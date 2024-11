Miembro del equipo técnico de María Corina Machado en Venezuela: “Nos inspiramos en el modelo chileno del plesbicito para una recolección paralela de los resultados”

Justo en momentos en que Estados Unidos reconoció a Edmundo González como presidente electo de los comicios venezolanos del pasado 28 de julio, las actas impresas y originales de las elecciones llegaron a Chile en manos de Gustavo Silva, miembro del equipo técnico del Comando Con Venezuela, quien en entrevista con La Tercera mostró los resultados detallados y verificados que demuestran la victoria del candidato de oposición.

En las elecciones de julio, el Consejo Nacional Electoral (CNE) proclamó ganador a Nicolás Maduro, pero desde entonces no ha publicado las actas con los resultados desagregados. Así, el motivo de la visita de Silva a Chile es difundir un informe hecho por el Comando para la Organización de los Estados Americanos (OEA), en que se explica el trabajo organizado por la oposición ese día. Y de esa manera, reforzar que Nicolás Maduro perdió las elecciones.

Gustavo Silva, miembro del equipo técnico de Edmundo González: “El 10 de enero la expectativa de él es poder estar en Venezuela”. En esta foto, se ven las actas impresa y originales de los comicios venezolanos el 28 de julio, en manos de Gustavo Silva. Foto: Andrés Pérez/La Tercera

En conversación con La Tercera, quien ha colaborado estrechamente antes y después de las elecciones con María Corina Machado y Edmundo González, explicó el sistema de votación aquel 28 de julio. Los votos fueron registrados electrónicamente, pero se imprimió un comprobante en papel. Se inspiraron en el modelo chileno: “en el plebiscito de Chile (1988) se organizó mucho la gente y la sociedad civil para poder tener un sistema de recolección paralelo de los resultados”, recuerda.

“Nosotros hicimos algo similar en Venezuela para diseñar el sistema de recolección”, señaló, agregando que se conformó un equipo multidisciplinario compuesto por académicos, ingenieros y políticos para organizar todo el proceso. “Nos preparamos. Y nosotros decidimos cómo vamos a recibir los resultados y cómo vamos a transmitirlos. Nosotros no sólo tuvimos un conteo rápido, sino que tuvimos hasta cuatro conteos rápidos diferentes. Y eso fue lo que nos permitió tempranamente saber cuál era el resultado”, sostiene.

Su visita a Chile

Tiene previsto reunirse con distintas autoridades durante su estadía en Chile, incluyendo parlamentarios en el Congreso de Valparaíso este miércoles. Pero también, quiere agradecer a la comunidad chilena por su apoyo a la oposición venezolana.

“En el caso de Chile hemos visto una postura muy firme del presidente Boric sobre los resultados en Venezuela. Pero hay otros países en la región que todavía dicen ‘bueno, vamos a esperar a que el gobierno venezolano presente los resultados o presenten actas como esta’. Entonces nosotros nos hemos dado la tarea de visitar diferentes países de la región o de reunirnos con representantes del cuerpo diplomático de los países de la región para poder presentar nuestro informe”, explica.

“Hemos tenido el reconocimiento de casi todo el espectro político. Hay algunos que son aliados de Maduro, muy cercanos, pero hemos tenido el reconocimiento de los mayores actores políticos de Chile sobre los resultados reales en Venezuela. Y ahora, tener las actas en físico aquí es también compartir un poco la historia de los derechos humanos que está detrás de ellos”, dice sobre su periplo a nuestro país.

Contacto con los líderes opositores

Silva está activamente en contacto con la líder de oposición María Corina Machado y Edmundo González, el candidato oficial de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD). Según cuenta, Machado “está dando toda la lucha dentro del país y tiene una agenda súper apretada. Algo que dice es que nunca pensó que después de la elección, iba a trabajar más que antes, con tantas reuniones con países aliados, con universidades. Tiene actividades de manera virtual, porque en este momento está dentro Venezuela en clandestinidad”.

La líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, es vista en la pantalla de una computadora portátil durante una conferencia de prensa virtual con medios extranjeros, en Caracas, Venezuela, 5 de septiembre de 2024. Foto: Reuters

El presidente electo González, que está exiliado en Madrid, también tiene una agenda apretada en el país europeo, donde se ha reunido con la mayoría del espectro político, asegura.

Consultado por este medio sobre si ha escuchado que González tenga planes de volver al país, Silva contesta con seguridad: “El 10 de enero la expectativa de él es poder estar en Venezuela con el apoyo de toda la comunidad internacional. El 10 de enero de cada seis años en Venezuela toma posesión el candidato que resultó elegido en las elecciones que se hicieron para ese fin. Y la verdad que conoce todo el mundo es que Edmundo González Urrutia ganó las elecciones en Venezuela. Y aquí están estas actas que lo demuestran con la verdad”.

El líder de la oposición venezolana Edmundo González aparece en la plaza Puerta del Sol para apoyar la protesta contra los resultados electorales en Venezuela, en Madrid, España, 28 de septiembre de 2024. Foto: Reuters

Excarcelaciones de presos políticos

Consultado por la información revelada estos días sobre las 225 excarcelaciones de presos políticos efectuadas por el Ministerio Público, que fueron informadas por la ONG Foro Penal y confirmadas por el fiscal general y figura clave del chavismo, Tarek William Saab, Silva puntualizó que “la excarcelación hay que verla cuando ocurre. Y ocurre cuando miembros de la Corte Penal Internacional están en Venezuela por el caso que está abierto sobre violaciones de derechos públicos. Doscientas excarcelaciones no es nada. (...) Antes de las elecciones teníamos alrededor de 300 presos políticos, ahora tenemos 2000″, contabiliza.

Asimismo, se refirió a la situación actual de Biagio Pilieri y Nélida Sánchez, dos activistas destacados de la oposición que fueron arrestados tras los comicios y cuyos paraderos se desconocen aún. “Creemos que están en el SEBIN, en el Helicóide, que es el centro de tortura más grande y triste que tiene Latinoamérica en pleno siglo XXI. Sus familiares no han tenido acceso a ellos. Este martes justamente sus familiares dieron una rueda de prensa al mediodía en Caracas diciendo ‘no lo hemos podido ver’. O sea, ni siquiera sabemos si tienen vida. No tenemos ni siquiera una fe de vida sobre si ellos están vivos o no”, sostiene.

El líder Biagio Pilieri le entrega una copia de los registros electorales a la líder de la oposición venezolana María Corina Machado durante una protesta contra los resultados electorales antes de que Pilieri fuera arrestado, en Caracas, Venezuela, el 28 de agosto de 2024. Foto: Reuters

Postura internacional

El reconocimiento estadounidense a González fue confirmado por el secretario de Estado Antony Blinken, marcando un cambio significativo en la política estadounidense hacia Venezuela, ya que hasta ahora solo se había confirmado que González obtuvo más votos que el presidente Nicolás Maduro, sin reconocer oficialmente su estatus como presidente electo. “La democracia exige respeto a la voluntad de los votantes”, declaró el secretario de Estado.

Los dichos llegaron a dos meses de la toma de posesión de Nicolás Maduro para un nuevo mandato, el 10 de enero, y de la investidura del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, el 20 de enero. También cuando acaba de concluir la Cumbre del G-20 en Río de Janeiro, Brasil, a la que han asistido el presidente saliente de EE UU, Joe Biden, el propio Blinken y el presidente colombiano Gustavo Petro, que emuló polémicos dichos.

Silva criticó la postura del mandatario colombiano Gustavo Petro este martes en la Cumbre G20, quien afirmó “creo que fue un error las elecciones. Yo fui partidario de que se hicieran, pero no hay un voto libre si hay bloqueo”. Tampoco valoró los dichos del mandatario en la entrevista con el diario brasileño O Globo, cuando afirmó que “la exigencia de un cambio radical de gobierno en Venezuela no es realista”.

Sobre esos dichos, Silva criticó que “el presidente Petro antes de la elección decía que era lo mejor que podía pasar para Venezuela. Y ahora contradictoriamente dice ‘la elección no era lo mejor para Venezuela’. Le preguntaría al presidente Petro, entonces, ¿qué es lo mejor para Venezuela? ¿Que hayan más migrantes caminando todo el continente como ha ocurrido en los últimos años?”.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, saluda al presidente de Colombia, Gustavo Petro, en la cumbre del G20, en Río de Janeiro, Brasil, 18 de noviembre de 2024. Foto: Reuters

“Porque los venezolanos, gracias a Dios, no nos hemos ido al monte a agarrar un fusil y a luchar como en otros lugares que se crean combates de ese tipo. Los venezolanos han agarrado un morral y lo que han hecho es caminar por todo el continente, hacia los Estados Unidos y hacia el sur. Y por eso tenemos la migración que tenemos en Chile, en Perú, en Colombia, que solo va a crecer si no hay un cambio real el 10 de enero y si no se cumple lo que pasó el 28 de julio”, advirtió.