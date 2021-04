Perú: Encuestas revelan incertidumbre total a una semana de las elecciones

“Cualquier cosa puede pasar”, es la frase que se repite en Perú frecuentemente cuando se habla de las elecciones y ahora se está volviendo cada vez más cierta. Porque a una semana de que se realicen las elecciones presidenciales el escenario es incierto, según dan cuenta los sondeos que el domingo fueron divulgados.

El candidato presidencial de Acción Popular, Yonhy Lescano, lidera los sondeos de intención de voto solo con el 10%, según el último estudio de Ipsos divulgado por el diario El Comercio. La encuesta muestra que en el segundo lugar existe un empate técnico entre Verónika Mendoza, de Juntos por el Perú, con el 9%, y el político de Avanza País, Hernando de Soto, que también tiene el 9%. La candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, y George Forsyth, de Victoria Nacional, le siguen con un 8%.

El candidato de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, retrocedió tres posiciones y se ubicó en sexto lugar, junto con Pedro Castillo, de Perú Libre. Ambos se encuentran igualados en un 6%.

Vista de las papeletas que la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) de Perú prepara, antes de las elecciones presidenciales y generales que se llevarán a cabo el 11 de abril. Foto: AFP

“Considerando el margen de error, la situación es de un virtual empate estadístico entre todos ellos”, escribió el director de Ipsos en Perú, Alfredo Torres, sobre los candidatos que figuran en los cinco primeros lugares. “Perú se enfrenta en una semana a la elección más fraccionada de su historia”, indicó el representante de Ipsos en El Comercio.

Para el director de la encuestadora Vox Populi, Luis Benavente, la razón por la que existe un empate técnico se debe a que “en Perú no ha surgido un gran líder o lideresa que tenga un gran impacto en la sociedad con su liderazgo, con su promesa, con el reconocimiento que pudiera inspirar”. “No hay un sistema sólido de partidos y los partidos se han convertido básicamente en clubes electorales, que están activos para los procesos electorales y luego desaparecen de la escena pública y no hacen un trabajo orgánico. Por otro lado, hay una gran fragmentación porque hay una gran confusión en los ciudadanos, la política se ha desestructurado totalmente, los partidos tradicionales y los líderes están totalmente cuestionados, la mayor parte de los expresidentes o casi todos están judicializados, han estado con prisión preventiva o con procesos fiscales. La situación es esa, un desencanto tan grande de la política que si se junta con la falta de liderazgo, entonces no hay un cauce que encuentre un líder”, dijo en conversación con La Tercera.

Ipsos también realizó un simulacro de votación en el que participaron 1.526 personas de forma presencial y en el que también Lescano encabezó las preferencias con el 14,7%, seguido por De Soto, con el 13,9%; Mendoza con un 12,4%; Forsyth con un 11,9% y Fujimori, con el 11,2%.

Tanto del estudio sobre intención de voto como el simulacro se desprende que la elección será reñida y ninguno de los 18 candidatos se adjudicará la Presidencia el domingo 11 de abril, por lo que habrá una segunda vuelta el 6 de junio.

La encuesta muestra que el excongresista Lescano ha caído cinco puntos porcentuales en las últimas dos semanas. A juicio de Benavente, el candidato “se ha agotado”. “Hizo una campaña en la que logró cierto éxito por impactos basados fundamentalmente en el carisma que podría generar al ser un personaje que siempre fue muy contestatario, lo que calzaba muy bien con la ciudadanía bastante fastidiada, harta del sistema político. Luego no hizo una propuesta sólida, consistente, no mostró un equipo de trabajo, se apartó del partido. Puso de costado a su partido, lo que generó bastante descontento interno. No ha tenido esa capacidad que le diera solidez para soportar la contracampaña”, sostuvo.

El candidato presidencial peruano Yohny Lescano, en una entrevista. Foto: Reuters

Según la encuestadora Ipsos, si Lescano pasa al balotaje, parte con una ligera ventaja, ya que superaría a sus principales contendores. Aunque Benavente advierte que no existe seguridad sobre este escenario. “Hace unas semanas que detuvo el crecimiento que tenía en las encuestas. Y ahora tiene una pequeña caída, difícilmente se va a recuperar y muchos pensaban que él era fijo en la segunda vuelta, pero creo que eso mismo puede estar en riesgo ahora si no mejora su campaña en estos días”, indicó.

Uno de los que mostró un mayor avance fue el economista De Soto, que subió cinco puntos porcentuales. Para Benavente, esta alza se explica por “el detenimiento (del alza) de López Aliaga que en la derecha había tenido un alto impacto, había tenido una tasa muy alta de crecimiento, pero en las últimas semanas su campaña no estuvo muy bien hecha y no tuvo una buena actuación en el debate. Leyó sus propuestas y era una lectura con errores de dicción, no mostró liderazgo. Entonces, ha habido un proceso de transferencia de votos de López Aliaga a De Soto. Las deficiencias en la actuación de campaña de López Aliaga han generado un beneficio a Hernando de Soto”.

“Si bien es cierto que Hernando de Soto tuvo algunas fallas en el debate presidencial de inicios de la semana pasada o en los debates presidenciales, tuvo una actuación aceptable. Por otro lado, en medio de este enfrentamiento tan fuerte, donde los candidatos se lanzan ataques mortales, duros, incisivos, él ha sabido mantener la calma. Creo que eso también le está beneficiando. Es el candidato que tiene la mayor tasa de crecimiento en esta semana y ese crecimiento no se ha detenido todavía. Podría continuar por algunos días. Ha sido medio punto porcentual cada día en la última semana, lo que es bastante dado lo competitiva y estrecha que es esta carrera electoral”, advirtió.

Otra encuesta realizada por el Instituto de Estudios Peruanos (IEP) que también se dio a conocer el domingo en el diario La República, mostró encabezando la intención de voto tanto a Fujimori como a De Soto, los que aparecen empatados con el 9,8%. En tercera posición figura López Aliaga que aparece con un 8,4%, dos décimas por encima de Yonhy Lescano. Verónika Mendoza figura en quinta posición con un 7,3%.

Al igual que en el sondeo de Ipsos se muestra un empate técnico entre cinco candidatos. El estudio también da cuenta de la tendencia a la baja de Lescano y el alza de De Soto.

“Ante la falta de representación (de los partidos), el voto se decidirá a último momento”, dijo Patricia Zárate, jefa de la encuestadora IEP, según consignó la agencia France Presse. “El ‘no elige’ es 28%”, la opción mayoritaria, resalta Zárate en alusión al alto número de indecisos que registra el sondeo.