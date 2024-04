Lula dice que Milei le envió una carta, pero que aún no la lee: “Después informaré qué pretende conversar Argentina con Brasil”

El Presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, dijo que su homólogo argentino, Javier Milei, le envió una carta a través de su ministra de Relaciones Exteriores, Diana Mondino, pero afirmó que aún no lee.

“Les informaré cuando sepa qué es lo que pretende conversar Argentina con Brasil”, dijo el mandatario brasileño en una rueda de prensa en la que abordó las materias centrales de su gobierno.

Al ser consultado por la carta que le envió el libertario, Lula respondió que “yo sé que mi canciller recibió una carta del Presidente Milei, pero lo que pasa es que nuestro canciller viajó y todavía no vi la carta. Cuando regrese, la recibiré. No sé qué dice en la carta, por tanto no puedo responder”, según el reporte del medio argentino ‘LaPolíticaOnline’.

“Lo único que puedo adelantar es que después de leerla, tengo interés que la prensa sepa qué es lo que pretende conversar Argentina con Brasil”, agregó, trasuntando una evidente tensión en las relaciones bilaterales, tras los dichos del gobernante transandino contra Lula, a quien calificó de “comunista” y “corrupto”.

Luego, cambió rápidamente de tema y se enfocó en la buena relación con Colombia.

La escueta respuesta de Lula confirma lo que adelantó el mismo medio argentino en base a fuentes cercanas al Presidente brasileño en relación a un eventual encuentro bilateral. “Queda mucho camino por recorrer”, confirmaron en su entorno.

No obstante, el marcado deterioro en las relaciones, Milei pareciera estar decidido en dar un giro en la relación y envió a la canciller Mondino a reactivar relaciones la semana pasada, pero sin una respuesta clara del lado brasileño. Es que las diferencias son sustanciales, especialmente por la cercanía del gobernante argentino con el expresidente brasileño Jair Bolsonaro, quien asistió especialmente invitado a la asunción de Milei en la Casa Rosada.