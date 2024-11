Acusaciones de Juan Pablo Hermosilla y respuestas de Chadwick y Valencia: los sucesos que remecieron el caso Audio esta jornada

Una nueva página se sumó esta jornada al cada vez más extenso “caso Audio”, la que comenzó a escribirse en horas de la tarde, tras conocerse la versión de la defensa de Luis Hermosilla respecto de las materias que se trataron en la reunión que sostuvo el abogado con el fiscal nacional Ángel Valencia y el exministro del Interior Andrés Chadwick.

Aunque el propio persecutor nacional ha reconocido que la cita tuvo lugar a “pocas semanas” de haber asumido en el cargo, Valencia indicó en ese momento que en el encuentro tuvo como objetivo “limar asperezas personales”. Asimismo, ante el Congreso señaló con posterioridad que al término de la cita Hermosilla le había planteado que se podría buscar una salida alternativa para el caso del exdirector de la PDI Héctor Espinosa. Ante eso, de acuerdo con lo expuesto por el persecutor, se habría negado.

Sin embargo, el abogado Juan Pablo Hermosilla, quien encabeza la defensa de su hermano, descartó que en la cita se abordara el caso de Espinosa -como aseguró en entrevista con CHV- y, más relevante, aseguró que uno de los temas que se trataron en la ocasión fueron las causas que se seguían en contra del fallecido expresidente Sebastián Piñera.

Así se indica en un recurso de protección -al que tuvo acceso La Tercera- interpuesto ante la Corte de Apelaciones de Santiago por la defensa del abogado que se mantiene en prisión preventiva tras ser investigado por delitos tributarios, lavado de activos y soborno.

“La información dada por el Sr. Ángel Valencia Vásquez en la entrevista indicada no es verídica, porque no se trató de ‘limar asperezas’ en su relación personal con mi representado, esos problemas no existían. La verdad es que esa reunión fue solicitada por el propio fiscal nacional y en ella les aseguró que cualquier diligencia que pudiese afectar al presidente Sebastián Piñera Echeñique sería informada primero a los asistentes del café, antes de que se hiciera pública”, indican desde la defensa.

Juan Pablo Hermosilla, abogado defensor de su hermano, presentó un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones. Foto: Aton Chile.

Esta información se conoce el mismo día en que Ángel Valencia envió un correo a fiscales reafirmando el compromiso adquirido con miras a fijar una “Agenda de Probidad e Integridad”. En el texto, de hecho, destaca “la necesidad de dirigirme directamente a todas y todos los funcionarios del Ministerio Público para manifestarles nuestro compromiso total con la probidad y la defensa del prestigio de nuestra institución, que implica no dejar espacio para la corrupción”.

Emplazamiento del oficialismo

Tras conocerse la versión de la defensa de Luis Hermosilla, diputados oficialistas interpelaron al fiscal Valencia aclarar lo planteado y no descartaron poner en duda su permanencia en el cargo. La jefa del comité Ind-PPD, Camila Musante, indicó que “la Cámara tiene la facultad, la Constitución nos faculta a que nosotros podamos fiscalizar al Ministerio Público, para eso se requieren de 10 firmas donde tendríamos que iniciar un proceso de remoción”.

En este sentido, destacó la necesidad de generar una reforma al Poder Judicial que comprenda también al Ministerio Público: “Así le damos garantías al país de que quienes están encargados de perseguir los delitos y quienes tienen la justicia en sus manos responden a la ley y no a intereses de terceros”, sostuvo.

Desde la bancada socialista, la diputada Daniella Cicardini llamó a “esclarecer los hechos”, sin embargo, cuestionó la veracidad de la versión de Hermosilla: “Lo pongo en duda. Su estrategia ha sido inaceptable. Acá han querido ensuciar a todo el mundo, pero en ningún caso yo he escuchado una declaración de decir que Hermosilla es inocente. Entonces, suele pasar mucho de que cuando se pillan a los corruptos terminan atacando a quienes lo investigan para evadir las responsabilidades”.

En este mismo tenor, su correligionario Daniel Manouchehri señaló que hay que que acreditar los hechos y emplazó al el fiscal nacional a referirse a la veracidad de lo que se le acusa. “Tampoco le podemos dar credibilidad (…) si el señor Juan Pablo Hermosilla hace tres meses viene diciendo primero que va a hacer público todos los chats en dos semanas; pasan las dos semanas, no lo hace público”, sostuvo.

Ángel Valencia admitió una reunión con Hermosilla y Chadwick después de asumir como fiscal nacional.

La versión de Chadwick

Más tarde, la revelación de la defensa de Hermosilla hizo que uno de los aludidos, el exministro del Interior Andrés Chadwick, saliera a descartar que en la cita se haya solicitado entregar información acerca de investigaciones penales vinculadas al fallecido expresidente Piñera.

“Deseo señalar que nunca he solicitado ni recibido antecedentes de esa naturaleza, menos aún lo habría hecho utilizando canales informales”, destacó Chadwick, tras lo cual indicó que los hechos deberán ser esclarecidos por la justicia, para lo cual comprometió su “total colaboración”.

Andrés Chadwick junto a el abogado Luis Hermosilla.

Valencia presentará denuncia por faltas a la ética

Al igual que Andrés Chadwick, el fiscal nacional descartó la veracidad de lo afirmado en el escrito por Juan Pablo Hermosilla, por lo que anunció que presentará una denuncia ante el Colegio de Abogados contra el jurista por faltas a la ética.

Por medio de una declaración difundida pasadas las 18 horas por el equipo de comunicaciones de la Fiscalía Nacional, Ángel Valencia, aseguró que “lo señalado por el señor Juan Pablo Hermosilla, en un recurso de protección presentado ante la Corte de Apelaciones de Santiago y en relación al origen y contenido de la reunión sostenida entre el actual Fiscal Nacional, el señor Luis Hermosilla y el señor Andrés Chadwick, es falso”.

Al respecto, en el escrito se señala que “el señor Juan Pablo Hermosilla tiene derecho a ejercer la defensa de su representado (...) pero su rol no puede estar basado en mentiras, acusaciones sin fundamento y en una estrategia alejada de todo proceso judicial”.

“Por lo mismo, en los próximos días se presentará una denuncia en contra del señor Juan Pablo Hermosilla, ante el Colegio de Abogados de Chile, por las evidentes faltas a la ética y comportamiento alejado del honor y dignidad propios de la profesión”, indicaron desde la Fiscalía, sin descartar otras acciones legales. “No nos dejaremos amedrentar ante mentiras y amenazas”, cerraron.