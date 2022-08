Abogado de Interior en audiencia contra líder de la CAM: “El señor Llaitul es un líder, mucho más que un guerrero, que podemos empatizar en algunos aspectos con su causa”

“Todos estamos bastante cansados por la hora”. Así comenzó su intervención el abogado querellante Ignacio Sapiain Martínez, y quien representa al Ministerio de Interior y Seguridad Pública en la causa que se sigue en contra de Héctor Llaitul, líder de la CAM, que quedó en prisión preventiva tras ser formalizado por usurpación de tierras, robo de madera y amenazas a las autoridades en el marco de la Ley de Seguridad del Estado (LSE). Sus palabras no dejaron indiferente a los presentes, y algunos comentaron -en privado- que hubo partes en que más parecía defensor que un acusador .

Cuando comenzó a argumentar su solicitud de prisión preventiva, Sapiain sostuvo: “El Ministerio Público ha pedido la presión preventiva, no cabe duda que la privación de libertad es uno de los mayores bienes jurídicos para el hombre. Por lo tanto, debe establecerse el correcto equilibrio entre la medida que se decreta y la seguridad de la sociedad. En términos tales vamos a ver si procede o no procede”, inició.

Seguido de aquello, agregó que “el señor Llaitul es un líder, mucho más que un guerrero, que podemos empatizar en algunos aspectos con su causa referida a la reivindicación territorial. El Gobierno ha ido trabajando en esa área por medios pacíficos, recuperando tierras y entregándoselas al pueblo mapuche, un pueblo que él dice proteger”.

Junto con esto, prosiguió, apuntó a que, “pero como buen líder ha perdido el rumbo, no se ha dado cuenta del daño que está generando a su mismo pueblo, no se ha dado cuenta que un señor de 60 que es baleado e internado recientemente en el Hospital de Cañete no es su enemigo, no se da cuenta que esa señora que estaba con cinco hijos, también en el sector de Cañete donde sujetos ingresan y dan balazos la verdad que no es su enemigo y es mapuche igual que usted. Entonces vamos a ver frente a esa perdida de rumbo si efectivamente debe ser decretada esta prisión preventiva”.

Luego de su argumentación inicial, el abogado dio paso a numerar los hechos y explicar las razones para solicitar la prisión preventiva de Llaitul, la que finalmente fue otorgada y la tarde de este jueves comenzó su traslado a la cárcel El Manzano en Concepción.

Cabe recordar, además, que Sapiain representó al Ejecutivo en su frustrado intento por mantenerse como querellante en el caso Huracán, investigación en la cual Llaitul tiene calidad de víctima. El abogado, además, fue candidato a alcalde por San Pedro de la Paz el año pasado, y a concejal cuatro años antes, en 2016. Ambas veces se presentó como “independiente desde siempre”, sin éxito. Entre medio, en 2017, fue presidente del Colegio de Abogados de Concepción.