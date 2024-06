Pedro Sánchez lanza nueva carta en recta final de las elecciones de la UE tras citación judicial a su esposa como imputada

Otra noticia de alto calibre que aparece en la semana electoral: con los comicios europeos fijados para este domingo, el Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid halló pertinente citar a declarar como imputada, para el próximo 5 de julio, a Begoña Gómez, la esposa del jefe de gobierno español, el socialista Pedro Sánchez. El delito que habría cometido es el de “delitos de tráfico de influencias y corrupción en el sector privado”, aunque los detalles de la acusación aún no se han hecho del todo públicos.

Se esperaba la llegada de esta cita, luego de que hace semanas el mismo Sánchez acusara una “campaña de fango” a causa de la apertura de este caso. Según el medio El Confidencial, las acusaciones de cuyo objeto es Begoña Gómez tienen que ver con “cartas de recomendación” que habría firmado, para la obtención de contratos públicos.

Ahora, empieza una “ronda de declaraciones de testigos”, que ahondará sobre las actividades profesionales de Gómez. De todos modos, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ya hizo un informe preliminar sobre los antecedentes que se manejan, y aseguró que “no hay indicio de delito”

Begoña Gómez interviene durante la segunda jornada del IV Congreso Iberoamericano, el 18 de mayo de 2021, en el CaixaForum, Madrid. Foto: Europa Press

A medida que pasaba el día, Sánchez repitió la fórmula de hace unas semanas, y publicó una nueva carta en X “para la ciudadanía”, negando cualquier delito por parte de su esposa y culpando a Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal, los líderes del PP y Vox, respectivamente, de acusaciones falsas.

“Estos días leerá y escuchará usted mucho ruido y aún más furia en tabloides digitales nacidos para propagar bulos, en platós de tertulias televisivas y radiofónicas al servicio de amplificar esa desinformación, y en tribunas donde se rasgarán las vestiduras el Sr. Feijóo y el Sr. Abascal. Todo, mentira. Un gran bulo. Uno más. En lo que respecta mí, no le quepa duda de que no me quebrarán”, escribió el socialista, quien les deseó que “encuentren la respuesta que merecen en las urnas: condena y rechazo a sus malas artes”.

“Como ya recordará, en mi anterior carta denuncié la deriva de una coalición reaccionaria capitaneada por el Sr. Feijóo y el Sr. Abascal -o por el Sr. Abascal y el Sr. Feijóo, tanto monta monta tanto-, para usar todos los medios a su alcance con el fin de quebrarme en el plano político y personal. Su objetivo es que yo renuncie, que dimita. Incluso, como supimos ayer, tratar de forzar mi salida de la Presidencia del gobierno con una moción de censura mediante una alianza ‘contra natura’. Todo les vale”, indicó Sánchez, refiriéndose a la iniciativa liderada por el Partido Popular, que contaría con apoyo de Junts per Catalunya.

Además, Sánchez expone que tanto él como su esposa están “absolutamente tranquilos”: “No hay nada detrás de esta acusación, sólo un zafio montaje impulsado por las asociaciones ultraderechistas demandantes”. A pesar de ello, agrega, “hay una lectura política” que dice sentirse en “la obligación” de compartir con los ciudadanos.

Desde el Ejecutivo, representado por la portavoz Pilar Alegría, se mostraron “extrañados” por el timing y la acusación contra la esposa del presidente. Después de la reunión del consejo de ministros, aseguró que había extrañeza “el hecho y la casualidad de haber conocido esta información precisamente esta semana y a través de los medios de comunicación”.

Además de la extrañeza, Alegría aseguró que el gobierno tenía “absoluta tranquilidad” sobre lo que pasara con Gómez: “Sabemos que aquí no hay nada. Nada de nada”. Esto, considerando el informe hecho por la guardia civil: “Lo que hay aquí es una campaña del fango de la derecha y de la ultraderecha, del Partido Popular y de Vox, del señor Feijóo y el señor Abascal y de grupos ultraderechistas como Manos Limpias y Hazte Oír. Esta es la vergonzosa oposición que tiene nuestro país. Fango y más fango. Esta denuncia está basada en bulos de tabloides digitales”.

De todos modos, las palabras fueron medidas con el fin de no atacar directamente al juez tras el caso. “Este gobierno conoce perfectamente la separación de poderes y respeta como no puede ser de otro modo al Poder Judicial”, dijo Alegría en la conferencia de prensa.

El jefe del gobierno español, Pedro Sánchez, en el Parlamento. Foto: Reuters

El portavoz del opositor PP, Borja Sémper Pascual, reaccionó desde la sede de su partido para asegurar que los hechos conocidos “son de una inmoralidad que debería tener consecuencias”. “Un presidente del gobierno, ante lo que tenemos oportunidad de conocer, ya no me voy a retrotraer a los últimos meses, debería de dimitir. En el pasado, pidió dimisión de imputados. Puesto que la imputada es la esposa del presidente, Sánchez debería hacer una profunda y honda reflexión”, emplazó el popular.

En posición de ataque, el PP ya ha llegado a decir que “hay corrupción en La Moncloa”. Cuca Gamarra, secretaria general de la formación, publicó en X: “No hay carta fake ni cortina de humo que tape que la mujer de Sánchez está investigada por firmar cartas de recomendación para el que gobierno adjudique contratos a empresarios amigos. España merece un presidente digno y Sánchez no lo es”.

El partido liderado por Núñez Feijóo ya lleva tiempo pidiendo, o la renuncia de Sánchez, o la celebración de elecciones generales anticipadas. Ahora, desde la dirección de la formación, sostienen que pedirán la dimisión y que Sánchez no vuelva a concurrir a las urnas.

Respecto a la reacción del gobierno, Sémper indicó: “Llevan meses señalando a periodistas con nombre y apellidos y acusando de lawfare, propagando bulos y generando ruido para prepararse para este momento. Sánchez mintió con la carta, mintió en el Congreso, sigue instalado en la mentira”. Esto, considerando la carta en que Pedro Sánchez se tomó unos días para “reflexionar” si seguía o no en la presidencia de gobierno, y donde terminó confirmando que continuaría en el cargo.

Alberto Núñez Feijóo, líder del Partido Popular, en una conferencia de prensa. Foto: Reuters

A pesar del entusiasmo con el que el PP apunta a Sánchez, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, decidió mostrarse cauta frente a los comicios de este domingo. “Hace falta no caer en los errores de las elecciones generales”, señaló en un “desayuno informativo”, recordando que el año pasado, a pesar de tener las encuestas y el “momentum” a favor, no consiguieron los votos necesarios para sacar a Sánchez de La Moncloa.

Aunque se trate de elecciones distintas, no le falta razón a la madrileña, ya que esta vez el PSOE está ganando espacio de cara a las elecciones europeas. Aunque la mayoría de las encuestas daban una estrecha victoria al PP para este domingo, el último sondeo del CIS, publicado este lunes, otorgó a los socialistas la victoria con un 33,2% de los voto. En tanto, el principal partido de oposición obtendría el 30,5% de los sufragios.

El que también está subiendo en los sondeos para este domingo es Vox, que según todos los pronósticos será la tercera fuerza en las elecciones europeas en España, con un 11%. En tanto, Sumar tendría entre 5,4% y 7,1% de los votos.