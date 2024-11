Los errores de cálculo que llevaron a Kamala Harris a una derrota devastadora

Los asesores de Kamala Harris no podían creer su suerte.

De cara al día de las elecciones, Donald Trump siguió haciendo comentarios polémicos que pensaron que encajarían perfectamente en su estrategia de mostrar a los votantes que no estaba en condiciones de ocupar otro mandato. Se mostraban optimistas de que la vicepresidenta estaba al borde de la victoria en una carrera que consideraban muy reñida. Su última aparición de campaña, en la emblemática escalinata de Filadelfia de la película “Rocky” de Sylvester Stallone, cerraría el arco del ascenso de una perdedora.

En cambio, su optimismo fue una señal de lo malinterpretada que estaba la campaña de Harris a un electorado que estaba más preocupado por la inflación y la inmigración que por el carácter de Trump. Trump selló su boleto de regreso a la Casa Blanca con una impresionante victoria electoral que rechazó los ataques de Harris y atrajo a los votantes que creían que el país iba por el camino equivocado y culparon al presidente Biden, el jefe profundamente impopular de Harris. Su incapacidad para distanciarse de él y ofrecer sus propias soluciones específicas a los problemas de los estadounidenses, a pesar de un generoso fondo de campaña, fue una razón central de su derrota.

En términos más generales, el partido cometió el error de no planificar una transición fluida de la presidencia de Biden a la próxima generación de líderes más jóvenes, a pesar de su promesa de hacerlo. Poner a Harris al frente de la lista en julio dejó a su campaña mal preparada para competir contra un oponente con un control firme del electorado.

Harris no se sentía cómoda mostrándose crítica con Biden, a pesar del impulso de algunos aliados, y sus asesores tampoco creían que funcionara, dado su papel en la administración.

En una campaña de 15 semanas, los asesores de Harris sabían desde el principio que los fundamentos de la carrera estaban en su contra, pero finalmente llegaron a creer que poner de relieve el carácter de Trump era la única forma de neutralizar sus vientos en contra.

También hubo algunas grietas en la operación de campaña de Harris. El acercamiento a los votantes negros, latinos y de clase trabajadora en los estados clave llegó demasiado tarde y su mensaje a esos votantes no fue lo suficientemente claro, dijeron varios demócratas.

El representante Adam Smith (demócrata por Washington) dijo que Harris y los demócratas parecían estar demasiado cerca del flanco progresista del partido.

“La extrema izquierda nos está llevando a un callejón sin salida”, dijo Smith, citando movimientos para desfinanciar a la policía y liberalizar la política fronteriza. “El segundo problema, por supuesto, es que Harris decidió no distanciarse de Biden”.

El terreno político que Harris perdió fue amplio. Tanto las mujeres como los hombres se inclinaron por el Partido Republicano, en comparación con sus preferencias en 2020. Harris cedió un poco de la ventaja de su partido entre los votantes con educación universitaria, mientras que perdió sustancialmente entre los votantes sin un título universitario de cuatro años, que representan casi el 60% del electorado. Los votantes negros duplicaron su apoyo a Trump al 16%, mientras que el apoyo latino aumentó en 6 puntos, al 41%. Harris también perdió terreno entre los votantes con menos de 100.000 dólares de ingresos familiares, mientras que ganó terreno entre el grupo más pequeño de votantes que ganan más de esa cantidad.

En Michigan, en vísperas de las elecciones, una clara señal de que los demócratas estaban en problemas se produjo en un mitin organizado por el candidato a vicepresidente Tim Walz, celebrado en la Hart Plaza del centro de Detroit. El lugar puede acomodar a miles de personas, pero la multitud llenó solo una fracción del espacio, según un voluntario. En un momento dado, los miembros de la campaña pidieron a la gente que se reuniera en gradas que estuvieran a la vista de una cámara, para dar la impresión de que había una multitud.

El candidato demócrata a la vicepresidencia, Tim Walz, reacciona mientras Kamala Harris pronuncia un discurso en el que reconoce la victoria de Donald Trump en las elecciones presidenciales, en la Universidad Howard en Washington, el 6 de noviembre de 2024. Foto: Reuters

Walz y la gobernadora de Michigan, Gretchen Whitmer, estuvieron entre quienes pronunciaron breves comentarios en una recepción mediocre. En el acto también participaron artistas, entre ellos el líder de REM, Michael Stipe, y Jon Bon Jovi, que cantaron éxitos que incluían un lanzamiento de 1992 que sirvió como grito de guerra: “Keep the Faith”.

El martes por la noche, los ricos donantes y operadores demócratas, que habían estado recibiendo actualizaciones positivas de la campaña durante todo el día, vieron con horror en el Hotel Conrad en Washington cómo se anunciaban los resultados de las elecciones. Muchos de los que habían sido invitados a una reunión VIP en la Universidad Howard, donde la campaña de Harris celebró su fiesta de la noche de las elecciones, decidieron quedarse en el bar o volver a sus habitaciones de hotel para llorar solos.

“‘Nos acaban de patear el trasero’ fue el sentimiento de la noche”, dijo uno de los asistentes, y agregó que, aunque algunos comenzaron a señalar con el dedo, la victoria de Trump fue tan rotunda, que la mayoría entendió que se trataba de un problema mayor que iba más allá de la campaña de Harris. “No podemos ser quisquillosos”.

Alrededor de las 10 p.m., cuando Carolina del Norte y Georgia parecían estar fuera del alcance y aparecieron señales de advertencia para los otros estados en el camino cada vez más estrecho de Harris, el estado de ánimo entre los asistentes y aliados de Harris pasó al temor.

Frustración con Biden

Al culpar a los candidatos por la derrota de Harris, los demócratas se apresuraron a señalar la decisión de Biden de presentarse a la reelección hace dos años y los esfuerzos posteriores para aplastar cualquier disenso de quienes pensaban que era una mala idea o buscaban desafiarlo.

Cuando se presentó a las elecciones de 2020, Biden había dicho que sería una figura de transición que pasaría el testigo a una nueva generación de líderes demócratas. Pero después de que el partido obtuviera un mejor desempeño en las elecciones intermedias de 2022, el presidente más antiguo de la historia de Estados Unidos se sintió confiado de que las voces del partido que se mostraban escépticas respecto de su liderazgo habían quedado una vez más equivocadas. Esperó hasta abril de 2023 para anunciar públicamente su decisión.

Kamala Harris y Joe Biden en la Casa Blanca.

Antes de que se hiciera pública la decisión de Biden, el abogado personal de Biden, Bob Bauer, preparó una presentación para el presidente en la que describía los riesgos legales para su familia, incluido su hijo Hunter Biden y su hermano James Biden, según personas familiarizadas con el asunto. El objetivo no era persuadirlo de que no se presentara, sino darle una imagen completa del impacto potencial. Un funcionario de la Casa Blanca dijo que ese tipo de presentación era habitual. Bauer no respondió a la solicitud de comentarios.

Mientras tanto, los principales asesores de la Casa Blanca asumieron que se presentaría de nuevo, y no hubo un debate sólido al respecto. “No creo que para él fuera una pregunta abierta”, dijo Bob Shrum, un estratega demócrata cercano a los asesores de Biden. “Es poco realista preguntar eso. Usted es presidente. Quiso este trabajo durante 50 años”.

No obstante, hubo quejas silenciosas sobre la sabiduría de la decisión entre el personal de nivel medio de la Casa Blanca y el partido en general, según funcionarios anteriores y actuales de la Casa Blanca. Según exfuncionarios, nadie quería airear públicamente estas preocupaciones, argumentando que hacerlo significaría quedar excluidos de una Casa Blanca en la que querían poder influir o en la que querían seguir trabajando.

“Estoy escuchando mucha más frustración con Biden y la gente que lo apoyó que con Harris. Ella se desempeñó bastante admirablemente como candidata, considerando todos los aspectos”, dijo Brian Goldsmith, un consultor demócrata con sede en Los Ángeles y donante de Biden-Harris. “Fue muy claro en el momento en que rechazó la entrevista del Super Bowl (en CBS) que obviamente no podía soportar ser el candidato y pensaron que podían simplemente esforzarse y hacer una campaña anti-Trump”.

En junio, The Wall Street Journal informó que Biden, de 81 años, había mostrado signos de decaimiento en las reuniones privadas con los líderes del Congreso. La Casa Blanca y los principales demócratas lo negaron. El Journal informó más tarde que los asesores de alto rango de la Casa Blanca habían organizado agresivamente la agenda y las interacciones personales de Biden para minimizar los signos de cómo la edad había hecho mella.

Partidarios de Trump en West Palm Beach, Florida, el martes. Foto: Vanessa Diaz para WSJ

La consecuencia fue que, durante los últimos dos años de su presidencia, el presidente no logró utilizar eficazmente su púlpito para defender ante el público la necesidad de un nuevo mandato, lo que puso a los demócratas detrás de los republicanos, que dedicaron el tiempo a canalizar las preocupaciones del pueblo estadounidense.

Dolores de cabeza en la campaña

Aunque Harris heredó la infraestructura de campaña de Biden cuando este se hizo a un lado después de su desastrosa actuación en el debate de junio, esto trajo consigo sus propios dolores de cabeza. Harris, que trajo a algunos de sus propios ayudantes de toda la vida, también integró al equipo de Biden con un grupo de asesores demócratas de alto nivel que habían ayudado a elegir a Barack Obama, entre ellos David Plouffe, Stephanie Cutter y Mitch Stewart. Algunos de los asistentes de campaña existentes dijeron que esto creó fricciones internas y desacuerdos sobre la toma de decisiones y los mensajes, según los asistentes de Harris.

Un asistente de Harris dijo que el equipo tuvo problemas para encontrar la mejor manera de que Harris definiera a Trump. Plouffe y algunos de los encuestadores de la campaña querían etiquetar al expresidente como “peligroso”, mientras que la directora de campaña Jen O’Malley Dillon pensaba que debía llamar a Trump “arriesgado”. Y otros, como la encuestadora Molly Murphy, querían advertir sobre la búsqueda de “poder sin control” por parte de Trump. El resultado final fue una amalgama de estos mensajes, dijo el asistente.

También hubo desacuerdos internos sobre si Harris debería sentarse para una entrevista con Joe Rogan, el podcaster número uno del país que es especialmente popular entre los hombres jóvenes. Los conflictos de agenda finalmente impidieron que sucediera.

En cambio, la vicepresidenta se sentó para entrevistas con periodistas y presentadores de podcast que en general eran amigables con su candidatura, pero incluso ellos expusieron sus debilidades. La principal de ellas fue su entrevista del mes pasado en “The View”, donde dijo que no habría hecho nada diferente al presidente. Incluso cuando dio una respuesta más adelante en la entrevista -que habría puesto a un republicano en el gabinete- no demostró una ruptura con el presidente.

Los asesores de Harris se apresuraron a crear una plataforma económica que aliviara las preocupaciones de los votantes sobre la economía, que según las encuestas es el tema número uno.

Donald Trump hace un gesto junto a su esposa, Melania Trump, tras los primeros resultados de las elecciones presidenciales, en el Centro de Convenciones del Condado de Palm Beach, en West Palm Beach, Florida, el 6 de noviembre de 2024. Foto: Reuters

Mientras Biden se centraba en el empleo, Harris ponía el acento en los precios, proponiendo una prohibición federal de la especulación con los precios, ayudando a los compradores de viviendas por primera vez con el pago inicial y más apoyo a los propietarios de pequeñas empresas. En lugar de promocionar la agenda económica de la administración, se solidarizó con la frustración de los votantes. Pero en una encuesta tras otra, los votantes siguieron dándole a Trump la ventaja en la economía.

Dentro de su campaña, los asesores de Harris mantuvieron largos debates sobre si sus planes de política debían ser más detallados y más amplios. Al final decidieron pasar por alto muchos de los detalles, argumentando que los votantes querían una visión de conjunto, no libros blancos complicados.

Pero incluso antes de que Harris perdiera, algunos de sus asesores reconocieron que se trataba de un error estratégico. Los votantes, muchos de los cuales dijeron que no sabían lo suficiente sobre Harris, querían más información sobre cómo gobernaría. En cambio, los estadounidenses sentían que entendían cómo sería el regreso de Trump a la Casa Blanca basándose en sus primeros cuatro años en el cargo.

En los últimos dos años, Trump esbozó docenas de medidas políticas que esperaba implementar el primer día de su segundo mandato, incluyendo el lanzamiento de deportaciones masivas y el aumento de la perforación petrolera. Harris tuvo dificultades para explicar claramente cómo sería su primer día en el cargo.

Kamala Harris sube al escenario para pronunciar un discurso en la Universidad Howard en Washington, el 6 de noviembre de 2024. Foto: Reuters

Una vez que la derrota de Harris quedó clara, varios demócratas señalaron sus planes económicos, diciendo que hacían poco para mostrar cómo ayudarían al hogar promedio en dificultades.

En octubre, cuando los asesores de Harris vieron que la carrera se alejaba de ella, la campaña comenzó a pintar a Trump bajo una luz más negativa. Future Forward, el principal super PAC pro-Harris, señaló a sus aliados demócratas que la campaña estaba cometiendo un error.

“Nuestra tarea sigue siendo más sobre Harris que sobre Trump”, escribió el grupo en un memorando a los aliados. “Dar a los votantes información nueva y específica sobre cómo una presidencia de Harris los ayudaría a ellos y a sus familias”.

Future Forward, un recién llegado al ecosistema de grupos externos demócratas, tomó algunas decisiones controvertidas por su cuenta. El grupo, que desembolsó aproximadamente 500 millones de dólares solo en gastos declarados, instó a los principales donantes a contribuir con grandes cheques lo antes posible para que pudieran reservar tiempo de publicidad en los últimos meses antes del día de las elecciones.

Los Super PAC suelen salir a la luz al principio de la temporada electoral, pero Future Forward les dijo a los donantes que las semanas posteriores al Día del Trabajo eran, con diferencia, el momento más potente para llegar a los votantes y planeaba poca publicidad anticipada, incluso cuando Biden estaba teniendo dificultades en las encuestas.

A medida que Harris cobraba protagonismo y los demócratas se apresuraban a definir su nueva campaña, algunos donantes y estrategas querían que el grupo invirtiera grandes cantidades de dinero más rápidamente para impulsar a Harris. El grupo también creó varios anuncios y los probó rigurosamente antes de seleccionar cuál utilizar, un proceso que frustró a muchos en el partido que creían que sus pruebas no conducían a la selección de los anuncios más eficaces.

Un asistente del grupo dijo que aproximadamente uno de cada 20 anuncios que creó el grupo salió al aire y sus datos mostraron que sus anuncios tuvieron un mayor impacto. El asistente señaló que el grupo gastó 60 millones de dólares durante un período de tres semanas poco después de que Harris se presentara a la contienda.

Future Forward también anunció una ofensiva publicitaria de 100 millones de dólares para la última semana antes de las elecciones. Muchos en el partido creyeron que era demasiado tarde.

Mientras los demócratas buscaban respuestas a su derrota, Harris les dijo a sus partidarios en su discurso de concesión el miércoles que miraran hacia adelante y no se rindieran. “Estoy muy orgullosa de la carrera que hicimos”, dijo.