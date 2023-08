Putin y Erdogan acuerdan visita del presidente ruso a Turquía y abordan crisis del acuerdo de granos

hace 52 minutos Tiempo de lectura: 2 minutos

Putin y Erdogan en un anterior encuentro en Samarkand, Uzbekistan. Foto: Reuters

Las autoridades turcas si bien informaron del viaje del mandatario ruso a Ankara no aportaron más detalles, quizás en consideración que sobre Putín pesa una orden de arresto emitida por el Tribunal Penal Internacional, que le acusa de deportar por la fuerza menores ucranianos. No obstante, Turquía no es firmante del Estatuto de Roma, por lo que no podría detener al gobernante moscovita.