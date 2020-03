Estado de Sao Paulo registra seis veces más muertes diarias por coronavirus que China

Mauricio Kazuhiro Suzuki había cumplido 26 años recién a principios de mes. Era abogado y tenía hábitos saludables: asistía a un gimnasio y tenía la costumbre de correr. De hecho, ya había competido en algunos eventos, incluido un medio maratón. Por lo tanto, la noticia de su muerte debido al coronavirus, este sábado en Sao Paulo, dejó a amigos y familiares perplejos.

"Fue un duro golpe", dijo al portal G1 de Globo Diego Meireles, un amigo que conoció a Suzuki cuando ambos estudiaban derecho en la Universidad Presbiteriana Mackenzie. "Nunca consideramos esa posibilidad. Quedamos (él y sus amigos) un poco sin entender cómo el virus terminó convirtiéndolo en una víctima", se lamentó. Suzuki, que había comenzado a tener fiebre el 16 de marzo, visitó tres veces hospitales antes de quedar internado una semana después en una Unidad de Cuidados Intensivos, aquejado de un síndrome respiratorio. El cuadro empeoró hasta que, el sábado, no pudo resistir y murió.

Con Suzuki ya son 141 las muertes que se han registrado en Brasil producto del Covid-19, 98 de ellas en Sao Paulo. Según destacó el diario Folha de S. Paulo, ese estado brasileño ostenta el triste récord de tener seis veces más muertes por coronavirus que China por día.

Así lo muestra el balance realizado por la Secretaría de Salud de Sao Paulo, el cual indica que un promedio de 7,5 personas fallece por día desde que se registró la primera muerte, el 17 de marzo. En un intervalo similar, de 13 días, China tuvo un promedio diario de 1,3 muertes, según el estudio realizado por la administración del gobernador João Doria.

"La primera muerte en el país asiático ocurrió el 11 de enero. El 23 de ese mes, China tuvo 17 muertes. En este período de 13 días, el país también saltó de 41 a 571 casos confirmados", dice el balance general.

Aumentan internados en UTI

Hoy Sao Paulo es el estado que suma más casos confirmados de coronavirus en Brasil: 1.451 de 4.256. Más tras se ubica Río de Janeiro, con 600. Con todo, el secretario de Salud de Sao Paulo, José Henrique Germann, dijo que la tasa de contagio está bajo el 33%, un porcentaje menor que aquel observado en otros países, aseguró el funcionario.

Pero el propio Germann reconoció hoy el avance del brote en Sao Paulo. El funcionario informó que los internados en las Unidades de Cuidados Intensivos (UTI) saltaron de 174 casos el domingo a 206 esta mañana. Esto significa un aumento del 18% en un día. Además, el número de internados con cuadros leves aumentó de 258 a 265 en 24 horas.

Según G1, 14.000 pacientes están esperando exámenes para coronavirus en el Instituto Adolfo Lutz, del gobierno estadual paulista. Esta demanda es el triple de la capacidad actual de análisis, destaca el portal. La Secretaría de Salud estatal informó que alrededor de 1.200 pruebas llegan al laboratorio por día, pero solo se publican 400 resultados en el mismo período. Hoy, el tiempo de espera para la respuesta ya era de hasta 14 días.

En una conferencia de prensa hoy en el Palácio dos Bandeirantes, el gobernador João Doria afirmó que el Estado adopta “transparencia absoluta” en las informaciones entregadas a la Secretaría de Salud y negó que haya más casos confirmados de coronavirus de aquellos notificados hasta ahora. Asimismo, dijo que aún no hay previsión de decretar un “lockdown” para el estado, pero dijo que se hará una nueva evaluación después del fin del período de cuarentena, el 7 de abril.

Según Germann, la situación no debería llegar a este punto. "De los casos iniciales que tenemos, diría que no tendremos la necesidad de repetir el aislamiento social muchas veces más y ni siquiera hacer el aislamiento obligatorio como un lockdown", señaló.

"Quiero decirlo de nuevo: escuchen y atiendan las recomendaciones médicas, no la información publicada en las redes sociales. Lamento decirlo, pero en este caso, no sigan las orientaciones del Presidente de la República de Brasil. No guía correctamente a la población y lamentablemente no lidera a Brasil en la lucha contra el coronavirus ", señaló Doria, quien lanzó una campaña publicitaria pidiendo a la población que crea en los datos técnicos.