Frank Lowenstein, enviado para las negociaciones palestinas e israelíes de 2011 a 2015: “No se sabe si esto provocará un efecto dominó”

Frank Lowenstein es un experto en temas de Medio Oriente. Trabajó asesor del secretario de Estado John Kerry durante el gobierno de Barack Obama y ejerció como enviado especial para las negociaciones palestino-israelíes entre 2011 y 2015.

Fue Lowenstein quien mostró a Kerry los mapas de los asentamientos israleíes en Cisjordania, quien a su vez se los mostró a Obama. “Un día, todos se despertarán y dirán: ‘Espera un minuto, tenemos que detener esto para tener al menos la posibilidad de una solución de dos estados’”, dijo Lowenstein al momento de discutir la situación el gobierno de Obama según consta en la revista The New Yorker.

En conversación con La Tercera, Lowenstein analiza el acuerdo alcanzado entre Israel y los Emiratos Árabes Unidos.

¿Cree que Israel ahora pueda establecer más relaciones con otros países en el Golfo?

Eso todavía está por verse. Los Emiratos tiene una actitud distinta hacia los palestinos, a diferencia de otros países en el Golfo. Los Emiratos han estado haciendo muchas cosas con los israelíes tras bastidores durante muchos años. Entonces aún no está claro si otros países van a seguirlos en esto. Creo que los palestinos van hacer probablemente todo lo que pueden, apelar a la Liga Árabe y otros aliados para evitar que otros países se unan en esto. Si esto va a tener un efecto dominó en otros no se sabe, pero si otro país del Golfo decide unirse creo que será Bahrein.

¿Cuán importante ha sido para que Israel tome contacto con otros países de la región, la creciente influencia de Irán?

Creo que Irán como enemigo mutuo ha ayudado a que Israel mantenga contactos y en este caso relaciones con los Emiratos. Sí, de todas maneras, creo que no hay duda de este es un facto importante en esta dinámica.

Se acordó detener los planes de anexión de Israel, los palestinos ya han manifestado su descontento con el acuerdo, ¿en qué posición quedan ahora?

No me sorprende en absoluto, esto obviamente socava el deseo de los palestinos de resistir a la normalización por parte de Israel de las relaciones con el mundo árabe. No hay duda que los palestinos no van a estar contentos con esto. La pregunta es qué es lo que realmente pueden hacer sobre esto. Pueden reunir a otros países en el mundo árabe para mantener las cosas como están. Creo que una parte importante de esto es que Israel detenga la anexión, mi entendimiento es que en lugar de una hoja de ruta de la normalización de las relaciones, ellos van a tomarlo paso a paso y se van asegurar que los israelíes no sigan adelante con la anexión. Esperaría que el tema de la anexión esté fuera de discusión pero creo que es algo que hay que ver hasta la próxima elección de Estados Unidos e incluso después. Creo que la paz regional más amplia que todo el mundo tiene como visión continuará si hay una resolución con los palestinos.