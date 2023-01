Boluarte tras incremento de protestas en Perú: “Quieren generar caos y desorden para tomar el poder. Están equivocados”

La Presidenta de Perú, Dina Boluarte, lamentó esta noche las jornadas de protesta “cargadas de violencia” que se han generado en gran parte del país y que se han trasladado en las últimas horas a la capital Lima, y reiteró que los actos de violencia generados desde el inicio de las manifestaciones “no quedarán impunes”.

Asimismo, indicó que quienes están detrás de las manifestaciones -que esta jornada han dejado a nivel nacional como saldo una persona fallecida en Arequipa, 16 civiles lesionados y 22 policías heridos- quieren generar caos con el fin de hacerse con el poder de la nación, pero destacó que su gobierno está unido y que actuará con firmeza contra quienes busquen desestabilizar el estado de derecho.

“El gobierno actuará dentro del marco de la Constitución y las leyes que ampara, de manera estricta y firme”, señaló la jefa de Estado durante un mensaje a la nación realizado desde el palacio de gobierno junto a sus ministros de Estado, encabezados por el premier Alberto Otárola y el titular del Interior, Vicente Romero.

En este sentido, Boluarte sostuvo que “nuestra Dirección Nacional de Inteligencia está actuando con la firmeza que corresponde y prontamente estaremos, junto con la Fiscalía, verificando y abriendo las carpetas fiscales de aquellas personas que estén generando actos de violencia, destrozos de la propiedad privada y del Estado”.

Al respecto, la Mandataria informó que durante esta jornada, de forma concertada, grupos de manifestantes intentaron tomarse tres aeropuertos del país, en Cusco, Puno y Arequipa.

“Hoy día, de manera concatenada, a la misma hora, preparada con anticipación, porque esta no es una mera casualidad, han querido tomar tres aeropuertos al interior del país, situación que, por el informe que tenemos, ha sido preparado con premeditación, con suma anticipación, y reitero, todo el rigor de la ley caerá sobre aquellas personas que están cometiendo estos actos delincuenciales, de vandalismo, que no los vamos a permitir”, sostuvo Boluarte.

Agregó que “a los que están generando estos actos de protesta, a los que se han trasladado de las provincias a la capital, no me voy a cansar de llamarlos al buen diálogo, no me voy a cansar de decirles trabajemos en la mirada que el país necesita”.

Sin embargo, volvió a cuestionar y emplazó a quienes han realizado destrozos y se han enfrentado con la policía a lo largo del país.

“A los que están marchando diariamente, ¿quién los financia?, ¿por qué no están trabajando? y ¿qué dinero están llevando a sus hogares?, ¿por qué están abandonando a sus familias para salir a la calle a protestar?, y en sus protestas no hay ninguna agenda social que el país necesita, en sus protestas hay cosas que, ustedes saben, están al margen de la ley”, destacó.

En este minuto, la Mandataria realizó un emplazamiento directo a los violentistas: “Ustedes quieren quebrar el estado de derecho, ustedes quieren generar caos y desorden para, dentro de ese caos y desorden, tomar el poder de la nación. Están equivocados. Desde el gobierno le decimos al pueblo peruano: la situación está controlada y estará controlada, porque sabemos que estos señores no van a cesar en su propósito de quebrar el estado de derecho, pero también les decimos que actuaremos con todo el peso de la ley y estamos individualizando a estos malos ciudadanos que están generando actos de violencia”.

Finalmente, aprovechó la ocasión para desmentir las noticias falsas que, aseguró, han circulado por las redes sociales respecto a un quiebre en el Ejecutivo: “El gobierno está firme y su gabinete más unido que nunca”, destacó Boluarte.