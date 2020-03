Wang Zhou, médico jefe del Centro para el Control de Enfermedades de Wuhan: “Hasta ahora no he visto medida más efectiva que el confinamiento”

China no registró ayer ningún caso nuevo de contagio por coronavirus de origen local, pero las autoridades sanitarias informaron de otros 67 importados. El país, donde comenzó la pandemia mundial en diciembre, se concentra actualmente en evitar que el Covid-19 vuelva a su territorio desde el extranjero.

Con más de 50 millones de habitantes, Hubei fue la provincia más afectada por la epidemia que en el país ha matado a casi 3.300 personas de más de 81.000 casos de contagio. Pero después de dos meses de aislamiento por el coronavirus, esta región, cuya capital es Wuhan, comenzó a abrir sus puertas el miércoles. Algunos aeropuertos y estaciones ferroviarias de la provincia reiniciaron sus actividades. Sin embargo, los colegios permanecen cerrados. Las últimas restricciones a los transportes se levantarán hoy en Hubei, excepto en Wuhan, que tendrá que esperar hasta el 8 de abril. Pero lo peor parece que comienza a quedar atrás.

Las experiencias que dejó la propagación del coronavirus en esta provincia han dado pie para que expertos del Centro para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) de Wuhan las recopilen en un nuevo libro. Se trata de “Manual de Prevención de Coronavirus: 101 tips probados por la ciencia que pueden salvar tu vida”, publicado por Wang Zhou, médico jefe de este organismo y profesor de la Universidad de Ciencia y Tecnología de Huazhong y la Universidad de Wuhan.

En entrevista con La Tercera, este profesor de epidemiología chino se refiere a las exitosas medidas adoptadas por las autoridades locales para frenar el avance del brote y detalla algunas recomendaciones para evitar el contagio con el temido Covid-19.

Las autoridades chinas han comenzado a relajar las medidas de contención en la provincia de Hubei. ¿Cuál es la situación de salud hoy en Wuhan? ¿La epidemia ya está bajo control?

La epidemia de Covid-19 ha estado bajo control en la ciudad de Wuhan y en la provincia de Hubei, como también en otras provincias de China. No se ha confirmado ningún caso nuevo en la provincia de Hubei en las últimas dos semanas y solo un caso confirmado en Wuhan la semana pasada.

Wuhan ha estado bajo confinamiento total desde el 23 de enero. ¿Cree que esta es la medida más efectiva para detener la propagación del coronavirus?

Ahora hemos observado la eficacia del “confinamiento”. Hasta ahora no he visto qué medidas son más efectivas que el confinamiento para contener el brote.

A su juicio, ¿cuáles son las recomendaciones básicas para evitar ser infectado con coronavirus?

De acuerdo con las rutas de transmisión del Covid-19, usar mascarillas, lavarse las manos y mantener la distancia social serían formas efectivas para la protección individual contra el virus.

Según The New York Times, estudios en varios países indican que un número significativo de pacientes con coronavirus ha experimentado una pérdida del olfato o el gusto. ¿Es esto transitorio? ¿Qué otras secuelas has visto en los pacientes recuperados?

No vi ningún caso con pérdida de olfato o gusto. En general, no habría secuelas en los pacientes recuperados leves, la fibrosis pulmonar podría suceder a los pacientes recuperados graves.

¿Por qué hay pacientes que se han recuperado del coronavirus y han dado positivo nuevamente?

Estoy pensando que la sensibilidad de la prueba de ácido ribonucleico (ARN) para el coronavirus es limitada. Posiblemente, los pacientes que fueron evaluados como negativos deberían ser positivos.

¿Se puede contraer coronavirus dos veces? ¿Cuánto tiempo se puede ser inmune después del contagio con Covid-19?

En general, los anticuerpos protectores (inmunoglobulina G, IgG) contra un virus pueden producirse aproximadamente dos semanas después de una infección, y pueden existir durante varias semanas o muchos años, previniendo la reinfección con el mismo virus después de la recuperación.

Científicos en Islandia aseguran que han encontrado 40 mutaciones del coronavirus. ¿Ha observado estas mutaciones en Wuhan? ¿Esto hace que sea más difícil encontrar una vacuna?

Hasta ahora, los estudios han demostrado que el genoma del coronavirus es relativamente estable y conservado. Y esto sería útil para desarrollar la vacuna.