Pedro Sánchez publica nueva carta donde califica de “montaje” las acusaciones contra su esposa

El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, tachó de “zafio montaje” las acusaciones contra su esposa, Begoña Gómez, que atribuye a “asociaciones ultraderechistas”, y reiteró en una nueva carta a la ciudadanía que su decisión de continuar al frente del Ejecutivo es “más firme que nunca”.

Sánchez, compartió este martes una nueva carta a la ciudadanía tras la citación de su mujer Begoña Gómez como investigada por la presunta comisión de los delitos de corrupción en el sector privado y tráfico de influencias.

En la misiva, que Sánchez compartió en su cuenta de X, asegura que tanto él como su mujer están “absolutamente tranquilos” ante un “zafio montaje impulsado por las asociaciones ultraderechistas demandantes”. “Lo que no lograron en las urnas, pretenden alcanzarlo de manera espuria”, añadió.

Así, el líder socialista criticó que el juez haya dictado una resolución que puede “condicionar” la campaña electoral de los comicios europeos de este fin de semana al anunciar la citación de su mujer tan “solo cinco días antes de que se celebren las elecciones al Parlamento Europeo”, lo cual, dice, “resulta extraño”.

“Habitualmente, se ha seguido la regla no escrita de no dictar resoluciones susceptibles de condicionar el desarrollo normal de una campaña electoral y, por tanto, el voto de los ciudadanos. En este caso, resulta evidente que esta práctica no se ha respetado. Dejo al lector extraer sus propias conclusiones”, denunció.

El medio La Sexta recordó que han pasado apenas dos meses desde que Sánchez compartiera su primera carta a la ciudadanía en la que anunciaba que se tomaba cinco días de “reflexión” para decidir si “merecía la pena” continuar al frente del Ejecutivo. Tras varios días alejado de la opinión pública, y apenas unos días antes de comenzar la campaña electoral catalana, Sánchez anunció que no abandonaría su cargo.

En esta segunda carta, precisamente, Sánchez hace alusión a la primera que compartió el pasado 24 de abril. “Lo que no lograron en las urnas, pretenden alcanzarlo de manera espuria”, denunció el líder del PSOE, quien reconoció que él sabía que “el ritmo de la máquina del fango no iba a parar” y por eso se planteó hace más de un mes si seguir al frente del Ejecutivo.

Ante esto, Sánchez lo tiene claro y asegura que “mi decisión de continuar al frente de la Presidencia del Gobierno es más firme que nunca”.