Thomas Matthew Crooks, el atacante de Trump que sufrió bullying y trabajaba en un asilo de ancianos

Donald Trump prometió este domingo asistir a la Convención Republicana que se inicia este lunes en Milwaukee, un día después de que casi lo asesinara un joven de 20 años en Pennsylvania, mientras comienzan a surgir nuevos detalles sobre las fallas de seguridad que tuvieron lugar.

Según fuentes citadas por el Daily Mail, un oficial de policía retrocedió cuando el posible asesino lo apuntó con un rifle, momentos antes de disparar en dirección a Trump y herirle la oreja. Un testigo aseguró a la BBC que advirtió a la policía de la presencia del sospechoso durante varios minutos, y que los agentes tardaron en intervenir.

El expresidente estadounidense y candidato republicano a la Casa Blanca anunció que no retrasará su viaje a Wisconsin, menos de 24 horas después de que Thomas Matthew Crooks le disparara desde una azotea a 130 metros de distancia.

Crooks, quien fue asesinado por el Servicio Secreto después de disparar desde una posición elevada afuera del lugar del mitin de Trump, vivía en Bethel Park, Pennsylvania, un suburbio de Pittsburgh a aproximadamente una hora en auto al sur de Butler, donde tuvo lugar el mitin.

Un anuario de la Escuela Secundaria de 2020 muestra la foto de Thomas Matthew Crooks, en Bethel Park, Pennsylvania, el 14 de julio de 2024. Foto: Reuters

Poco se sabe sobre Crooks en este momento y el motivo del ataque no estaba claro, indicó The Wall Street Journal. Una tarjeta de registro de votantes mostraba que en algún momento estuvo registrado como republicano. En noviembre próximo estaba llamado a participar por primera vez en unas presidenciales, ya que en las últimas aún era menor de edad. Crooks solo emitió su voto una vez, en las elecciones generales de mitad de período de 2022, le dijo a CNN un portavoz del condado de Allegheny.

Según los registros de licencias estatales, ambos padres de Crooks son trabajadores sociales. Su padre está registrado para votar como libertario y su madre está registrada como demócrata, de acuerdo con los registros de votantes estatales.

Crooks tenía 17 años cuando donó 15 dólares a ActBlue, un comité de acción política que recauda dinero para políticos demócratas y del espectro de la izquierda, según los registros de la Comisión Federal Electoral de 2021. La donación, que hizo el 20 de enero de 2021, día de la toma de posesión del presidente Joe Biden en Washington, estaba destinada al Proyecto de Participación Progresista, un grupo nacional que moviliza a los votantes demócratas para que acudan a las urnas.

Inicialmente, los investigadores tuvieron dificultades para identificarlo, en parte porque no llevaba ninguna identificación. Utilizaron ADN, fotografías y otra información para confirmar su identidad. El Pentágono dijo que Crooks no sirvió en el Ejército. El agresor no tenía antecedentes penales, según los registros judiciales públicos de Pennsylvania. El FBI informó este domingo que Crooks actuó solo y que los primeros indicios no dan pistas de que pertenezca a alguna organización terrorista internacional.

Una vista aérea muestra los vehículos de agentes del orden que trabajan en la casa de Thomas Matthew Crooks, en Bethel Park, Pennsylvania, el 14 de julio de 2024. Foto: Reuters

En el lugar se recuperó un rifle tipo AR, dijeron funcionarios encargados de seguridad. El arma había sido comprada por el padre de Crooks, indicaron personas familiarizadas con la investigación. Hablando bajo condición de anonimato, dos oficiales dijeron a The Associated Press que el padre de Crooks compró un arma hace al menos seis meses.

Las autoridades también encontraron artefactos explosivos en el auto de Crooks, que estaba estacionado cerca del mitin de Trump, según fuentes informadas sobre la investigación.

Crooks se graduó en 2022 de Bethel Park High School, según el medio local Pittsburgh Tribune-Review. Recibió un “premio estrella” de 500 dólares de la Iniciativa Nacional de Matemáticas y Ciencias, según el citado periódico.

Sarah D’Angelo, excompañera de clase de Crooks en Bethel Park High School, dijo que Crooks no había transmitido ninguna opinión política fuerte en la escuela. “Él nunca habló abiertamente sobre sus opiniones políticas o cuánto odiaba a Trump ni nada por el estilo”, comentó al Journal.

Otro compañero de clase dijo a Reuters que Crooks “era superinteligente. Eso es lo que realmente me desconcertó, era como un niño muy, muy inteligente, como si sobresaliera”. “Nunca surgió nada loco en ninguna conversación”, agregó.

Jason Kolher, compañero de clase de Thomas Matthew Crooks, habla con los medios de comunicación en Bethel Park, Pennsylvania, el 14 de julio de 2024. Foto: Reuters

Sin embargo, Jason Kohler, de 21 años, que fue a la misma escuela secundaria, le dijo a CNN que Crooks sufrió de bullying por parte de otros estudiantes y parecía ser una persona solitaria. Crooks no tenía “ninguna expresión facial” mientras caminaba por los pasillos de la escuela, detalló Kohler. “No era parte del grupo, así que siempre era, supongo, un blanco”.

Su padre, Matthew Crooks, de 53 años, declaró a la CNN que aún estaba tratando de descubrir qué sucedió (“no sé aún qué demonios ha pasado”) y dijo que esperaría hasta hablar con las autoridades antes de contar nada sobre su hijo.

Un portavoz de la plataforma de redes sociales Discord dijo en un comunicado que se identificó una cuenta que parece estar vinculada a Crooks. La cuenta “se utilizó en raras ocasiones y no encontramos pruebas de que se usara para planificar este incidente o discutir sus opiniones políticas”, escribió el portavoz.

Crooks trabajaba como asistente dietético en el Bethel Park Skilled Nursing and Rehabilitation Center, un asilo de ancianos a menos de un kilómetro y medio de la casa de su familia, según una enfermera de la institución que pidió no ser identificada. Los agentes policiales registraron el centro este domingo, aseguró.