“Es totalmente falso”: La Casa Blanca niega reporte que asegura que Biden analiza retirarse de la carrera presidencial

Un día después de reconocer que “casi se queda dormido” en el debate contra Donald Trump el jueves pasado y atribuir el cansancio a los viajes que había realizado solo días antes a Italia para la cumbre del G7 y a Francia para el 80 aniversario del desembarco de Normandía, las dudas sobre si el presidente estadounidense Joe Biden seguirá en carrera por la reelección no hacen más que crecer. Ello, luego que este miércoles el diario The New York Times asegurara que el mandatario demócrata reconoció ante un aliado clave que tal vez “no pueda salvar su candidatura” si no es capaz de convencer al electorado en los próximos días de que está preparado para el puesto.

Según el periódico, Biden reconoció a un aliado cercano, bajo condición de anonimato, que “está sopesando si seguir en la carrera”.

La fuente anónima enfatizó que Biden “todavía está profundamente inmerso en la lucha por la reelección”, pero admite que el presidente estadounidense entiende de la importancia de que sus próximas apariciones en televisión y en actos públicos tienen que ir bien. “Él sabe que si tiene dos actos más como ese, estaremos en un lugar diferente”, señaló el aliado anónimo al diario neoyorquino.

Tras esta información, el subsecretario de prensa de la Casa Blanca, Andrew Bates, desmintió la noticia. “Esa afirmación es absolutamente falsa. Si The New York Times nos hubiera concedido más de siete minutos para comentar, se lo habríamos dicho”, señaló el portavoz en la red social X.

Tras las palabras de Bates, fuentes de la campaña reafirmaron que es “falso” que Biden haya dicho en privado a un aliado clave de su círculo cercano que tal vez no pueda salvar su candidatura. Las mismas fuentes señalaron que el presidente va a continuar su camino hacia la reelección y que cree firmemente en la victoria ante Donald Trump.

De hecho, la Casa Blanca reveló que Joe Biden ha tenido varias reuniones durante la mañana de este miércoles con el objetivo de contrarrestar las críticas que circulan contra él desde el debate del 27 de junio ante Trump. Durante la jornada, el presidente se reunirá en la Casa Blanca con gobernadores demócratas a puerta cerrada para tratar de despejar las dudas.

Con ese objetivo, Biden sostendrá una entrevista el viernes con George Stephanopoulos de ABC News y también actos de campaña en Pennsylvania y Wisconsin, dos de los estados clave para definir al ganador de las elecciones del 5 de noviembre.

Además, la próxima semana dará una conferencia de prensa con motivo de la cumbre de la OTAN en Washington. Según el diario El País, estos eventos servirán para medir si, además de leer un texto en las pantallas, Biden es capaz de hilar un discurso coherente sin perderse.