En recta final para las elecciones europeas, la desinformación rusa desborda al bloque

Se trató de una operación muy larga, pero agentes de inteligencia europeos, en conjunto con las autoridades checas, revelaron un mecanismo ruso para financiar a políticos de extrema derecha a lo ancho del continente. Esto, a través del sitio de propaganda “Voice of Europe”, que terminó siendo una fachada para coordinar reuniones y terminar depositando los fondos.

La investigación, en un inicio liderada desde República Checa, ha terminado interesando a agentes de inteligencia en Bélgica, Alemania, Holanda, Polonia, Francia y la Unión Europea en general, luego de que se descubriera que Voice of Europe, con base en Praga, era mucho más que, “sencillamente”, un medio pro ruso que entrevistaba a políticos europeos poco favorables a Ucrania.

Ahora que los partidos de extrema derecha podrían terminar con un 25% de los escaños del Parlamento Europeo, en las elecciones que terminarán este domingo, la influencia rusa en el resultado es un gran tema: podría amenazar la ayuda que recibe Ucrania. La vicepresidenta de la Comisión Europea, Vera Jourova, declaró a The Washington Post que los políticos pro rusos “pueden volver el financiamiento de la ayuda ucraniana muy difícil”.

Propaganda del partido alemán AfD, de extrema derecha, en Colonia. Foto: Reuters

Publicada por The Washington Post, la historia de la página Voice of Europe desafía la independencia del Viejo Continente. El que se suponía era solo un medio de comunicación terminó siendo usado para depositar hasta un millón de euros al mes a docenas de políticos de extrema derecha. Se habría tratado de más de cinco países, donde el Kremlin intentó reforzar posiciones de candidatos afines a sus intereses.

Según los agentes de inteligencia que hablaron, bajo anonimato, con el medio norteamericano, esta sería la operación rusa más ambiciosa de Moscú en Europa, con el fin de socavar el apoyo a Ucrania y dividir a la OTAN. Otras acciones encubiertas anteriores respaldadas por el Kremlin incluyen el intento de unión de la extrema derecha y la extrema izquierda en Alemania, el avivamiento de divisiones internas en Francia y sabotaje en Polonia, informó The Washington Post.

Los servicios de inteligencia europeos llegaron a conseguir documentos internos del Kremlin, en los que se ve cómo, con la coordinación del aliado de Putin, Viktor Medvedchuk, se llevó a cabo la campaña de influencia de Voice of Europe. Este plan habría sido trabajado en estrecha colaboración con el FSB, el Servicio Federal de Seguridad ruso.

Después de que Europa expulsara a decenas de oficiales de inteligencia rusos, tras la invasión de Ucrania, Voice of Europe y otras organizaciones se convirtieron en instrumentos para que el Kremlin recuperara el terreno perdido: “Los servicios de inteligencia rusos tuvieron que cambiar su trabajo. El resultado son, por ejemplo, redes de influencia como Voice of Europe”, afirmó un funcionario de seguridad a The Washington Post. El estatus del sitio web como organización de noticias fue diseñado para brindar cobertura, haciendo que fuera “más fácil acercarse a los políticos” con el pretexto de entrevistarlos sobre Ucrania, el antiglobalismo y otros temas.

La investigación checa ha llevado a distintos allanamientos de casas y oficinas: por un lado, a un asistente de un eurodiputado holandés de extrema derecha, y otro al número 2 del partido alemán AfD, Petr Bystron. Este último ha sido una de las voces más claras en Alemania que se ha opuesto al envío de armas occidentales a Ucrania, e incluso ha hablado de levantar las sanciones a Rusia.

El presidente ruso, Vladimir Putin, durante un discurso frente a la Asamblea Federal rusa, en Moscú. Foto: Reuters

De todos modos, el esquema de Voice of Europe no es ni de lejos la única campaña de Rusia para involucrarse, de una u otra manera, en la política Europea. Recientemente se supo de una operación llamada “Doppelganger”, en la que se clonan sitios web de noticias europeas, pero se llenan de propaganda del Kremlin. Muchas de estas páginas ya se habían detectado y cerrado en 2022, pero la facilidad con que se crean nuevos dominios y contenido hace muchos de los esfuerzos inútiles.

Entre los sitios que resultaron clonados están distintos periódicos, revistas y portales, tales como el británico The Guardian y el alemán Bild, entre otros. El hecho de que estos sitios sean cerrados y aparezcan otros nuevos representa un desafío grave para la Unión Europea, que se ve en la imposibilidad de monitorear las acciones.

Frente a este escenario, cabe la duda de lo que pueda pasar en noviembre, cuando tengan lugar las elecciones presidenciales en Estados Unidos: si la legislación europea frente a internet es mucho más firme, y permite a los jueces investigar y cerrar páginas, las leyes en el país norteamericano son mucho más laxas, y podrían volver su espacio cibernético mucho más frágil frente a la intervención extranjera.

Entre una de las cosas que se descubrieron en los planes de desinformación rusos se encontró un sitio web que se hacía pasar por el Ministerio de Defensa de Francia, y que buscaba 200 mil reclutas para pelear en Ucrania. En cuanto a influencia en los medios, un periodista alemán que llegó a ser tildado como “el conocedor de Putin” recibió cerca de 600 mil dólares por parte de un multimillonario ruso afín al Kremlin.