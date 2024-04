Lo que hay que saber de la crisis entre Irán e Israel

Irán advirtió el domingo a Israel y a Estados Unidos de una “respuesta mucho mayor” si hay alguna represalia por su ataque masivo con drones y misiles contra territorio israelí durante la noche, mientras Israel afirmó que “la campaña aún no ha terminado”.

La amenaza de que estalle una guerra abierta entre los enemigos de Medio Oriente y arrastre de Estados Unidos ha puesto en alerta a la región. Washington dice que no busca un conflicto con Irán, pero que no dudará en proteger a sus fuerzas y a Israel.

A continuación las claves para entender la crisis.

¿Por qué se originó?

Durante días, Teherán se había comprometido a responder a un presunto ataque israelí contra una misión diplomática iraní en Siria que mató a altos oficiales del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica el 1 de abril. La Guardia Revolucionaria dijo que los drones y misiles del sábado eran parte de su respuesta planificada.

Irán dijo que el edificio en Damasco estaba prohibido debido a su estatus diplomático, y el 2 de abril, el líder supremo iraní, el ayatolá Ali Jamenei, y el Presidente Ebrahim Raisi amenazaron públicamente con tomar represalias.

La gente se reúne cerca de un sitio dañado, transportando un vehículo destruido, después de lo que los medios sirios e iraníes describieron como un ataque aéreo israelí contra el consulado de Irán en la capital siria, Damasco, el 1 de abril de 2024. Foto: Reuters

Irán e Israel han estado involucrados en una guerra en la sombra durante décadas, pero la confrontación militar directa ha sido rara. El ataque del sábado podría desencadenar una respuesta israelí. Está previsto que el gabinete de guerra de Israel se reúna el domingo, dijo un funcionario israelí.

Los analistas israelíes dijeron que el ataque aéreo en Damasco, por el cual Israel no reivindicó ni negó responsabilidad, representó una escalada de la campaña militar encubierta de Israel contra Irán, debido al objetivo diplomático y la antigüedad de los iraníes que murieron. El 10 de abril, informes de inteligencia estadounidenses indicaron que un ataque a activos israelíes por parte de Irán o sus representantes podría ser inminente, dijeron funcionarios estadounidenses, dijo el diario The Wall Street Journal.

¿Cuál fue la respuesta iraní?

Irán lanzó un gran ataque aéreo contra Israel y el territorio que controla a partir del sábado por la noche, disparando al menos 300 drones y misiles. Es el primer ataque directo de este tipo lanzado desde territorio iraní después de décadas de guerra en la sombra entre los dos países.

¿Qué pasó durante el ataque?

Las sirenas de ataque aéreo sonaron en Israel y Cisjordania durante la noche, señalando el inicio de un ataque que se había anticipado durante días. En el evento, casi todos los misiles y drones fueron interceptados, dijo el domingo el ejército israelí.

Un oficial de policía y residentes inspeccionan los restos de un cohete propulsor cerca de Arad, Israel, el 14 de abril de 2024. Foto: Reuters

Israel había utilizado dos sistemas de armas defensivas principales, la Cúpula de Hierro y el Flecha 3, para frustrar el ataque. Estados Unidos participó en las acciones defensivas y el secretario de Defensa, Lloyd J. Austin III, dijo que las fuerzas estadounidenses habían interceptado misiles y drones de ataque lanzados desde Irán, Irak, Siria y Yemen.

Reino Unido también dijo que sus aviones habían derribado drones. Además, Jordania, vecina de Israel, dijo que su ejército derribó aviones y misiles que entraron en su espacio aéreo.

¿Qué daños provocó el ataque?

Según el diario The New York Times, el ataque no causó muertes, pero 12 personas fueron llevadas al Centro Médico Soroka en el sur de Israel durante la noche.

“Se causaron muy pocos daños”, según el Ministro de Defensa de Israel, Yoav Gallant. Un portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel dijo que el 99% de los más de 300 misiles y drones fueron interceptados.

Los ataques iraníes causaron “daños menores” a la base aérea de Nevatim en el sur de Israel, afirmó el domingo el portavoz del ejército, Daniel Hagari. “Sólo unos pocos misiles cayeron en el territorio del Estado de Israel con daños leves a una base militar en el sur, con daños leves a la infraestructura”, dijo Hagari en un comunicado.

¿Qué ha dicho Irán e Israel desde entonces?

Irán advirtió el domingo a Israel y a Estados Unidos de una “respuesta mucho mayor” si hay alguna represalia por su ataque masivo con drones y misiles contra territorio israelí durante la noche, mientras Israel afirmó que “la campaña aún no ha terminado”.

“Interceptamos, repelimos y juntos venceremos”, dijo el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en las redes sociales antes de una reunión prevista del gabinete de guerra para discutir una respuesta al ataque.

El ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant, dijo que, a pesar de haber frustrado el ataque, la campaña militar no había terminado y que “debemos estar preparados para cualquier escenario”.

Un cartel antiisraelí se ve desde una calle en Teherán, Irán, el 14 de abril de 2024. Foto: Reuters

El Canal 12 de televisión israelí citó a un funcionario israelí anónimo que dijo que habría una “respuesta significativa” al ataque.

El ministro iraní de Asuntos Exteriores, Amir Abdollahian, dijo que Teherán había informado a Estados Unidos de que su ataque contra Israel sería “limitado” y en defensa propia, y que los vecinos de Israel también habían sido informados de sus ataques con 72 horas de antelación.

¿Cuál ha sido la reacción de los países?

Las potencias mundiales Rusia, China y Francia, así como Egipto, Qatar y Emiratos Árabes Unidos instaron a la moderación.

“Haremos todo lo posible para impedir una nueva escalada”, dijo a periodistas el canciller alemán, Olaf Scholz, durante una visita a China. “Sólo podemos advertir a todos, especialmente a Irán, de que no sigan por este camino”.

Turquía también advirtió a Irán de que no deseaba más tensiones en la región.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo que convocaría una reunión de líderes del Grupo de las Siete principales economías el domingo para coordinar una respuesta diplomática a lo que calificó de ataque descarado de Irán.

El secretario de Defensa estadounidense, Lloyd Austin, dijo que Estados Unidos no buscaba un conflicto con Irán, pero que no dudaría en actuar para proteger a las fuerzas estadounidenses y apoyar la defensa de Israel.

El Consejo de Seguridad de la ONU tenía previsto reunirse el domingo después de que Israel solicitó que se condenara el ataque iraní y se calificara a la Guardia Revolucionaria de organización terrorista.