre de 2024. Foto: Reuters

El historial de indultos en Estados Unidos

Este es el 26.º indulto que otorga Joe Biden, continuando una tradición de presidentes de ambos lados de la división política estadounidense de conceder clemencia a personas cercanas a ellos. Su decisión puede haber conmocionado a Washington, pero no es la primera vez que un presidente usa su poder para ayudar a su familia, destaca la cadena BBC.

Donald Trump indultó a Charles Kushner, padre de su yerno Jared Kushner, por evasión fiscal y represalias contra un testigo colaborador.

Indulto de Joe Biden a su hijo genera controversia en EE.UU. El expresidente de EE.UU. Bill Clinton gesticula en el Día 3 de la Convención Nacional Demócrata (DNC) en el United Center, en Chicago, Illinois, EE.UU., 21 de agosto de 2024. Foto: Reuters

Según el Pew Research Center, Trump concedió 237 actos de clemencia durante sus cuatro años en la Casa Blanca, incluidos 143 indultos y 94 sentencias conmutadas. Muchos de ellos se produjeron antes de que dejara el cargo. Esa cifra es significativamente menor que la de su predecesor, Barack Obama, quien durante sus ocho años de mandato concedió 1.927 actos de clemencia, según Pew. Se trata de 1.715 conmutaciones y 212 indultos.

Bill Clinton, como presidente, también indultó a su medio hermano menor Roger, por cargos de cocaína en 2001, después de que cumpliera su condena diez años antes. Clinton también indultó a su exsocia comercial Susan McDougal, quien había sido sentenciada a dos años de prisión por su papel en el negocio inmobiliario de Whitewater.