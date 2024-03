Embajadora palestina llama a “salvar” Rafah en evento sobre la situación de las mujeres en Gaza y Cisjordania

Con la presencia de embajadora de Palestina en Chile, Vera Baboun, como organizadora del evento, se llevó a cabo este martes el conversatorio “Mujeres palestinas durante esta catástrofe épica”, instancia de reflexión en torno a la dura situación que padecen a diario las miles de mujeres palestinas en Gaza y Cisjordania, porque “ninguna fuerza se parece a la fuerza de una mujer que ama su patria”, como afirmó la diplomática en su intervención.

Organizado por la Embajada de Palestina en el marco de las conmemoraciones del Día Internacional de la Mujer, Baboun afirmó durante el conversatorio realizado en el Club Palestino que “ni en nuestros peores sueños ni en nuestras más oscuras realidades, esperábamos presenciar la destrucción total de Gaza, la muerte de nuestros niños palestinos por hambruna, verlos como esqueletos por el hambre y la desnutrición”.

“Palestinos sufriendo de hambre, que mientras corren detrás de un camión que reparte harina son masacrados por las fuerzas de ocupación israelíes. Ya son 12 las masacres, como la llamada ‘de la harina’, y las atrocidades continúan. En consecuencia, y de la manera más enfática, exigimos a la comunidad internacional que asuma sus responsabilidades y salga del círculo de silencio”, señaló la diplomática.

La embajadora palestina Vera Baboun junto a Ximena Fuentes durante el conversatorio.

En alusión a la actual ofensiva de Israel contra Hamas en Gaza, que según la Embajada de Palestina ha costado la vida a más de 9.000 mujeres del enclave, Baboun formuló un dramático llamado: “Les decimos a aquellos con dobles estándares, unifiquen sus estándares; a aquellos con dobles leyes internacionales, unifiquen sus leyes; a los gobernantes en nombre de la humanidad, salven a la humanidad. El último llamado a la humanidad desde Rafah. Rafah es el último lugar a la espera de la muerte. Salven Rafah y salven lo que queda de Gaza”.

Como una de las panelistas invitadas al conversatorio, la subsecretaria de Relaciones Exteriores, Gloria de la Fuente, habló sobre “los derechos de las mujeres, su rol en conflicto y la necesidad de una política exterior feminista”. “No podemos quedar indiferentes ante esta tragedia, que este seminario denomina ‘catástrofe’. Catástrofe ciertamente por los millones de desplazados y los miles de muertos; y épica, por los modos en que las mujeres palestinas, a pesar de todo, mantienen viva su identidad y su lucha por la justicia y la paz. Su voluntad de vivir y manejar su propio destino es un llamado a todas las mujeres del mundo. Sus sufrimientos nos afectan a todas y todos”, destacó.

Faride Zerán junto a Gloria de la Fuente durante el conversatorio organizado por la Embajada de Palestina en Chile.

Por su parte, Ximena Fuentes, profesora de Derecho Internacional en la Universidad de Chile y representante de Chile ante la Corte Internacional de Justicia en el caso de las opiniones consultivas sobre la legitimidad de la ocupación israelí en los territorios palestinos, se refirió al rol de las mujeres como promotoras de paz, “en atención a que sus experiencias durante los conflictos armados permite establecer una relación de empatía con otras mujeres, incluso con mujeres del otro bando”.

“Es el caso de Palestina e Israel donde existen iniciativas lideradas por mujeres que llaman al diálogo y a la paz. Ese liderazgo pro paz de las mujeres palestinas e israelíes debe ser mucho más visible, porque en sí mismo es una contribución a la solución de los conflictos”, aseguró Fuentes.

Vista del conversatorio realizado en el Club Palestino, en el marco de las conmemoraciones del Día Internacional de la Mujer.

Otra de las panelistas, Faride Zerán, Premio Nacional de Periodismo 2007, expuso sobre lo que llamó la “complicidad” de los medios de comunicación ante “la limpieza étnica y crímenes de guerra de las que son víctimas mujeres, niños y todo el pueblo palestino”.

“Reitero la palabra genocidio, no masacre. Digo fuerzas de ocupación israelí, no guerra de Israel y Hamas; digo exterminio, limpieza étnica, apartheid, colonialismo, términos que no escuchamos ni leemos en gran parte de los grandes medios de comunicación”, denunció la periodista en su exposición.