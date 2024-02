Estudio revela que no hispanos tienen más probabilidades de postergar su jubilación

Los no hispanos tienen mayor probabilidad de querer posponer su jubilación en comparación con los hispanos. Así lo dio a conocer un estudio de la Universidad Mayor que exploró las diferencias en los factores determinantes de la intención de posponer la edad de retiro pasados los 65 años entre estos grupos.

Esto, dado que la proporción de hispanos, que ha ido en aumento y se espera siga aumentando, se proyecta como el grupo minoritario de mayor volumen en las próximas décadas. Para el seguimiento, la académica del Centro de Investigación en Sociedad y Salud, Dra. Antonia Díaz-Valdés y el decano de Ciencias Sociales y Artes, Dr. Esteban Calvo, utilizaron datos del Estudio de Salud y Retiro de EE.UU. que se recolectan cada dos años desde 1992. Allí obtuvieron una muestra de 3.663 hispanos no institucionalizados con edades entre los 55 y los 61 años, y de manera aleatoria seleccionaron una muestra del mismo tamaño de no hispanos que cumplieran los mismos requisitos.

“Lo que generaba la mayor diferencia era el monto de deuda y si es que tenían o no cuentas de ahorro adicionales para el retiro, lo que está sujeto al empleador. Históricamente los hispanos han estado sobrepresentados en empleos informales, por lo tanto, tienen menor acceso a esos beneficios”, comentó el Dr. Calvo.

Migrantes que buscan asilo en Estados Unidos, en su mayoría de Venezuela, se encuentran cerca de la valla fronteriza mientras esperan ser procesados por la patrulla fronteriza de Estados Unidos después de cruzar la frontera desde México en Yuma, Arizona, Estados Unidos, el 23 de enero de 2022. Foto: Reuters

La salud usualmente ha sido un factor determinante para el retiro anticipado. En esta muestra, los investigadores encontraron que para los hispanos era menos probable que pospusieran el retiro si es que tenían limitaciones físicas que no le permitieran trabajar. En ambos grupos, ser propietario de una vivienda disminuía la probabilidad de querer posponer el retiro, pero esa caída era mayor para los hispanos que para los no hispanos.

Las deudas sí afectaban la intención de posponer el retiro para los no hispanos, pero no para los hispanos, pese a su alto nivel de endeudamiento. “La hipótesis que estamos trabajando en ese sentido es que el nivel de endeudamiento en hispanos es tan alto que pasa a ser naturalizado. En cambio, en este otro grupo, al no ser tan alto, es algo más latente”, indicó la Dra. Díaz-Valdés.

Tener beneficios como Ahorro Previsional Voluntario (APV), ahorros complementarios y seguro de salud era muy significativo, por tanto, quienes tienen esos beneficios en ambos grupos no buscan posponer el retiro, dado que tienen más seguridad financiera y mayor acumulación de riquezas.

Migrantes que buscan asilo en Estados Unidos se reúnen a orillas del río Bravo, mientras la Guardia Nacional de Texas bloquea el cruce en la frontera entre Estados Unidos y México, vista desde Ciudad Juárez, México, el 5 de diciembre de 2023. Foto: Reuters

Otro de los datos que arrojó la investigación es que las mujeres hispanas y no hispanas tienen menor probabilidad de posponer la edad de retiro. La disminución de la probabilidad era aún mayor para las no hispanas, lo que se explicaría por las labores de cuidado que asumen principalmente mujeres, ya sea de nietos o parientes enfermos.

Los hispanos que nacieron en Estados Unidos, de segunda y tercera generación, tienen menor probabilidad de querer posponer el retiro en comparación a sus padres. Esto responde a las historias migratorias y a la posibilidad de acceso a beneficios y acumulación de riqueza, dijeron los autores.

El estudio analiza el origen étnico y el fenómeno migratorio como factores principales y no solo de control, y advierte lo que podría suceder, por ejemplo, con el fenómeno migratorio en Chile, donde la proporción de migrantes ha aumentado exponencialmente, alcanzando un 7.5% en 2021, comparado a un 4.4% en 2017.

Migrantes venezolanos derriban sus carpas en una plaza pública durante su desalojo por parte de la policía en Iquique, Chile, 24 de septiembre de 2021. Foto: Reuters

En Chile, los migrantes están concentrados en trabajos con salarios más bajos y presentan mayores tasas de pobreza en comparación a los chilenos, lo cual afecta otras esferas como acceso a salud, cotizaciones, entre otros. Sin embargo, tienen niveles de educación más altos que los chilenos y, a pesar de eso, menores oportunidades laborales y mayor inequidad laboral, indica el estudio.

El Dr. Calvo recalcó la importancia de anticipar cómo impactará la ola migratoria actual a las jubilaciones en Chile, sugiriendo que “el conocimiento adquirido a través de este estudio es un primer paso para informar el diseño de políticas inclusivas que acojan a la diversidad creciente, aseguren el bienestar de todos los futuros jubilados y garanticen la estabilidad del sistema”.