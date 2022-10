La grave advertencia de Zelensky: Rusia ha comenzado a “preparar a su sociedad” para el posible uso de armas nucleares

Poco después que el Presidente de Estados Unidos, Joe Biden, advirtiera el jueves que el riesgo de un “armagedón” nuclear está en su nivel más alto desde la crisis de los misiles de Cuba de 1962, este viernes su par de Ucrania, Volodymyr Zelensky, fue más allá y aseguró que las autoridades rusas han comenzado a “preparar a su sociedad” para el posible uso de armas nucleares en la guerra.

En una entrevista con la BBC, Zelensky dijo: “Comienzan a preparar a su sociedad. Eso es muy peligroso. No están listos para hacerlo, para usarlas. Pero comienzan a comunicarse. No saben si las usarán o no. Creo que es peligroso incluso hablar de esto”.

Asimismo, el líder ucraniano negó haber pedido ataques contra Rusia durante un evento en línea el jueves y dijo que se había malinterpretado la palabra que usó en ucraniano. En una discusión con un grupo de expertos australiano, Zelensky dijo que creía que los ataques eran necesarios para evitar cualquier uso de armas nucleares, según indicó el diario The Guardian.

Volodymyr Zelensky asiste a una reunión con el director general de la Agencia Internacional de Energía Atómica, Rafael Grossi, en Kiev, el 6 de octubre de 2022. Foto: Reuters

Pero Zelensky, en la entrevista con la BBC, aclaró sus dichos: “Hay que usar patadas preventivas”, dijo, refiriéndose a las sanciones, “no a los ataques”.

SI bien el presidente ucraniano no entró en detalles sobre a qué tipo de ataques se refería, sus comentarios iniciales fueron denunciado por el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, como “un llamado para iniciar otra guerra mundial”, mientras que el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, dijo que demostraban por qué Rusia tenía razón al lanzar su operación en Ucrania.

“Después de esa traducción”, dijo Zelensky, “ellos (los rusos) hicieron lo que les pareció útil y comenzaron a traducirla en otras direcciones”.

Zelensky llamó al mundo a actuar ahora, ya que, a su juicio, las amenazas de Rusia eran un “riesgo para todo el planeta”. Y agregó: “Todo lo que (el Presidente ruso, Vladimir) Putin teme no es un ataque nuclear. Tiene miedo de su sociedad, de su gente (…) Porque solo este pueblo puede reemplazarlo, despojarlo de su poder y dárselo a otra persona”.

Una persona pasa junto a un mural del artista callejero Loretto que representa a Putin y Zelensky en Londres, el 4 de octubre de 2022. Foto: Reuters

Moscú, afirmó Zelensky, “ya ha dado un paso” al ocupar la planta de energía nuclear de Zaporiyia, la estación nuclear más grande de Europa que Putin está tratando de convertir en propiedad rusa. “El mundo puede detener urgentemente las acciones de los ocupantes rusos”, dijo el mandatario ucraniano. “El mundo puede implementar el paquete de sanciones en tales casos y hacer todo lo posible para que abandonen la planta de energía nuclear”, agregó.

La entrevista a Zelensky tuvo lugar horas después de que el Presidente de Estados Unidos, Joe Biden, reconociera que la amenaza rusa de usar armas nucleares había acercado al mundo al “armagedón” más que nunca desde la crisis de los misiles en Cuba durante la Guerra Fría.

Durante un evento de recaudación de fondos, Biden dijo que Putin es “un tipo al que conozco bastante bien” y no está “bromeando cuando habla del uso de armas nucleares tácticas o de armas biológicas o químicas”.

“No hemos enfrentado la posibilidad de un armagedón desde Kennedy y la crisis de los misiles cubanos”, añadió Biden. La amenaza de Putin es real “porque su Ejército está, se podría decir, obteniendo resultados notablemente negativos”.