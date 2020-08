OMS dice que “quizá nunca haya” una “bala de plata” contra el virus

Un día después de que dijera al Comité de Emergencia sobre el Covid-19 de la Organización Mundial de la Salud (OMS) que los efectos de la pandemia “se dejarán sentir en las décadas que vienen”, el director general del organismo, el inmunólogo etíope Tedros Adhanom Ghebreyesus, pareció infundir más incertidumbre sobre el coronavirus este lunes, al advertir que quizás nunca haya una “solución” contra la enfermedad, pese a los avances que se están produciendo en las últimas semanas en el desarrollo de una vacuna.

En una conferencia de prensa virtual desde la sede del organismo de la ONU en Ginebra, Tedros afirmó que “varias vacunas están ahora en la fase 3 de las pruebas clínicas y todos esperamos que tener un número de vacunas eficaces que puedan ayudar a evitar que la gente se contagie”. “Sin embargo, no hay una bala de plata en este momento y quizá no la haya nunca”, reconoció. “Los ensayos clínicos nos dan esperanza, pero esto no significa necesariamente que obtengamos una vacuna” eficaz, advirtió.

Pero Tedros dijo que “nunca es demasiado tarde para darle la vuelta a la situación”. El Comité de Emergencia de la OMS, que se reunió el viernes, “fue muy claro. Cuando los dirigentes trabajan en colaboración estrecha con la población, esta enfermedad puede ser controlada”, recordó.

“Debemos contener las nuevas olas”, defendió el director de la OMS y para ello apeló a los principios básicos de la salud pública y el control de enfermedades para detener los rebrotes. “Probar, aislar y tratar pacientes, y rastrear y poner en cuarentena sus contactos. Informar, empoderar y escuchar a las comunidades. Para las personas, se trata de mantener la distancia física, usar una mascarilla, limpiarse las manos regularmente y toser con seguridad lejos de los demás”, recomendó.

“El mensaje para las personas y los gobiernos es claro: hazlo todo. Y cuando esté bajo control, ¡sigue adelante!”, insistió Tedros, tras recordar que en “varios países que parecían haber superado lo más duro, ahora conocen nuevas oleadas”. Por ello, pidió a los países que controlaron la transmisión que mantengan la vigilancia, ya que “levantar las restricciones demasiado pronto puede dar lugar a rebrotes”.

Los expertos del organismo de la ONU subrayaron la necesidad de detener la cadena de contagios, ya que el porcentaje de muertes entre los infectados es “muy alto”. La jefa del Departamento de Enfermedades Emergentes de la OMS, María Van Kerkhove, explicó que, aunque el porcentaje de fallecimientos entre los casos diagnosticados de Covid-19 (696 mil de 18,4 millones) es cercano al 4%, la tasa real es probablemente menor al 1%, en concreto, del 0,6%, según los estudios citados por la epidemióloga estadounidense. Aunque es un porcentaje que “en principio podría no parecer muy alto, sí lo es teniendo en cuenta la gran capacidad de transmisión” de la enfermedad, dijo.

El director ejecutivo del Programa de Emergencias de Salud de la OMS, el irlandés Mike Ryan, coincidió en esta afirmación y recordó que, si ahora alrededor de uno de cada 100 pacientes fallece en la actual pandemia, en la anterior que declaró la organización, la de gripe A de 2009, la tasa era mucho menor, de una por cada 10.000. “Este virus es mucho más mortal, y eso nos indica que hay que evitar contagiarse, eso es lo principal. Quizá los síntomas en uno mismo no sean graves, pero hay que evitar transmitir la enfermedad a otros, es muy importante tener solidaridad conjunta”, indicó.

Asimismo, Van Kerkhove insistió en que los resultados rápidos de la prueba de coronavirus son “muy importantes” para implementar las medidas de salud pública que se necesitan para controlar el Covid-19. “Es muy importante que cuando se realiza una prueba, se tengan las respuestas a esa prueba rápidamente”, dijo la responsable técnica de coronavirus de la OMS. Lamentablemente, reconoció, hay muchas partes del mundo donde lleva bastante tiempo tener los resultados de las pruebas. “Si tenemos resultados en cuatro o cinco días, incluso más, eso no nos ayudará”, señaló.

“Ajustar el tiempo desde la prueba hasta confirmar el estado del paciente es lo más importante”, recalcó Ryan. “No tiene sentido tener un resultado de prueba una semana después, cuando la acción de salud pública se retrasa”.