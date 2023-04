Zelensky expone ante el Congreso y agradece “condena” de Chile a la invasión rusa: Partido Comunista y Frente Amplio se restaron

El Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, se dirigió hoy en videoconferencia al Congreso chileno, donde agradeció el apoyo de nuestro país durante la invasión rusa y llamó a sumarse a una “coalición de países que ayudan a Ucrania a defender su independencia”.

Esta intervención fue aprobada por el Senado a principios de marzo, y fue respaldada por la mayoría de las bancadas, con la excepción de los comités de Revolución Democrática y el Partido Comunista. Sin embargo, se restó un gran número de representantes de esos partidos -muchos de los cuales arguyeron que tenían reuniones en paralelo-, aun cuando el Presidente Gabriel Boric ha manifestado su apoyo a la causa ucraniana.

En el evento estuvieron presentes parlamentarios, embajadores de la Unión Europea y representantes de la comunidad ucraniana en Chile.

El acto empezó con la intervención del presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados de Chile, Vlado Mirosevic: “Presidente Zelensky, reciba usted y el pueblo de Ucrania nuestro solidario y afectuoso saludo. La historia reciente da cuenta de que en agosto de 1991 Ucrania, en su acta de declaración de independencia, establece el país como un Estado independiente y democrático”.

Sesión conjunta entre el Senado y la Cámara de Diputados y Diputadas con el fin de escuchar al Presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. Foto: Pablo Ovalle Isasmendi / AgenciaUno

“Ucrania es una nación independiente con el derecho a la libre autodeterminación en su territorio indivisible e inviolable, y por ello expresamos nuestro repudio y rechazo a la invasión militar unilateral iniciada por el gobierno ruso el 24 de febrero de 2022″, recordó en la ocasión el presidente de la Cámara Baja, recibiendo el aplauso de los presentes.

“Muy agradecido por sus palabras, por un saludo tan cordial. Veo nuestra bandera en su sala. Muchas gracias por respetar nuestra bandera, nuestro himno, nuestro Estado”. Con estas palabras, inició su intervención Zelensky, quien comenzó relatando hechos ocurridos en una aldea de la región de Chernihiv: “Soldados rusos convirtieron una escuela rural común en un campo de concentración. Ellos juntaron ahí a todos los habitantes de la aldea, en el sótano, adultos y niños, personas mayores, mujeres y niños. Menos de 200 metros cuadrados para más de 360 personas. Probablemente no han oído sobre este lugar, pero se los quiero contar, los dibujos de este sótano”.

“Los niños dibujaban lo que dibuja cualquier niño en cualquier país: a sus amigos y parientes, su vida, sus sueños, los jugadores de fútbol y a sus héroes. Los niños trataban de escribir estrofas de nuestro himno nacional en las paredes, y los adultos hacían cálculos en las paredes. Cuántos días pasaron en aquel sótano, y cuántos murieron en aquellas condiciones. Sus apellidos están en aquellas paredes, ayer estuve ahí y lo pude ver”, aseguró.

El mandatario ucraniano continuó su alocución: “Estoy muy agradecido a la República de Chile por la condena en principio a la invasión rusa, por el apoyo de las resoluciones de la Asamblea General de la ONU. Estoy muy agradecido al Presidente de Chile, el señor Gabriel Boric, por nuestros acuerdos, tan importantes, en particular por la participación de su país en el desminado humanitario de la tierra. Eso es todo lo que necesitan 174 mil km2 de nuestro territorio, contaminados con minas rusas”.

“Estamos formando una coalición global para cumplir esta tarea y otras semejantes, y estoy seguro de que las cumpliremos”, indicó.

Zelensky realizó diversos llamados “al pueblo chileno”. “Ucrania los invita a juntarse a nuestros esfuerzos de paz. Su voto en la ONU en apoyo de la renovación de la seguridad e integridad territorial de Ucrania es siempre muy importante. Su participación en la realización de los puntos de nuestra fórmula de paz, que puede ser no solo el desminado humanitario, seguramente dará más fuerza al orden internacional basado en las reglas”.

“Los invito a apoyar nuestros esfuerzos por la seguridad alimentaria del mundo, que depende de los esfuerzos conjuntos de los países. Rusia está bloqueando los puertos y el transporte del mar Negro. El mercado de alimentos está desestabilizado, y hemos logrado desbloquear una parte de suministros, pero el mundo necesita más, para que los volúmenes y precios del mercado sean estables. Ustedes pueden ser líderes de los esfuerzos estabilizadores del mundo”.

“Por favor, apoyen los esfuerzos de la Corte Penal Internacional que recientemente emitió una orden de arresto contra el dictador de Rusia, en el caso de la deportación de niños ucranianos y niños, y sus tentativas de destruir su identidad con la asimilación y la adopción ilegal”.

“No hay un pueblo que pueda ser indiferente o neutral a este mal, porque todos somos humanos, y todos queremos que esos niños de nuestro pueblo sean felices, estén seguros, estudien, se regocijen de la vida y no dibujen en las paredes en el cautiverio, en los sótanos”, dijo, tras lo cual cerró su discurso y fue aplaudido de pie por los presentes.

Ausencia del PC y Frente Amplio

Pese al mensaje del mandatario ucraniano, su alocución no contó con la participación de los diputados y senadores del Partido Comunista y Frente Amplio. Sólo el diputado de Convergencia Social, Gonzalo Winter, acudió a la exposición.

Ello, a pesar de que Boric ha sido claro defensor de la postura ucraniana, lo que ha expresado en diversas ocasiones. En julio del año pasado, por ejemplo, reveló que había sostenido una conversación con Zelensky para expresarle “mi solidaridad y nuestra disposición a apoyar las condenas a la invasión en organismos internacionales”. “También le manifesté que puede contar con el apoyo de Chile en temas humanitarios. Ucrania tiene un amigo en América del Sur, tanto ahora como cuando termine la guerra”, agregó en Twitter.

Mientras que el 21 de enero de este año, ambos mandatarios sostuvieron una conversación telemática en la que, según Boric, hablaron “del apoyo que como Chile seguiremos brindando en todos los espacios multilaterales para alcanzar la necesaria paz”.

Sin embargo, ya cuando se debatía sobre si recibir o no a Zelensky, tanto el PC como RD manifestaron sus reparos. Y ello se concretó ayer con la ausencia de los parlamentarios.

“Como bancada del PC abogamos y hemos dicho con fuerza que este conflicto necesita una solución política ya. Para eso es necesario que se activen los espacios multilaterales para la resolución del conflicto. Hay propuestas en la mesa, cada Estado verá la conveniencia o no de eso. Pero la solución política es absolutamente imprescindible ya. Y las lógicas guerreras y militaristas a nosotros no nos van. Y desde mi punto de vista, Zelensky tiene una política, una lógica militarista en su discurso que no aboga por la paz”, explicó la diputada Carmen Hertz -quien es miembro de la comisión de RR.EE. de la Cámara Baja- al ser consultada por su ausencia.

Ya temprano en la mañana un editorial del diario El Siglo, vinculado al PC, había planteado duras recriminaciones a Zelensky, acusándolo de cerrar medios, ilegalizar partidos y vínculos con grupos paramilitares nazis. “(Los diálogos de Boric con Zelensky) coloca a Chile, al menos a su gobierno y al Senado, en la órbita de la postura de Estados Unidos, la Unión Europea y la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) de involucramiento directo en el conflicto con Rusia y de conformación de una fuerza “pro occidental”, fustigó el medio.

En tanto, desde RD su presidente, el senador Juan Ignacio Latorre, reconoció que no fue. Según explicó a La Tercera, “di mis razones antes. Primero, porque estamos con esta urgencia de la ley Nain-Retamal. Tuvimos una reunión de coordinación de la bancada de Apruebo Dignidad. Además, yo ya había escuchado la conversación que tuvo el Presidente de Ucrania con el Presidente Boric. Quien lleva las relaciones internacionales en Chile en términos de política de Estado es el Presidente de la República, no es el Congreso Nacional”.

Latorre solidarizó con el país europeo. “Obviamente lo hemos hecho como gobierno, con la guerra de agresión que está llevando Rusia contra Ucrania. Obviamente Chile ha aprobado las resoluciones de Naciones Unidas y ha estado a favor de la paz. Pero la verdad es que no tenía mucha relevancia escuchar en un Congreso pleno donde el Congreso, además, no iba a tener ninguna palabra que opinar al Presidente de Ucrania”, agregó.

Mientras algunos diputados como los RD Ericka Ñanco y Jaime Sáez aseguraron que tenían sesiones en paralelo, Winter justificó su presencia: “Era una citación al Congreso Pleno, y el Congreso Pleno incluye diputados y senadores, y yo soy diputado. Y además es una citación a escuchar a alguien, y nunca viene mal”.