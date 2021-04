“Los casos de covid-19 son récord” y “exitismo”: los cuestionamientos de la comunidad internacional a la campaña de vacunación en Chile

Mientras la campaña de vacunación contra el coronavirus continúa avanzando en Chile -superando los 7 millones de inoculados - los contagios también siguen aumentando llegando hasta un récord de 8.122 el viernes pasado. Un fenómeno que no ha pasado desapercibido tanto en el país como en la prensa internacional que ha hecho múltiples reportajes sobre el caso chileno.

Además autoridades como la principal ministra de Escocia, Nicola Sturgeon, y el consejero de salud del Gobierno británico, Chris Whitty, se han referido a la situación sanitaria que se vive en el país.

El caso chileno en los medios

Uno de los primeros medios estadounidenses en referirse a la situación de Chile fue The Washington Post. Una columna en español, escrita por la corresponsal Yasna Mussa y titulada “El exitismo del gobierno chileno eclipsa una campaña de vacunación que pudo ser ejemplar”.

“Chile se posicionó en pocas semanas como el líder latinoamericano y uno de los tres primeros países a nivel mundial. Pero al mismo tiempo que el gobierno celebraba su éxito, expertos en salubridad advertían que la inoculación no podía presentarse como un hecho aislado, pues el proceso debía ir acompañado de cuarentenas, de un plan coordinado y, sobre todo, de un claro mensaje a la población: las vacunas no sustituyen las medidas sanitarias para evitar la propagación de los contagios”, señala el texto.

Al día siguiente The New York Times publicó un reportaje sobre la situación epidemiológica que Chile con el nombre: “A pesar de la rápida campaña de vacunación contra la COVID-19 en Chile, los casos aumentan”.

Captura de Pantalla The New York Times

La nota fue compartida en redes sociales por Eric Feigl-Ding, epidemiólogo y economista de Salud en la Universidad de Harvard, quien escribió: “Lo he dicho muchas veces antes que este era mi mayor temor, incluso más que las mutaciones. Que en el momento en que comencemos a vacunar, los líderes políticos serán presionados para reabrir inmediatamente antes de que se vacune a suficientes personas. Y la presión política aumentará cada vez más”.

Previamente el medio argentino Infobae, había comparado la situación de ocupación de las camas UCI en Chile, como un escenario que podría replicarse en el país transandino.

La nota fue publicada bajo el titulo: “Chile, con el 95% de las camas UTI ocupadas: ¿Argentina va por ese camino?” y tenía declaraciones de Eduardo López, presidente de la Sociedad Argentina de Infectología Pediátrica.

La cadena de noticias BBC Mundo también publicó un artículo sobre el proceso de vacunación en Chile. “Coronavirus en Chile: cómo se explica que pese a la buena vacunación tenga la tasa de contagio más alta desde el peor momento de la pandemia”.

“La nación sudamericana vive otra vez un repunte de casos similar al de junio y julio pasado, los peores momentos del covid-19 en el país y que lo llevaron a una estricta cuarentena”, inicia el texto.

Una de las notas más recientes, fue publicada este mañana por el diario español El País, bajo el titular “Por qué los casos de covid-19 son récord en Chile cuando el país tiene el 45% de su población vacunada”.

Captura de pantalla El País

“Chile atraviesa el peor momento de la pandemia, aunque el 45% de la población, siete millones de personas, ha recibido al menos una dosis de la vacuna, según los datos entregados en las últimas horas por el ministro de Salud, Enrique Paris. Las autoridades no han informado cuántos de los contagiados han recibido alguna de las inyecciones, pero se estima que de cada 10 inoculados, entre tres y cinco podrían contagiarse y uno podría sufrir un cuadro de moderado a grave de la enfermedad, explica el bioestadístico de la Universidad de Chile, Gabriel Cavada”, señala el texto.

Chile como ejemplo de especialistas y autoridades

Autoridad internaciones también han expresado su preocupación y toman a Chile como ejemplo mientras avanzan en las campañas de vacunación. La ministra principal de Escocia, Nicola Sturgeon, se refirió el fin de semana a la situación del país a raíz de un artículo del medio escocés The Herald, que comparaba la campaña de vacunación de Israel.

La publicación indica que cuando el país del Medio Oriente comenzó a levantar sus restricciones el 6 de febrero, el 40% de su población ya había recibido al menos una dosis, mientras que el 70% de los mayores de 60 ya tenían ambas. A mediados de marzo, en tanto, cuando todas las personas mayores de 50 años estaban con las dos dosis y la gran mayoría de los jóvenes entre 20 y 39 años habían recibido al menos una, la vida comenzó a volver a la normalidad. El acceso a algunos lugares públicos como gimnasios y cafés, sin embargo, solo se permitió a los vacunados.

“Lo que está ocurriendo en Chile en este momento sirve como advertencia de lo que pasará si las restricciones se alivianan muy rápido y antes de que hayamos vacunado a un número suficiente de personas”, aseguró la autoridad en su cuenta de Twitter.

“El cuidado y precaución nos devolverán a la normalidad con más seguridad”, agregó Sturgeon.

Ayer, en el marco de una conferencia de prensa sobre las medidas para enfrentar la pandemia el Reino Unido, el consejero de salud del Gobierno británico, Chris Whitty, fue consultado sobre la situación sanitaria en Chile.

“Chile es un ejemplo importante y el caso de Israel es otro. Son dos países que han tenido una extensa campaña de vacunación; en Israel los números han disminuido y se han mantenido abajo, mientras que en Chile, donde se ha hecho un gran esfuerzo por vacunar a gran escala, no se ha tenido el mismo efecto hasta ahora”, indicó el especialista.

En ese sentido, agregó “no basta con vacunar a las personas para que esto (la pandemia) se termine y creo que Chile es buen ejemplo de esto”.

“Nunca hemos subestimado la pandemia”

La cobertura de la situación sanitaria de Chile, fue cuestionada por el ministro de Salud, Enrique Paris, quien aseguró, “el Washington Post y el New York Times ambos se ponen de acuerdo, parece, para transmitir esta noticia, esta noticia no es verdad, nosotros si no hubiésemos vacunado, ¿qué nos hubiesen dicho?”, planteó y agregó, “si no hubiésemos tenido una vacuna nos hubiesen criticado 100 veces más”.

En tanto, el vocero de gobierno Jaime Bellolio descartó que haya “exitismo” en el gobierno por la campaña de vacunación. “Nosotros jamás hemos sido exitistas en términos de la vacuna. De ahí que hemos seguido un calendario que comenzó con las personas más críticas, los adultos mayores, y así sucesivamente y vamos bien en eso y, nunca jamás, hemos dicho que hay que relajar las medidas, sino por el contrario”, indicó en entrevista con Radio Concierto.

Posteriormente, The New York Times respondió a través de un comunicado a las declaraciones de los secretarios de Estado: “Respaldamos nuestra cobertura sobre el despliegue de la vacunación en Chile y el estado de la pandemia en el país. The New York Times (NYT) trabaja para reportar la verdad e interrogar al poder y lo seguiremos haciendo”.

Debido a las nuevas publicaciones en medios como The Telegraph, The Herald, entre otros. El Mandatario Sebastián Piñera también se refirió a esto, durante la inauguración de la campaña de vacunación contra la influenza señalando que desde el Ejecutivo “nunca hemos subestimado esta pandemia”.

“Siempre hemos pedido cumplir a nuestros compatriotas los cuidados personales, (...), siempre hemos ido tomando las medidas que el país necesita, hoy día tenemos a 15 millones de chilenos que están en cuarentena y, además de eso, también hemos compartido los avances, las buenas noticias, porque así es como uno debe interactuar, compartir la información con nuestros compatriotas, pero siempre, siempre, hemos hablado con la verdad”, expresó Piñera.

Esa jornada además, el ministro de Salud aseguró que continuará en el cargo al ser consultado respecto a los rumores de una eventual renuncia. “Nada me va a desviar del objetivo único, personal, de nuestro trabajo que es luchar por la salud de los compatriotas y obviamente preocuparme del manejo de la pandemia”, planteó.