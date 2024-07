El rol clave de Donald Trump Jr. en la campaña presidencial de su padre

Pese a no ser un político de trayectoria, la noche del miércoles en la convención republicana, Donald Trump Jr., hijo del exmandatario estadounidense y candidato presidencial del Partido Republicano, ocupó un rol central en la jornada al ofrecer un discurso introductorio del principal orador, el nominado a vicepresidente James David Vance.

La prensa estadounidense recalcó que Trump Jr. fue quien influyó en su padre para que escogiera al actual senador de Ohio como compañero de fórmula presidencial. De hecho, fue un firme defensor del legislador que luchó contra el magnate de los medios de comunicación, Rupert Murdoch, y otras figuras conservadoras del establishment, que preferían a políticos más experimentados -y tal vez más afines a las corporaciones- que el político de 39 años.

En un evento realizado por el sitio de noticias Axios el martes, Trump Jr. dijo que el sol se había puesto para Murdoch, de 93 años, quien asistió a la convención a pesar de haberse retirado el año pasado. “Hubo una época en la que, si querías sobrevivir en el Partido Republicano, tenías que arrodillarte ante él o ante otros”, afirmó Trump Jr. “No creo que ese sea el caso hoy en día”, agregó.

Así, en su discurso del miércoles en la noche, Trump Jr. recalcó el lazo que mantiene con Vance. “Mírenme a mí y a mi amigo J. D. Vance, un chico de Appalachia y un chico de la Torre Trump en Manhattan”, dijo el hijo del candidato presidencial republicano. “Crecimos en mundos diferentes. Sin embargo, ahora ambos estamos luchando codo con codo para salvar el país que amamos”.

Donald Trump Jr. mira mientras su hija Kai habla el tercer día de la Convención Nacional Republicana, en el Foro Fiserv en Milwaukee, Wisconsin, el 17 de julio de 2024. Foto: Reuters

Según The New York Times, el joven Trump “es ahora una de las criaturas políticas más raras: un confidente de primera línea no sólo del candidato presidencial republicano, sino también del candidato a vicepresidente. Poco después de que Vance recibiera la llamada del expresidente para comunicarle que estaría en la fórmula, una de las primeras llamadas que hizo fue al joven Trump para agradecerle su ayuda, según una persona con conocimiento de la llamada”.

“Don es una figura poderosa y creo que cualquiera en la política republicana se está dando cuenta de que está en una lista de cinco de las voces conservadoras e influyentes más poderosas que existen”, dijo al diario Charlie Kirk, un aliado cercano de Trump que cofundó Turning Point, un conjunto de grupos influyentes de la derecha, y que presenta un popular programa de streaming.

Trump Jr., indicó el Times, también ha surgido como un puente crucial entre la operación política de su padre y los republicanos del Senado, un grupo que durante mucho tiempo ha estado entre los más escépticos del partido respecto del expresidente y el trumpismo.

Si bien el hijo mayor de Trump, de 46 años, no entró en la primera administración de su padre en la Casa Blanca en un papel oficial, este miércoles dijo en una breve entrevista que no ocuparía un segundo cargo.

Su hermana Ivanka Trump y su cuñado Jared Kushner aún no habían aparecido en la convención y, en cambio, Trump Jr. ha sido un pilar, sentándose detrás de su padre y pareciendo emocionarse cuando el expresidente ingresó al estadio en la primera noche luciendo un vendaje en una oreja producto del atentado que sufrió el sábado en Pennsylvania. El martes habló sobre intentar encontrar un momento de tranquilidad con su padre después del intento de asesinato.

Donald Trump Jr. saluda mientras habla el tercer día de la Convención Nacional Republicana, en el Foro Fiserv en Milwaukee, Wisconsin, el 17 de julio de 2024. Foto: Reuters

Trump Jr. recordó: “Le pregunté, lo más importante, ‘¿Cómo está tu cabello?’”.

El hijo no sólo está impulsando formas alternativas de medios de comunicación (apareció esta semana con Dan Bongino y Tucker Carlson, dos exestrellas de los medios conservadores de Fox, en la plataforma Rumble), sino también la próxima generación de funcionarios republicanos, dijo el diario Financial Times.

Además, está intentando cambiar la vieja guardia del Senado, promoviendo a candidatos de la Generación X como Jim Banks, en Indiana, y Bernie Moreno, en Ohio. Dijo que tal vez había cuatro senadores “buenos” y bromeó diciendo que la mitad del Congreso estaba compuesto por “idiotas”, añadió el periódico.

En 2023, Trump Jr. respaldó a su aliado Matt Gaetz para gobernador de Florida en 2026, aunque Gaetz no ha lanzado una campaña. El hombre de 42 años es uno de los miembros más controvertidos del Congreso, y el año pasado expulsó del poder al líder republicano de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, junto con un pequeño grupo de agitadores. “Donald Trump Jr. es realmente una de las fuerzas más dinámicas de nuestro partido”, dijo Gaetz al Financial Times.

J. D. Vance es acompañado en el escenario por Donald Trump Jr. y Kimberly Guilfoyle, mientras hacen su recorrido en el escenario antes del segundo día de la Convención Nacional Republicana, en Milwaukee, Wisconsin, el 16 de julio de 2024. Foto: Reuters

“Es uno de los representantes más buscados. Es una potencia en la campaña de recaudación de fondos y será una parte importante de la campaña en el futuro. Me sentí agradecido por haber recibido su apoyo desde el principio”, añadió.

Trump y su hijo están alineados en sus prioridades políticas: cerrar la frontera entre Estados Unidos y México, retirar la ayuda a Ucrania y aplicar aranceles masivos. Trump Jr., vicepresidente ejecutivo de The Trump Organization, también es un feroz defensor de su padre, quien enfrenta una condena por fraude civil en Nueva York que podría obligar al expresidente a pagar cientos de millones en multas legales.

“Don Junior actúa como protector de su padre y también como control ideológico del proceso de toma de decisiones de su padre”, dijo al Financial Times el exasesor de campaña de Trump, Steve Cortes.