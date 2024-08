Abogado de Luis Hermosilla apunta contra acusación de fiscalía: “Responde más a expectativas comunicacionales que jurídicas”

La audiencia de formalización contra Luis Hermosilla y Leonarda Villalobos se extendió nuevamente, y va por un quinto día de alegatos ante el 4° Juzgado de Garantía de Santiago para definir la medida cautelar de los acusados. Mientras la Fiscalía Oriente solicita prisión preventiva, la defensa de Hermosilla, su hermano y abogado, Juan Pablo Hermosilla, argumenta que el peligro de fuga no es tal como lo plantea el ente persecutor y que si “tiene que entrar preso, que entre cumpliendo una condena”.

Alegatos que esgrimió frente a la magistrada Mariana Leyton y remarcó a la salida de los tribunales. El representante del imputado por delitos tributarios al Fisco, apuntó contra las acusaciones de la parte persecutora: “Me da la impresión que el Ministerio Público responde más a expectativas comunicacionales que a expectativas jurídicas. Porque si no, no se entiende. Aquí lo que hay que hacer es ir a juicio”.

En esa línea, el legista reiteró que se está decidiendo la medida cautelar y no su sentencia: “No es aceptable que se trate de hacer de esto un juicio. Porque aquí lo único que hemos hecho es hablar los abogados. Aquí no hemos visto testigos, no hemos contrarrestado pruebas, y se hacen puras afirmaciones”.

Juan Pablo Hermosilla afirmó que su representando declararía en un juicio oral, y que esa es la instancias para condenar al acusado, no como se está pretendiendo hacer durante la formalización, acorde al abogado.

“Algunas de las afirmaciones que hace el Consejo de Defensa del Estado y el Servicio de Impuestos Internos, en mi opinión, carecen de todo sustento. Si se mantiene este criterio de que cualquier persona que había leído por la prensa, o sabía que podía haber facturas falsas en Factop, van a tener que meter presos a cientos de personas por lavado de dinero”.

Y agregó que se debe mantener la presunción de inocencia, mientras no se demuestre o contrario: “Yo puedo confesar un delito, puedo confesar que maté a tal persona. Decirlo acá en el tribunal y no es suficiente para que me metan preso. Ya hay una norma expresa, hay un principio expreso detrás que exige tener otros antecedentes que logren acreditar estos hechos”.

“Quienes van a determinar en definitiva si Luis cometió o no los delitos son jueces de un tribunal oral. Vamos a eso, y que entren a cumplir condena, que es lo que quiere de verdad la Constitución y el sistema político, que exista el principio de inocencia. Solo en determinados casos, muy excepciones, se puede establecer una prisión preventiva cuando una persona todavía no es condenada”, sostuvo.