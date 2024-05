Israel sostiene que la orden de la Corte Internacional de Justicia sobre Ráfah no descarta su ofensiva por completo

Archivo: El humo se eleva durante un ataque aéreo israelí en Rafah. Foto: Reuters.

“Lo que nos piden es que no cometamos genocidio en Ráfah. No cometimos genocidio y no lo cometeremos”, declaró el sábado el asesor de seguridad nacional del primer ministro Benjamin Netanyahu.