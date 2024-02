La incesante polémica entre Milei y los gobernadores provinciales

Este viernes, 23 de los 24 mandatarios provinciales respaldaron de manera unánime el reclamo del gobernador provincial de Chubut, Ignacio Torres, quien amenazó con cortar el envío de gas y petróleo destinado a la exportación, porque el gobierno no le giró a la provincia $ 13 mil millones de coparticipación.

“Le cuidamos la boleta”, dijo Torres, en medio de una furiosa descarga contra el Presidente Milei y otros nombres relevantes del gobierno. Las cuatro palabras contenidas entre esas comillas explican el sentimiento que embarga al mandatario sureño, según indica el medio argentino Letra P. El ministro de Economía, Luis Caputo, argumentó que el recorte era necesario para cobrar la deuda impaga de Chubut al gobierno federal, y que otras 10 provincias también deben dinero.

El ministro de Economía de Argentina, Luis Caputo, durante una conferencia de prensa en el Palacio Presidencial Casa Rosada, en Buenos Aires, Argentina, el 26 de enero de 2024. Foto: Reuters

Sin que su gabinete se asombrara, la autoridad patagónica consideró que la relación de las provincias con el presidente “no tiene retorno”. En ese sentido, uno de sus ministros le dijo al medio argentino La Política Online (LPO) que los gobernadores analizan la posibilidad de liquidar regalías directamente con las empresas radicadas en sus jurisdicciones sin dar lugar a la intervención de la Nación. Sería una forma de eludir la famosa motosierra de Milei.

Esa versión fue confirmada por otro de los gobernadores, aunque alegó que ese sería “el último paso” de la rebelión de los gobernadores. El primero de esos puntos sería una demanda al Estado nacional, que se materializaría con una denuncia penal contra el ministro de Economía. El cálculo de ese recurso es que el Poder Judicial fallaría a favor de los intereses patagónicos, porque no hay antecedentes de una medida como la resuelta por Milei.

Santiago Caputo junto a Karina Milei, conversando durante una audiencia en la Cámara Nacional Electoral. Foto: Archivo

Torres, quien es el gobernador más joven del país, apuntó contra el asesor presidencial Santiago Caputo, al que calificó de “nefasto”. Previamente, Torres fue advertido de que los ataques y acusaciones en las redes contra su administración se redoblarían si persistía en su reclamo. En todo el arco político responsabilizan al “arquitecto” político de Milei por la estrategia confrontativa del presidente, según reporta Clarín.

En otra de las jurisdicciones sureñas cuyo jefe firmó la carta de Torres, se comentaba este viernes que “así como Milei unilateralmente pisó la coparticipación de Chubut, los gobernadores no van a dudar en cortarle recursos a la Nación”.

El gobernador chubutense emergió de Propuesta Republicana (PRO), un partido que una vez fue considerado un aliado partícipe necesario de la era libertaria, pero que hoy es un “degenerado fiscal”, en palabras de Milei, de acuerdo con su mensaje publicado en la red social X mientras volaba hacia Estados Unidos para la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC), el principal evento político de la derecha de Estados Unidos.

Durante el vuelo hacia la conferencia en Washington, donde se encontró con el expresidente Donald Trump -a quien elogió y recitó “Make Argentina Great Again”, en referencia a su campaña en 2016-, Milei hizo cientos de referencias al conflicto en X. “No te hagas problema, Nachito, lo vamos a resolver en la justicia”, publicó. “Ojalá exista un canal de diálogo, el problema es que no sabés con quien hablar”, dijo Torres.

El expresidente estadounidense y candidato presidencial republicano, Donald Trump, saluda al presidente argentino, Javier Milei, en la reunión anual de la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC) en National Harbor, Maryland, EE.UU., el 24 de febrero de 2024. Foto: Reuters

“Este es un conflicto sin precedentes debido a su alcance”, afirmó Artemio López, un analista y encuestador a la agencia AFP. “Hay rebelión en las provincias y una evaluación equivocada de Milei sobre el nivel de conflicto” que puede tener el gobierno central con diversos actores políticos.

Que el presidente busque pelea con un Congreso profundamente impopular es una cosa, dijo López. “Pero no ocurre lo mismo cuando se enfrenta a los gobernadores. La mayoría de ellos obtuvieron un porcentaje de votos mayor que él en las últimas elecciones”, agrega el analista.

El expresidente de Argentina Mauricio Macri reacciona en el escenario durante un evento nocturno de elecciones primarias, en Buenos Aires, Argentina, el 13 de agosto de 2023. Foto: Reuters

En tanto, el fundador del PRO, Mauricio Macri, está molesto con las dos partes, dice Clarín. El expresidente (2015-2019) que había explorado el armado de un frente electoral con Milei para 2025, repitió a sus colaboradores más íntimos que es necesario establecer puentes de confianza para generar cambios sin apostar a conflictos irreversibles. Aunque, Macri abandonó la idea de fusionar el PRO con La Libertad Avanza, según reportó La Política Online.

“Este tipo un día te dice una cosa, otro día otra. Es imposible hacer nada con él”, dijo en referencia al Presidente Milei. Macri también recibió este viernes a dirigentes del PRO del interior del país, como parte de la toma de control de partido que está concretando. En esa reunión Macri fue claro: “No vamos a la fusión con La Libertad Avanza, tenemos que preservar nuestra identidad”.

Desde el fracaso de su proyecto de ley ómnibus, el jefe de Estado no ha cesado de atacar a la oposición. En enero pasado, ya había dejado claro que haría un recorte de presupuestos hacia las provincias debido al categórico rechazo del capítulo fiscal de su proyecto, en el marco de su brusco paquete de reformas. “Ir con buenas intenciones no da resultado, los voy a dejar sin un peso, los voy a fundir a todos”, había advertido tras una de las sesiones donde falló su plan.

La red social X e Instagram han sido las principales plataformas en la que ha descargado su furia en contra de los gobernadores. “Casta a la vista, baby”, decía una de las fotos que posteó a inicios de mes, apuntando contra sindicalistas, gobernadores y diputados con la ilustración del dibujante libertario Nik, que lo colocó en la piel de Terminator.

También ha dado like y retuiteado algunos mensajes de sus partidarios en las redes, que rechazan eventuales puentes de diálogo con la contraparte política. “Esto fue una declaración de guerra. Si no acompañan por las buenas, ajustarán por las malas. El radicalismo vuelve otra vez a confirmar que solamente sirven para ser las putitas del peronismo”, decía un tuit al que dio like el mandatario.

La semana pasada, tildó al Congreso como un “nido de ratas”, y a los políticos como “una mierda que la gente desprecia”, desde la Ciudad de Corrientes, donde celebró el décimo aniversario de un club libertario. El presidente también sostuvo que la estimación de pobreza que difundió el Observatorio Social de la Iglesia la semana pasada, que alcanzó a un 57,4% de la población en enero, se trataba de “un dibujo”.

El director del medio trasandino Página12, Ernesto Tiffenberg, escribe en una columna que “Antes de seguir escalando su pelea con todos los gobernadores, al presidente Javier Milei le convendría dejar por un rato las redes sociales y releer los artículos 53, 59 y 60 de la Constitución nacional. Son los que fijan las reglas del juicio político que podrían dar un final abrupto a su flamante gobierno”.

“Un consejo de este tipo puede parecer absurdo cuando apenas se cumplen los primeros dos meses y medio de su mandato, pero pelearse con todos los gobernadores a la vez también parece absurdo y sin embargo está sucediendo”, escribe el sociólogo y periodista, destacando el hecho de que Milei tiene menos de ⅓ de apoyo en el Congreso, con apenas 38 diputados de su partido en un órgano de 257 miembros, lo que en países como Perú y Ecuador ha resultado en el término prematuro del mandato presidencial.

Los políticos argentinos celebran la aprobación del proyecto de ley de reforma económica del presidente argentino Javier Milei, conocido como el "proyecto de ley ómnibus", en el Congreso Nacional, en Buenos Aires, Argentina, el 2 de febrero de 2024. Foto: Reuters

El gobernador de la provincia Tucumán, Osvaldo Jaldo, fue el único que eligió no suscribir la carta de Torres, evitando así confrontar a la Casa Rosada. “Nacho y sus cómplices”, escribió Milei en X refiriéndose a Torres y a los demás gobernadores provinciales que firmaron, al recordarles un artículo del Código Penal que prevé hasta dos años de prisión a quien impida, estorbe o entorpezca el suministro de energía.

El jefe de Estado insinuó en X, que está en condiciones de intervenir la provincia de Chubut. Lo hizo al compartir un posteo de un usuario que señaló que Milei posee motivos constitucionales para encarar semejante decisión y que Torres entró en la categoría de “sedicioso”. Para que el tema no escale, en la Casa Rosada se apuraron en descartar esa hipótesis, según informa Perfil.

Argentina es el 39º exportador mundial de petróleo crudo y el 20º de gas. Importa combustibles refinados para consumo interno. Las provincias de Chubut (21,5%) y Neuquén (51,5%) concentraban en el segundo trimestre de 2023 tres cuartas partes de la producción de petróleo.

En 2022, la balanza energética llegó a un déficit de 12.000 millones de dólares, pero el gobierno estima un superávit de 3.300 millones para 2024, por la expansión del yacimiento patagónico no convencional de Vaca Muerta (Neuquén, Río Negro y La Pampa).