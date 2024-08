Hamas califica de “golpe de Estado” última propuesta de alto el fuego en Gaza: insiste en retirada del Ejército israelí

El Movimiento de Resistencia Islámica (Hamas) calificó este martes de “golpe de Estado” la última propuesta para una tregua en Gaza -que según el gobierno de Estados Unidos fue aceptada por Israel-, asegurando que no incluye dos de sus principales demandas previamente recogidas: un alto el fuego integral en la Franja y la retirada del Ejército israelí del enclave.

En un comunicado el grupo islamista sostiene que “lo que se presentó recientemente al movimiento constituye un golpe de Estado contra lo que las partes alcanzaron el 2 de julio, con base en la propia declaración de Biden del 31 de mayo y la Resolución 2735 del Consejo de Seguridad del 11 de junio, y se considera una respuesta y aquiescencia estadounidense a las nuevas condiciones del terrorista Netanyahu”.

Hamas llamó, además, de “engañosas” y “sesgadas” las declaraciones que anoche pronunció el Presidente estadounidense, Joe Biden, en el marco de la Convención Nacional Demócrata, quien dijo que el grupo se está “alejando” de la posibilidad de alcanzar un acuerdo, y en el texto reiteró estar “deseoso” de poner fin a la agresión israelí.

“Reafirmamos nuestro compromiso con lo que acordamos con los mediadores el 2 de julio, con base en la propuesta de Biden y la resolución del Consejo de Seguridad (de la ONU)”, puntualizó Hamas, según recoge agencia EFE.

Estados Unidos presentó varios borradores de tregua en junio y julio que Hamas aceptó ‘a priori’, pero recientemente el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, añadió nuevas condiciones, como el control israelí de los llamados corredores Filadelfia -frontera entre la Franja y Egipto utilizada durante años por los islamistas para el contrabando de armas- y Netzarin, una ruta militar creada por Israel.

Además, la última propuesta solo incluye la posibilidad de un alto el fuego permanente en una segunda fase, en condiciones que se negociarían una vez la primera fase del acuerdo estuviera completada, y permite a Israel retomar sus “operaciones militares” si Hamas incumpliera las demandas israelíes.

El texto tampoco recoge una retirada integral de las tropas israelíes de la Franja de Gaza, aseguró Hamas.

El secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken, durante su encuentro con autoridades de Qatar, uno de los países mediadores en el conflicto Israel-Hamas. Foto: Reuters/Kevin Mohatt/Pool

Blinken: “El tiempo es oro”

Pese a la postura del grupo islamista, el secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken, ha emplazado a Israel y a Hamas a cerrar un acuerdo “en los próximos días” para aplicar un alto el fuego en la Franja de Gaza y facilitar la liberación de los rehenes, incidiendo desde Qatar en que “el tiempo es oro”.

Blinken aterrizó en Doha tras reunirse en El Cairo con autoridades egipcias, dentro de una nueva gira regional que le llevó en primera instancia a Israel. Sobre la mesa figura un plan de paz propuesto a fines de mayo por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden.

El jefe de la diplomacia norteamericana reiteró que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, le expresó “directamente” durante la reunión que ambos mantuvieron que estaba a favor de la última propuesta, por lo que ahora espera “que Hamas haga lo mismo”.

Con las dos partes de acuerdo, quedaría por “completar” la puesta en práctica, pero en cualquier caso Blinken ha insistido ante los medios en que el diálogo no puede demorarse ‘sine die’. “El tiempo es oro” tanto para los rehenes como para los ciudadanos gazatíes que “corren el riesgo de resultar heridos o morir en una guerra que no comenzaron y que no pueden parar”, agregó.

“El tiempo es oro porque, cada día que pasa, persiste el peligro de una escalada en la región, escalada que estamos intentando impedir”, dijo Blinken, que ha puesto en valor la mediación de Estados Unidos, Egipto y Qatar. Estos dos últimos países, ha explicado, están “en contacto directo” con Hamas.

El plan de Biden se divide en tres fases y plantea en última instancia la salida de las tropas israelíes de Gaza y el inicio de la reconstrucción de dicho enclave. El secretario de Estado norteamericano ha señalado que Washington ha sido “claro” desde un primer momento y no aceptará “una ocupación a largo plazo de Gaza” por parte de Israel.