Expresidenta Bachelet sostiene que la “guerra” contra las pandillas en El Salvador viola los DD.HH.

En el marco de un foro realizado en Guatemala, la exmandataria chilena, Michelle Bachelet, sostuvo que la guerra contra las pandillas que ha impulsado el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ha provocado violaciones de los derechos humanos.

Según señaló en la ocasión la exmandataria en declaraciones recogidas por varios medios de comunicación, “la verdad es que allí se han violado Derechos Humanos. No ha habido debido proceso, la gente está aglomerada en las cárceles con condiciones infrahumanas”.

Cabe recordar que esta no es la primera alusión que hace la expresidenta al gobierno de El Salvador, y hace poco más de un año, esta señalaba que “Estoy segura que si aquí se hiciera una política tipo Bukele el gobierno tendría un 80% de aprobación, a propósito del populismo, pero claramente esa no es la solución. La solución no es autoritarismo, populismo, para los problemas graves que tenemos como país”.

En el pasado organizaciones como Amnistía Internacional han manifestado su preocupación frente a lo que ocurre en El Salvador, sobre todo tras la inauguración de una mega cárcel durante este año.

De acuerdo a lo que apuntan del organismo, se ha denunciado “un claro patrón de violaciones de Derechos Humanos bajo el enfoque de seguridad pública actual”, por lo que “la construcción de esta nueva prisión podría suponer la continuidad y el escalamiento de estos abusos”.

Por otro lado, en julio de 2024, Human Rights Watch (HRW) presentó un informe en el que se denunció la detención de más de 3.000 menores de edad en la “guerra” contra las pandillas.

De acuerdo a lo que señalaba el documento, las condenas “se basaron con frecuencia en testimonios policiales no corroborados y a veces contradictorios”.