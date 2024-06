New York Time pide a Joe Biden que baje su candidatura “para servir a su país”

Nadie del mundo político estadounidense quedó indiferente de lo ocurrido la noche del jueves en el debate que enfrentó al Presidente Joe Biden, y su predecesor, Donald Trump. La voz ronca, el desplante dubitativo y algunas frases erráticas del actual mandatario encendieron las alarmas no solo en las filas del Partido Demócrata, sino en los que ven en Trump una amenaza para la democracia. Ese fue el caso del Consejo Editorial del periódico The New York Times (NYT), uno de los más importantes del mundo.

En un sentido editorial titulado “Para servir a su país, el Presidente Biden debería abandonar la carrera electoral”, el equipo del diario neoyorquino argumentó que todavía hay tiempo para que una nueva carta haga frente a Trump. Los dardos volaron en todas direcciones. Además de criticar al equipo de Biden por organizar e insistir en hacer un debate muy temprano en la carrera a la Casa Blanca -aún siquiera se deciden formalmente los candidatos de cada partido-, donde incluso exigieron las reglas que luego pasaron la cuenta al mandatario de 81 años, también criticaron al Partido Republicano por caer “cooptados” bajo el alero del rubio exmandatario.

Una imagen del presidente de EE.UU., Joe Biden, se muestra mientras el expresidente Donald Trump celebra un acto de campaña en Chesapeake, Virginia, el 28 de junio de 2024. Foto: REUTERS.

“El presidente Biden ha descrito repetida y acertadamente lo que está en juego en las elecciones presidenciales de este noviembre como nada menos que el futuro de la democracia estadounidense”, parte el texto. “Donald Trump ha demostrado ser un importante peligro para esa democracia, una figura errática e interesada, indigna de la confianza pública”, lanza.

El NYT ha criticado constantemente lo que consideran como ataques a la democracia por parte de Trump, especialmente su papel instigando la invasión al Capitolio del 6 de enero de 2021. Ahora, también cuestiona las razones de Biden de querer hacerle frente.

“Biden ha dicho que es el candidato con más posibilidades de enfrentarse a esta amenaza de tiranía y derrotarla. Su argumento se basa en gran medida en el hecho de que derrotó a Trump en 2020. Esa ya no es una justificación suficiente para que Biden sea el candidato demócrata este año”, plantea.

La edad del mandatario, transparentada por un aparente resfrío el día del debate, llevaron al influyente periódico a asegurar en su editorial que “no se puede esperar que los votantes ignoren lo que era evidente: Biden no es el hombre que era hace cuatro años”. Es más, en su opinión, se vio “como la sombra de un gran servidor público”.

Tampoco escatimaron en loas hacia el actual mandatario. “Biden ha sido un presidente admirable. Bajo su liderazgo, la nación ha prosperado y ha empezado a abordar una serie de retos a largo plazo, y las heridas abiertas por Trump han empezado a cicatrizar”. Sin embargo, y como ya adelantaban en el título, creen que “el mayor servicio público que Biden puede prestar ahora es anunciar que no seguirá presentándose a la reelección”.

Vehículos pasan por delante de la sede del New York Times en Nueva York, el 1 de marzo de 2010. Foto: REUTERS.

En uno de los pasajes más duros, The New York Times dice que “no hay razón para que el partido (Demócrata) arriesgue la estabilidad y la seguridad del país, obligando a los votantes a elegir entre las deficiencias de Trump y las de Biden. Es una apuesta demasiado grande esperar simplemente que los estadounidenses pasen por alto o descarten la edad y la enfermedad de Biden que ven con sus propios ojos”.

Por el historial político y de vida del mandatario, iría contra su instinto el no intentar levantarse y dar pelea, reflexiona el NYT, pero “la actuación del presidente no puede tacharse de mala noche ni achacarse a un supuesto resfriado, porque reafirmó preocupaciones que han ido creciendo durante meses o incluso años. Biden intentó exponer sus propuestas políticas, pero tropezó. No puede ser compensado por otras apariciones públicas porque ha limitado y controlado cuidadosamente sus apariciones públicas”.

Considerando que fue el propio Biden quien retó a Trump a un duelo verbal, donde el equipo del primero fijó e insistió en las reglas del mismo para intentar despejar las dudas de su agudeza mental y física, “Biden debe afrontar que ha fallado su propio examen”, continuó.

La responsabilidad del Partido Republicano, según el criterio del periódico neoyorquino, también fue parte del análisis. “Es una tragedia que los propios republicanos no hagan un examen de conciencia más profundo tras el debate del jueves. La propia actuación de Trump debería considerarse descalificadora. Mintió descarada y repetidamente sobre sus propias acciones, su historial como presidente y su oponente. Describió planes que dañarían la economía estadounidense, socavarían las libertades civiles y deteriorarían las relaciones de Estados Unidos con otras naciones”, disparó el Consejo Editorial.

El expresidente estadounidense y candidato republicano a la presidencia, Donald Trump, celebra un acto de campaña. Foto: REUTERS.

A modo de conclusión, el NYT señaló que “los demócratas que han apoyado a Biden deben tener ahora el valor de decirle la verdad al líder del partido. Los confidentes y ayudantes que han alentado la candidatura del presidente, y que le han protegido de apariciones en público sin guion, deberían reconocer el daño que ha sufrido el prestigio de Biden y la improbabilidad de que pueda repararlo”.

Dar un paso al costado, cerraron, “es la mejor oportunidad de proteger el alma de la nación -la causa que atrajo a Biden a presentarse a la presidencia en 2019- de la deformación maligna de Trump. Y es el mejor servicio que Biden puede prestar a un país al que ha servido noblemente durante tanto tiempo”.