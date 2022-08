Taiwán: Las cinco claves que explican la nueva crisis entre China y EE.UU.

La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, arribó a Taiwán el martes por la noche, siendo la persona electa de mayor jerarquía de Estados Unidos en los últimos 25 años que visita la isla reclamada por China.

La visita de Pelosi ha elevado las tensiones entre Beijing y Washington. China reclama a Taiwán como parte de su territorio, al que anexará por la fuerza en caso de necesidad, y considera que las visitas de funcionarios extranjeros constituyen un reconocimiento de la soberanía de la isla.

China había advertido que tomaría “medidas resueltas y enérgicas” si Pelosi realizaba el viaje. El gobierno del presidente Joe Biden no la exhortó explícitamente a cancelarlo, pero le aseguró a Beijing que no significaba un cambio en la política estadounidense con respecto a Taiwán.

China ha condenado la visita de la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, a Taiwán, calificándola de “extremadamente peligrosa”.

Se trata de la visita de más alto rango de un funcionario estadounidense a la isla en 25 años.

¿Taiwán siempre ha estado separado de China?

China ve a Taiwán como una provincia separatista que eventualmente volverá a estar bajo el control de Beijing. Sin embargo, Taiwán se ve a sí mismo como un país independiente, con su propia constitución y líderes elegidos democráticamente, indicó la cadena BBC.

El Presidente de China, Xi Jinping, ha dicho que la “reunificación” con Taiwán " debe cumplirse “, y no ha descartado el posible uso de la fuerza para lograrlo.

Las fuentes históricas sugieren que la isla estuvo por primera vez bajo el control total de China en el siglo XVII, cuando la dinastía Qing comenzó a administrarla. Luego, en 1895, cedieron la isla a Japón después de perder la primera guerra chino-japonesa.

China volvió a tomar la isla en 1945 después de que Japón perdiera la Segunda Guerra Mundial.

El Ministro de Relaciones Exteriores de Taiwán, Joseph Wu, da la bienvenida a la Presidenta de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, Nancy Pelosi, en el Aeropuerto de Taipei Songshan en Taipei, Taiwán, el 2 de agosto de 2022. Foto: Reuters

Pero estalló una guerra civil en China continental entre las fuerzas gubernamentales nacionalistas dirigidas por Chiang Kai-shek y el Partido Comunista de Mao Zedong.

Los comunistas ganaron en 1949 y tomaron el control en Beijing.

Chiang Kai-shek y lo que quedaba del partido nacionalista, conocido como el Kuomintang, huyeron a Taiwán, donde gobernaron durante las siguientes décadas.

China apunta a esta historia para decir que Taiwán fue originalmente una provincia china. Pero los taiwaneses apuntan a la misma historia para argumentar que nunca fueron parte del estado chino moderno que se formó por primera vez después de la revolución en 1911, o la República Popular China que se estableció bajo Mao en 1949.

Desde entonces, el Kuomintang ha sido uno de los partidos políticos más destacados de Taiwán y gobernó la isla durante una parte importante de su historia.

Actualmente, solo 13 países (más el Vaticano) reconocen a Taiwán como un país soberano.

¿Cuáles han sido las declaraciones de China respecto a Taiwán?

El Presidente chino, Xi Jinping, ha dejado más claro que cualquiera de sus predecesores que considera que la unificación de Taiwán con China es un objetivo principal de su gobierno.

Se espera que Xi sea confirmado para un tercer mandato sin precedentes como líder en un congreso del Partido Comunista en el otoño. Antes de esa reunión política de suma importancia, Xi estará dispuesto a proyectar una imagen de fortaleza en el país y en el extranjero, en particular sobre la cuestión de Taiwán, dice The New York Times.

En junio, Xi envió a su ministro de Defensa, el general Wei Fenghe, a una conferencia internacional en Singapur, donde Wei advirtió que China no dudaría en luchar por Taiwán. “Si alguien se atreve a separarse de Taiwán, no dudaremos en luchar, no retrocederemos ante el costo y lucharemos hasta el final”, dijo el general Wei a su audiencia.

El Presidente chino, Xi Jinping, aplaude en una reunión que elogia los modelos a seguir de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Invierno de Beijing 2022, en el Gran Salón del Pueblo en Beijing, China, el 8 de abril de 2022. Foto: Reuters

El momento en que Xi podría tratar de absorber a Taiwán sigue siendo un tema de gran debate entre los expertos militares y civiles en China, pero no se espera que sea inminente.

“China quiere ‘regresar’ a Taiwán desesperadamente, pero eso no significa que quiera una guerra sangrienta temprana que destruiría el milagro económico de China”, escribió William H. Overholt, investigador principal de la Escuela Kennedy de Harvard, en la última edición de la publicación Global Asia.

En un feroz discurso en el centenario de la fundación del Partido Comunista Chino el año pasado, Xi enfatizó la necesidad de la unificación de la parte continental con Taiwán, a la que llamó “una misión histórica y un compromiso inquebrantable del Partido Comunista de China”.

Cualquier país que se atreviera a interponerse en el camino se enfrentaría a un “gran muro de acero” forjado por los 1.400 millones de habitantes de China, dijo.

¿Cuál es la reacción de Taiwán?

Los políticos de los dos principales partidos políticos ofrecieron su apoyo para la visita de Pelosi, un sentimiento compartido por muchos en Taiwán, dice The New York Times. Mientras que China publicó videos de aviones y misiles volando con música amenazadora, un meme popular en Taiwán transformó a Pelosi en una poderosa diosa taoísta.

El diario señala que los taiwaneses han tomado con calma la visita de Pelosi. “Esa indiferencia férrea desmiente una realidad política que se ha ido endureciendo durante la última década: muchos en Taiwán se han cansado de las amenazas de China y anhelan el apoyo de Estados Unidos”, indicó The New York Times.

La Presidenta Tsai Ing-wen de Taiwán ha tenido cuidado de emitir declaraciones en el tenso momento político. No ha hecho ningún comentario público sobre el viaje, probablemente para evitar exacerbar una situación ya de por sí tensa. Conocida como una operadora cautelosa y pragmática, Tsai ha dejado que otros hablen en su lugar.

La Presidenta de Taiwán, Tsai Ing-wen, habla en la inauguración de una guardería en Taipei, Taiwán, el 2 de agosto de 2022. Foto: Reuters

Dos incondicionales del partido Kuomintang, generalmente favorable a China, el ex presidente Ma Ying-jeou y el presidente del partido, Eric Chu, recibieron con cautela el fin de semana lo que entonces se trataba de una posibilidad de la visita de Pelosi.

Con las elecciones locales a la vuelta de la esquina, los políticos del partido de Tsai hablaron con más libertad. Kolas Yotaka, ex legisladora del Partido Progresista Democrático y candidata a magistrada en el condado de Hualien, dijo que la decisión de hacer el viaje fue de la misma Pelosi y que la mayoría de los taiwaneses apoyarían la visita.

“Nos hace sentir menos aislados y nos da esperanza ver que incluso en circunstancias difíciles, todavía hay personas que mantienen sus creencias e ideales”, escribió.

¿Cómo podría responder China?

China estaba llevando a cabo ejercicios militares en el Mar Meridional de China y el Mar de Bohai antes de la visita de Nancy Pelosi, a Taiwán. Según los anuncios de la Administración de Seguridad Marítima de China, el entrenamiento militar se llevará a cabo en algunas aguas del Mar Meridional de China de martes a sábado y la entrada está prohibida.

Mientras tanto, se están realizando simulacros con fuego real en el norte del Mar de Bohai, donde también está prohibida la entrada, los cuales se realizarán de lunes a jueves.

Cuatro cazas PLA J-16 fueron vistos en la zona de identificación de defensa aérea (ADIZ) del suroeste de Taiwán el lunes, según el Ministerio de Defensa de Taiwán.

El martes, Xiamen Airlines de China publicó un aviso en su sitio web de que había ajustado algunos vuelos debido a problemas de control de tráfico en Fujian, la provincia del sureste con vista al Estrecho de Taiwán. Durante el año pasado, Beijing envió aviones de combate a ADIZ de Taiwán casi a diario, con un récord de 56 aviones desplegados el 4 de octubre, indicó el diario South China Morning Post.

El EPL podría enviar más aviones de combate a la ADIZ en los próximos días, ya que espera que Pelosi se reúna con la Presidenta de Taiwán, Tsai Ing-wen, el miércoles, indicó el diario.

Mientras tanto, Estados Unidos está desplegando aviones y barcos militares más cerca de Taiwán antes de la posible visita, informó la agencia de noticias japonesa Nikkei Asia.

South China Morning Post indicó que también es posible que se envíen aviones de combate del EPL a través de la línea media del Estrecho de Taiwán, una zona neutral que EE.UU. estableció en 1954 para evitar un conflicto entre China continental y Taiwán. Pero Beijing negó la existencia de esa línea este año después de que Taiwán vio que los aviones del EPL la cruzaban.

Varios aviones de combate del EPL volaron cerca de la línea media el martes por la mañana, informó Reuters, citando fuentes no identificadas.

Tambien, explica el periódico, podría desplegar grandes buques de guerra en aguas cercanas a la isla. Dos buques de guerra del EPL, un destructor tipo 052D y una fragata de misiles guiados 052A, ingresaron a las aguas al este de Taiwán, según el Ministerio de Defensa de Japón.

¿Qué tiene que ver Estados Unidos con la división China-Taiwán?

La política de larga data de Washington ha sido de “ambigüedad estratégica” en la medida en que intervendría militarmente si China invadiera Taiwán. Oficialmente, se adhiere a la política de “Una China”, que reconoce solo un gobierno chino, en Beijing, y tiene vínculos formales con Beijing en lugar de con Taipei.

Pero también se comprometió a suministrar a Taiwán armas defensivas y enfatizó que cualquier ataque de China causaría “grave preocupación”.

En mayo de 2022, el Presidente Joe Biden respondió afirmativamente cuando se le preguntó si Estados Unidos defendería militarmente a Taiwán. Poco después, la Casa Blanca aclaró rápidamente que la posición de Estados Unidos sobre Taiwán no había cambiado y reiteró su compromiso con la política de “Una sola China”. De manera similar, ha contradicho declaraciones anteriores de Biden sobre el apoyo militar a Taiwán.

El tema de Taiwán también ha tensado las relaciones entre Estados Unidos y China. Beijing ha condenado cualquier apoyo percibido de Washington a Taipei, y ha respondido intensificando las incursiones de aviones militares en la zona de defensa aérea de Taiwán desde la elección de Biden.