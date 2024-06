Iglesia argentina endurece postura contra Gobierno de Milei: “La gente viene enojada a pedir comida”

La Iglesia argentina endureció su postura contra el Gobierno del presidente Javier Milei, tras el escándalo por la entrega de alimentos a comedores de los barrios pobres de Buenos Aires y provincias, en medio de las resistidas reformas económicas.

El malestar tuvo como máxima muestra la decisión del arzobispo porteño, monseñor Jorge García Cuerva, al abrir la Catedral bonaerense para servir raciones de comida a las personas más necesitados.

En localidad capitalina de La Matanza, el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, Oscar Ojea, encabezó la primera de una serie de misas que llevarán adelante los curas villeros para denunciar la situación social, que como anticipó tienen el aval del Papa Francisco, según reporta el diario ‘Clarín’.

El mismo medio trasandino hace referencia que este miércoles, unas 300 personas llegaron a la iglesia de la Virgen del Milagro de Caacupé, en Ciudad Evita, para escuchar la homilía. Ojea aseguró que la Iglesia trabaja “para no entregar nuestros barrios al narcotráfico, para no entregar nuestros barrios al enemigo que se constituye en dueño de nuestras vidas y que va formando un ‘estado’ dentro de otro Estado”.

Formalmente se presentó como una misa en homenaje a las madres que colaboran en comedores comunitarios, aunque fue un duro mensaje de la Iglesia al gobierno de Javier Milei, tras la crisis que se vivió días atrás por alimentos guardados en depósitos del Estado.

“Hoy es tanta la confusión en muchas situaciones en nuestros barrios que a veces la gente viene enojada a pedir comida. No lo vemos solamente en nuestros barrios, lo vemos también con personas en situación de calle. El otro día me decía un señor que trabaja durante la noche recorriendo la ciudad para dar de comer: ‘Padre, me arrancan la comida, ahora me arrancan la comida, no me esperan’”, explicó Ojea, quien tiene línea directa con el Papa.

Aunque se especulaba con que podría haber consignas en contra de Milei durante la misa, finalmente no las hubo, situación que no ocurrió debido a un pedido de las autoridades eclesiásticas argentinas.