Las victorias en Michigan son señales de advertencia para Biden y Trump

Tanto el Presidente Biden como el expresidente Donald Trump obtuvieron importantes votos de protesta en sus victorias en las primarias de Michigan el martes. Ahora viene la pregunta crucial en el estado en disputa: ¿Qué harán esos votantes en noviembre?

Aunque Biden enfrentó una oposición mínima en las primarias, un esfuerzo por persuadir a los votantes de que votaran como “no comprometidos” obtuvo decenas de miles de votos cuando los habitantes de Michigan acudieron a las urnas. La votación marcó una de las protestas de más alto perfil hasta la fecha por el manejo por parte del Presidente de la guerra entre Israel y Hamas y la crisis humanitaria en Gaza.

Para el equipo de Trump, Michigan ofrecía la oportunidad de ver si el expresidente podía mejorar su apoyo entre los votantes con un título de cuatro años, un punto débil notable en las primarias republicanas de principios de 2024. Algunos de esos problemas para Trump volvieron a aparecer el martes por la noche cuando su oponente, Nikki Haley, obtuvo más del 25% de los votos pocos días después de acercarse al 40% en su estado natal de Carolina del Sur.

La activista Natalia Latif graba un cartel de voto no comprometido en el podio del orador durante una reunión nocturna de elecciones de voto no comprometido mientras demócratas y republicanos celebran sus elecciones presidenciales primarias de Michigan, en Dearborn, Michigan, EE.UU., el 27 de febrero de 2024. Foto: Reuters

Una coalición de grupos propalestinos se había fijado un objetivo modesto de 10.000 votos no comprometidos (el margen de victoria de Trump en Michigan en 2016) para enviar un mensaje de que la frustración de los votantes por el respaldo de Biden a la campaña militar de Israel podría costarle en noviembre. Biden superó a Michigan por 154.000 votos en 2020, pero los organizadores detrás del esfuerzo de votos no comprometidos dijeron que el margen de Trump demostró cómo incluso una fracción más pequeña de votos podría marcar la diferencia en una elección reñida.

Uncommitted (no comprometidos) superó el objetivo de 10.000 y registró el martes una cifra sustancialmente más alta que en las recientes primarias de Michigan. Con aproximadamente el 60% de los votos esperados tabulados, los no comprometidos habían obtenido casi 70.000 votos, alrededor del 13% del total, con algunos votos pendientes en Wayne, el condado más poblado del estado y hogar de una gran parte de su población árabe-estadounidense. En comparación, los no comprometidos obtuvieron el 11% de los votos en las primarias demócratas de Michigan de 2012, ganadas por el entonces presidente Barack Obama.

“Michigan será un estado marginal este otoño”, dijo David Axelrod, exasesor principal de Obama. “Claramente, si los votantes que registraron su protesta hoy se retiran este otoño, podría ser decisivo. Pero esta fue una votación gratuita. En otoño, será una elección de consecuencias mucho mayores”.

En el período previo a las primarias, los grupos realizaron mítines, publicaron anuncios digitales y enviaron correos en los que decían que era necesario un cambio dramático en la política de la Administración para ganarse su apoyo. El movimiento fue respaldado por la representante Rashida Tlaib, la única miembro palestina-estadounidense del Congreso, quien grabó una llamada automática instando a los habitantes de Michigan a votar sin comprometerse.

El presidente estadounidense, Joe Biden, observa antes de hablar durante una mesa redonda sobre seguridad pública en el comedor estatal de la Casa Blanca en Washington, EE.UU., el 28 de febrero de 2024. Foto: Reuters

Los aliados del presidente intentaron contrarrestar ese mensaje publicando anuncios proisraelíes y advirtiendo que no votar por Biden en noviembre equivalía a votar por Trump. La mayoría de los votantes enojados por la respuesta de Biden a la guerra dijeron que no deseaban que Trump regresara a la Casa Blanca, pero no podían ignorar la escala de muerte y destrucción en Gaza y planeaban votar por un tercer partido o quedarse en casa en noviembre.

Alwan Thafor, residente de Dearborn, un conductor comercial de 34 años, dijo que quiere que Biden haga más esfuerzos diplomáticos para poner fin a la guerra en Gaza. Si nada cambia, dijo que probablemente no participaría en noviembre.

“Estoy votando sin compromiso para enviarle un mensaje a Biden de que esto debe tomarse en serio”, dijo Thafor. “Las mujeres y los niños están siendo asesinados sin ningún motivo”.

El movimiento no comprometido resultó mucho más exitoso que una campaña en las primarias demócratas de New Hampshire, que pidió a los votantes que escribieran la palabra “alto el fuego” en lugar de un candidato. Poco menos de 1.500 votantes de New Hampshire lo hicieron, según la oficina del Secretario de Estado de New Hampshire, aproximadamente el 1,2% del total de votos emitidos en las primarias demócratas del 23 de enero.

El expresidente estadounidense Donald Trump asiste a un evento de campaña en Waterford Township, Michigan, EE.UU., el 17 de febrero de 2024. Foto: Reuters

“La elección de hoy no fue Donald Trump o Joe Biden. Fue una elección sobre quién queremos que sea nuestro candidato demócrata”, dijo el representante del estado de Michigan, Alabas Farhat, un demócrata que representa a Dearborn. “Hoy se formó una amplia coalición en torno a la idea de que queremos un candidato que pueda pedir claramente un alto el fuego”.

La atención se centró en Michigan, un campo de batalla crucial para la victoria de Biden sobre Trump en 2020, que atrajo la atención en parte debido a su alto porcentaje de estadounidenses árabes y musulmanes. La negativa de Biden a pedir un alto el fuego permanente también corre el riesgo de erosionar su apoyo entre otros sectores clave para su coalición, como los jóvenes y los votantes negros.

El presidente ha presionado para un alto el fuego temporal para asegurar la liberación de los rehenes retenidos por Hamas y permitir que llegue más ayuda a Gaza, y Biden, en vísperas de las primarias, expresó optimismo de que se podría llegar a un acuerdo dentro de una semana.

Los asistentes de campaña de Biden dijeron que no dan por sentado el apoyo en Michigan y entienden que hay frustración que superar con una facción de votantes que se deriva de la guerra. Casi 30.000 palestinos han muerto desde que Israel comenzó su ofensiva, según las autoridades sanitarias palestinas, la mayoría de ellos, mujeres y niños. Según las autoridades israelíes, unas 1.200 personas murieron en el ataque de Hamas del 7 de octubre.

Algunos líderes en Michigan han expresado su preocupación de que el descontento con Biden en algunas comunidades podría no tener solución.

Los asistentes bailan el dabke durante una reunión nocturna electoral, mientras demócratas y republicanos celebran sus elecciones presidenciales primarias de Michigan, en Dearborn, Michigan, EE.UU., el 27 de febrero de 2024. Foto: Reuters

Biden viajó a Michigan a principios de este mes para celebrar un respaldo temprano del United Auto Workers y reafirmar su apoyo a los sindicatos. La publicidad de la campaña en el estado ha resaltado el historial del presidente en temas como la economía, la atención médica y los préstamos estudiantiles, al tiempo que contrasta con las políticas de la era Trump que, según Biden, dejaron atrás a los votantes de la clase trabajadora.

Si bien Trump está en camino de asegurar la nominación republicana, Haley ha prometido permanecer en la carrera hasta el Super Martes el 5 de marzo, cuando 15 estados celebran elecciones. El exgobernador de Carolina del Sur, que hasta ahora no ha logrado ninguna victoria estatal temprana, ha criticado a Trump por los 91 cargos penales que enfrenta por asuntos como su manejo de documentos clasificados y sus esfuerzos por anular las elecciones presidenciales de 2020.

Los primeros resultados mostraron que a Haley le fue mejor que sus cifras a nivel estatal en lugares con un gran número de votantes con educación universitaria, incluidos los condados de Washtenaw e Ingham, sedes de la Universidad de Michigan y del Estado de Michigan. También superó su porcentaje estatal en Oakland y Kent, grandes condados suburbanos con un porcentaje más alto de títulos universitarios que el estado en su conjunto.

En contiendas anteriores en New Hampshire y Carolina del Sur, Haley mostró fuerza frente a Trump con independientes y moderados, el tipo de potenciales votantes indecisos que podrían ayudar a decidir la contienda de noviembre contra Biden.

Para los republicanos, la votación del martes sólo determinó cómo se otorgarían 16 de los 55 delegados del estado. El destino de los otros 39 se determinará en una convención estatal republicana en Grand Rapids.

Las fracturas y las luchas internas habían llevado a dos facciones diferentes a reclamar el control del partido estatal, y cada una proponía celebrar convenciones separadas en diferentes ciudades de Michigan, pero un fallo judicial el martes por la noche se puso del lado del grupo de Grand Rapids y puso fin en gran medida a la discusión. Puede que todavía haya dos convenciones el sábado, pero la del lado oeste del estado tiene el peso de los tribunales.

Laura Hindy, directora global de tecnología, 60 años, jubilada de Motores Generales, quien vive en Troy, Michigan, dijo que preferiría un candidato más moderado, pero que votaría por Trump si es el nominado. Respaldó al expresidente en 2016 y 2020, pero actualmente apoya a Haley.

“Necesitamos una nueva generación y menos dramatismo en el Partido Republicano”, dijo Hindy.