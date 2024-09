Accidentes de tránsito llegan a 454 en la previa de Fiestas Patrias: hay 28 fallecidos y 320 personas lesionadas

La alarmante cifra de 28 personas fallecidas en accidentes de tránsito ha empañado la previa de las celebraciones por las Fiestas Patrias en el país.

Según informó la general Marcela González, jefa de Zona de Tránsito, Carreteras y Seguridad Vial de Carabineros, la mortal estadística fue registrada desde las 14.00 horas del viernes 13, hasta las 00.00 horas de este lunes 16 de septiembre.

Del total de fallecimientos por siniestros viales, la institución policial detalló el lugar de ocurrencia de 25 de ellos, de los cuales siete ocurrieron en la Región Metropolitana, dos en O’Higgins, dos en el Maule, uno en Atacama, uno en Coquimbo, tres en Valparaíso, uno en Ñuble, uno en Biobío, cuatro en La Araucanía, dos en Los Ríos y uno en Los Lagos. De estos, diez peatones perdieron la vida al ser atropellados.

La jefa policial confirmó que hasta la fecha se han contabilizado 454 siniestros de tránsito, de los cuales diez corresponden a colisiones, siete choques y una volcadura, además de 320 resultaron lesionados en los sucesos, 61 de ellos permanecen en estado grave.

A la vez, 71.710 vehículos han sido controlados y fiscalizados, y se han efectuado 16.929 exámenes detectores de alcohol y drogas. Por lo anterior, hasta la fecha se han aprehendido a 229 personas a nivel nacional, de las cuales 147 conducían en estado de ebriedad, 28 bajo los efectos de las drogas y 54 bajo la influencia del alcohol.

En torno a los fallecidos, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, complementó señalando en Radio Cooperativa que, de los 28 fallecidos, siete eran niños.

“Yo esperaría que pudiéramos bajar estas cifras, estabilizarlas y no seguirlas subiendo”, aseveró la autoridad.

Cabe señalar que el Presidente Gabriel Boric también hizo un llamado a la responsabilidad en el discurso que pronunció tras inaugurar las fondas en el Parque O’Higgins.

“Festejar no es excusa para no ser responsables. Les pido que piensen detenidamente un instante en la decisión que se toma antes de agarrar el auto y manejar después de haber bebido unas copas, unos piscos sour o unas piscolas. Eso no está bien, no los hace más choros. Curao no se maneja mejor (sic)”, recalcó el lunes.