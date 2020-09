Europa retoma las clases con estrictas medidas sanitarias

Tras varias semanas con los casos de coronavirus al alza en Europa, la tendencia ha ido a la baja en Inglaterra, Italia, Alemania y España. Sin embargo, las autoridades han pedido a la ciudadanía que actúe con precaución y por eso se han tomado diversas medidas para el retorno a clases de los escolares tras las vacaciones de verano.

España

Los grupos deberán ser de 20 alumnos por clase, y los mayores de 10 años deberán estar separados por 1,5 metros de distancia. Se hizo un llamado a usar las mismas salas como comedores y acomodar gimnasios y parques para dar clases, de ser necesario. La mascarilla no es obligatoria, salvo que no se pueda respetar el distanciamiento social y a partir de cierta edad. La vuelta a clases -que comienza esta semana- depende de cada comunidad autónoma.

Alemania

Los profesores y estudiantes deben usar mascarilla solo en zonas comunes, y no es necesario que los alumnos respeten la distancia de seguridad.

Países Bajos

Los niños pueden ir a clases con “un resfrío nasal sin fiebre, si no han estado en contacto con alguien que tenga coronavirus y tampoco hay enfermos en casa”. No es necesario que los alumnos respeten medidas de distanciamiento social, pero los profesores sí deben hacerlo entre ellos y con los padres. Se pide, además, una buena ventilación de los locales, lavado frecuente de manos y juguetes y que se estornude en el codo. Las mascarillas no son obligatorias y un solo adulto puede dejar a sus hijos en la entrada del establecimiento, en lo posible.

Portugal

Cada grupo debe tener horarios para entrar, comer y salir. Además, las autoridades han aconsejado que se respete el distanciamiento social y, cuando no sea posible por el tamaño de las salas, los alumnos se dividan en grupos. En las guarderías, los niños deben usar zapatos exclusivos para estar adentro. Además, llevar juguetes está prohibido y todos los implementos deben desinfectarse frecuentemente. Solo profesores y funcionarios deben usar mascarillas.

Francia

Según el protocolo sanitario, los menores de 11 años no deben usar mascarilla, y tampoco se ha establecido una distancia mínima para que todos los niños puedan ir a clases y que ninguna sala se cierre por falta de espacio. Todos los adultos deberán llevar mascarilla, y se hizo un llamado al lavado frecuente de manos. El promedio de alumnos por clase es de 24 y se ha reforzado el número de profesores con 1.600 nuevos para el primer grado, es decir, hasta los 11 años.

Inglaterra

La mascarilla no es obligatoria para profesores, aunque las medidas adicionales las decide cada centro educativo. Tampoco se han establecido límites al número de alumnos por curso, aunque los establecimientos tienen previsto llenar sus salas solo en un 50% de su capacidad. Además, el gobierno ha dicho que los padres pueden decidir si llevar a los niños a clases o no, aunque recomiendan hacerlo.

Italia

El Ministerio de Sanidad aprobó a principios de agosto un protocolo para la vuelta a clases de los niños menores de seis años, que contempla que cada clase tenga un número fijo de alumnos en la misma sala y con los mismos profesores. El material didáctico y los juguetes serán de propiedad exclusiva de cada grupo, y se harán turnos para ir al comedor. El uso de mascarilla no será obligatorio para los alumnos y tampoco se tomará la temperatura a nadie al ingresar. En algunos momentos, como durante el cambio de pañales, se recomienda el uso de guantes, gafas o protectores faciales.