Subsecretario de Defensa británico: “Putin es el único que ha hablado de la amenaza nuclear y debería dejar esa retórica irresponsable”

Desde julio de este año, que Lord Coaker se incorporó al Ministerio de Defensa como Ministro de Estado responsable de las relaciones internacionales, la diplomacia y los asuntos parlamentarios de la Cámara de los Lores. Visitó Santiago y Valparaíso esta semana para participar de la inauguración de la Expo Naval y también del XXI Diálogo de Defensa entre Chile y Reino Unido, encuentro donde se reunión con el subsecretario de Defensa, Ricardo Montero.

“La relación entre Chile y el Reino Unido siempre ha sido sólida y buena. En cuanto a las conversaciones que tuvimos hoy sobre defensa observamos cuál era el interés particular que teníamos al compartir ideas sobre el nuevo plan de defensa que Chile está desarrollando y la nueva revisión de defensa que estamos haciendo. Y fue interesante ver cómo lidiamos con algunas de las nuevas amenazas y amenazas emergentes, en particular en torno a la guerra híbrida”, dijo en una entrevista con La Tercera.

El subsecretario de Defensa británico, Lord Coaker en entrevista con La Tercera. Foto: Mario Tellez/ La Tercera

Lord Coaker también se refirió a la amenaza de Rusia y la futura relación que tendrá su país con el nuevo presidente de Estados Unidos.

El 21 de noviembre pasado, Rusia lanzó un misil de alcance intermedio al que llamó Oreshnik contra la ciudad ucraniana de Dnipro, este proyectil encendió las alarmas por su capacidad nuclear, ¿cree que se trata de un mensaje político que el Presidente Putin estaba enviando?

Al final, sea lo que fuere lo que Putin intentaba hacer, el hecho es que para nosotros se trata de apoyar al pueblo ucraniano para derrotar y poner fin a la invasión ilegal de Putin a Ucrania. Es una declaración muy importante que estamos haciendo para defender el orden internacional basado en normas. En realidad, estamos diciendo que los derechos humanos son importantes y que no nos quedaremos de brazos cruzados viendo cómo Rusia invade ilegalmente Ucrania. Por eso los hemos apoyado y los apoyaremos durante el tiempo que sea necesario. Desde nuestra perspectiva, si Rusia pareciera estar dispuesta a ganar en Ucrania, eso tendría implicancias no solo en Europa sino en todo el mundo. Hemos comprometido 3.000 millones de libras esterlinas en ayuda militar cada año durante el tiempo que sea necesario. Estaremos con Ucrania todo el tiempo que sea necesario. Rusia pensó que la OTAN en realidad se replegaría, cuando en realidad se ha fortalecido con la incorporación de Finlandia y Suecia. El conflicto tiene repercusiones no solo en Europa sino en todo el mundo, y que aquellos que buscan romper el orden basado en reglas internacionales no pueden ser vistos como ganadores.

La gente limpia las ruinas de un edificio residencial destruido en el lugar de un ataque con misiles rusos, en medio del ataque de Rusia a Ucrania, en Pokrovsk, región de Donetsk, Ucrania, el 24 de junio de 2024. Foto: Reuters

Actualmente existe mucha información sobre las presiones de Occidente a Ucrania, para que negocie con Rusia. Kiev ha buscado garantías de seguridad y ser parte de la OTAN, ¿cuál es la posición de Reino Unido?

Hemos dicho muy claramente que el camino hacia la OTAN debe ser irreversible para Ucrania. Lo que hemos dicho es que el gobierno de Reino Unido apoyará a nuestros aliados para garantizar que lo que sea que ocurra, sólo se produzca con el consentimiento del gobierno y el pueblo ucraniano. Esa es nuestra posición. En lo que a nosotros respecta, el principio fundamental es que apoyamos a Ucrania para lograr lo que los propios ucranianos decidan que quieran.

En el contexto actual, muchos países en Europa se están preparando ante un posible conflicto. Suecia, incluso, lanzó un folleto explicativo sobre qué hacer ante un situación crítica, ¿está Reino Unido haciendo lo mismo?

El conflicto de Ucrania ha planteado muchas preguntas sobre el futuro de la guerra. La revisión de la defensa que estamos llevando a cabo tendrá que examinar lo que llamamos resiliencia nacional, porque las guerras ya no se limitarán a los tanques y las armas de los aviones de combate y los buques de guerra, sino que también será una guerra híbrida. Será la batalla de la información, para interferir en la comunicación, en la tecnología, en los datos, en el funcionamiento de la infraestructura nacional crítica. Esa ha sido una lección de la guerra de Ucrania para todos nosotros.

Los militares ucranianos visitan la tumba de sus hermanos de armas, que murieron durante el ataque de Rusia a Ucrania, para conmemorar el Día de las Fuerzas Armadas de Ucrania, en medio del ataque de Rusia a Ucrania, en el cementerio Lychakiv en Lviv, Ucrania, el 6 de diciembre de 2024. Foto: Reuters

Se ha señalado que Francia y Reino Unido estarían discutiendo sobre el envío de tropas a Ucrania…

No, no hay ninguna discusión sobre eso. Nuestro apoyo a Ucrania, que se basa en lo que hemos estado haciendo como el suministro de equipos, en asegurar que el equipo que necesita llegue lo más rápido posible, también en la prestación de ayuda humanitaria. Por supuesto, estamos hablando de lo que sucede dentro del área de la OTAN sobre las posibilidades futuras de agresión que necesitamos para disuadir a Rusia de cualquier acción futura.

¿Cree que la amenaza nuclear ahora es más fuerte ahora?

Creo que es muy importante decir que la única persona que ha hablado sobre una amenaza nuclear es Putin y debería dejar de usar esa retórica irresponsable.

Estados Unidos tendrá un nuevo presidente en enero, Donald Trump, ¿cuáles son las expectativas de trabajar con ese aliado?

Creo que hay varios puntos en juego. Desde la perspectiva de Reino Unido trabajaremos en estrecha colaboración con el próximo presidente de Estados Unidos y tenemos una relación especial y seguiremos con esa relación con respecto a Ucrania. Habrá una serie de desafíos para Reino Unido, Estados Unidos y varios de nuestros aliados, incluido Chile, en todo el mundo. Y lo que queremos dejarle claro al presidente Trump es que trabajaremos con ellos para abordar esos desafíos globales. Pero el punto importante es la indivisibilidad de las consecuencias de los conflictos en una región del mundo y en otra. Lo que sucede en Europa afecta al Indo-Pacífico y afecta a otros países allí. Lo que sucede en el Indo-Pacífico afecta a Europa, y esa indivisibilidad significará, en nuestra opinión, que es algo que discutiremos con el presidente Trump y significará que tendremos que permanecer unidos para garantizar que nuestros valores se mantengan, ya sea en Europa o en el Indo-Pacífico o en cualquier otro lugar.