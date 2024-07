“Es muy triste Gabriel...”: Juan Carlos Monedero, ex Podemos, critica a Boric por su postura ante Venezuela

Con el mundo pendiente de lo que ocurría en Venezuela, al mundo de la izquierda no le fueron ajenas las palabras del Presidente de Chile, Gabriel Boric. Entre ellos, uno de los ideólogos más importantes de la izquierda hispanoamericana salió a cuestionar al mandatario.

Se trata de Juan Carlos Monedero, politólogo, comunicador y asesor político español con serios vínculos tanto con el chavismo -fue asesor de la presidencia durante el gobierno de Hugo Chávez, entre el 2005 y 2010- como con la nueva generación de la izquierda regional. De hecho, el entonces miembro de Podemos visitó Chile durante el plebiscito constitucional de septiembre de 2022 invitado por el mundo progresista local.

Mediante un mensaje de X, antes Twitter, Monedero disparó contra las palabras de Boric respecto a Venezuela y las elecciones de este domingo. “Es muy triste Gabriel que no veas que la relevancia internacional que te dan siempre coincide con las posiciones de los que, en cuanto puedan, te meterán en la cárcel”, inició el fundador del movimiento izquierdista.

“Si te celebran los enemigos de la democracia, golpistas, terroristas, genocidas, algo no estás haciendo bien”, cerró. El politólogo, muy cercano a Pablo Iglesias, cortó vínculos con Podemos y algunos lo vinculan con Sumar, de Yolanda Díaz. Es esta última agrupación la que terminó por absorber al partido morado que gobernó junto a Pedro Sánchez en el anterior periodo.

Las palabras de Monedero llegaron como respuesta al mensaje publicado por Gabriel Boric, donde señaló que “el régimen de Maduro debe entender que los resultados que publica son difíciles de creer. La comunidad internacional y sobre todo el pueblo venezolano, incluyendo a los millones de venezolanos en el exilio, exigimos total transparencia de las actas y el proceso, y que veedores internacionales no comprometidos con el gobierno den cuenta de la veracidad de los resultados”, añadió.

Pero no quedó ahí. El mandatario aseguró que “desde Chile no reconoceremos ningún resultado que no sea verificable”.

En línea similar a la de Monedero, Pablo Iglesias, otro cercano al movimiento frenteamplista chileno, cargó contra quienes cuestionan los resultados entregados por las autoridades electorales venezolanas. Si bien no se dirigió puntualmente contra el mandatario chileno, el exvicepresidente segundo del Gobierno de España aseguró en una columna publicada en el medio ARA que “las denuncias de fraude se han convertido en un clásico en las narrativas de las derechas políticas y mediáticas y ya se usan nada menos que en EE.UU.”.

Juan Carlos Monedero, fundador de Podemos. Archivo.

Ahora fuera de la política de primera línea y radicado en las comunicaciones desde su Canal Red, Iglesias se preguntó: “¿Alguien puede creer que si las autoridades electorales venezolanas fueran a llevar a cabo un fraude, habrían acreditado a casi un millar de observadores internacionales, incluida la Fundación Carter de EE.UU., cuya reacción es muy esperada?”.

Y cerró con un vaticinio. “Permítanme aventurar un augurio. En esta ocasión habrá ruido y denuncias de fraude, pero dudo que alcancen el nivel de ocasiones anteriores y dudo que Europa y EE.UU. se inventen a un nuevo Guaidó. Sospecho que, en esta ocasión, con mayor o menor disimulo, Europa y EE.UU. acabarán reconociendo la legitimidad del gobierno venezolano e invitarán a su oposición a que se integre más en el sistema político. Hay muchos negocios y mucha geopolítica en juego”.