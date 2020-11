Joe Biden llama a la unidad en su primer discurso tras ser electo como nuevo presidente de EE.UU.

Trotando, portando una mascarilla negra, llegó Joe Biden al espacio organizado para escucharlo por primera vez tras ser electo como nuevo presidente de los Estados Unidos. La celebración fue en Wilmington, Delaware.

El discurso del mandatario electo estadounidense estuvo enfocado en llamar a la unión de los norteamericanos, no por nada se trata de una de las elecciones más polarizadas en la historia de EE.UU. “Soy un orgulloso demócrata, pero voy a gobernar como un presidente estadounidense (...) Me comprometo a ser un presidente que busque unificar, que no vea demócratas o republicanos, sólo a EE.UU.", espetó entre aplausos.

En un momento cuando nombró al actual presidente Donald Trump se escucharon pifias, lo que fue frenado por quien fuera vicepresidente de Barack Obama. Apeló en forma directa a quienes votaron por el presidente republicano, entendiendo que para muchos en los últimos años ha existido una “decepción” a como debería estar el país.

Pero también fue crítico con la actual administración, pues resaltó que trabajará para que EE.UU. sea nuevamente “respetado en todo el mundo”.

Biden además recordó que, elecciones a parte, la gran batalla es contra el coronavirus. "Nuestro trabajo inicia manteniendo bajo control el COVID-19″, señaló, como recogió la transmisión en vivo en CNN.

Durante su intervención, dijo estar “orgulloso” por la campaña lograda y tuvo especiales palabras para la vicepresidenta electa Kamala Harris, quien fue la telonera de la ceremonia.

Harris: Seré “leal, honesta y preparada”

Cerca de las 22:30 horas de Chile (20:30 horas en Delaware) llegó Harris para dar el discurso previo a Biden. Fue el momento en que se escucharon fuertes aplausos para la primera vicepresidenta electa en la historia norteamericana.

En este punto, Harris dijo que si bien era la primera, “pero no seré la única”, lo que hizo que aumentaran los aplausos. Harris prometió que será “leal, honesta y preparada” para dar lo mejor de sí en los próximos cuatro años. “Ahora es cuando comienza el trabajo duro”, dijo.

Harris les dijo a los votantes que ellos “mandaron un mensaje claro. Escogieron esperanza, unidad, decencia, ciencia y verdad (...)Nosotros, el pueblo, tenemos el poder de lograr un futuro mejor".