Oficialismo emplaza a fiscal Valencia por reunión con Chadwick en la que habría dicho que informaría sobre diligencias contra Piñera

La defensa de Luis Hermosilla, quien se mantiene en prisión preventiva por delitos de corrupción, reveló una serie de antecedentes a La Tercera que desmienten la versión del fiscal nacional, Ángel Valencia, sobre los tópicos que se trataron en el encuentro que sostuvo con Andrés Chadwick y el penalista recluido en Capitán Yáber.

Acorde al líder del Ministerio Público, la reunión se trató para “limar asperezas personales” y aseguró que fue el exministro del Interior quien intentó poner en tabla alguna salida abreviada para el caso del exdirector de la PDI, Héctor Espinosa, investigado por malversación de caudales públicos. Sin embargo, la defensa de Hermosilla señaló a este medio que la reunión fue solicitada por Valencia y que en ella se comprometió a entregar “cualquier diligencia que pudiese afectar al presidente Sebastián Piñera”.

Tras este nuevo antecedente, diputados oficialistas interpelaron al fiscal a aclarar la versión de la defensa de Hermosilla, y no descartaron poner en duda su permanencia en el cargo. La jefa del comité Ind-PPD, Camila Musante, planteó que “la Cámara tiene la facultad, la Constitución nos faculta a que nosotros podamos fiscalizar al Ministerio Público, para eso se requieren de 10 firmas donde tendríamos que iniciar un proceso de remoción”.

“Siempre he sido partidaria de perseguir las responsabilidades individuales, como Cámara, a nivel penal incluso si es necesario. Pero nos vamos a quedar cortos si no generamos de una vez por todas una reforma -y voy a ir un poco más allá- no solamente en el Poder Judicial, sino que también que comprenda al Ministerio Público. Así le damos garantías al país de que quienes están encargados de perseguir los delitos y quienes tienen la justicia en sus manos responden a la ley y no a intereses de terceros”, sostuvo.

Desde la bancada del Partido Socialista, la diputada Daniella Cicardini llamó a “esclarecer los hechos”, sin embargo, cuestionó la veracidad de la versión de Hermosilla: “Lo pongo en duda. Su estrategia ha sido inaceptable. Acá han querido ensuciar a todo el mundo, pero en ningún caso yo he escuchado una declaración de decir que Hermosilla es inocente. Entonces, suele pasar mucho de que cuando se pillan a los corruptos terminan atacando a quienes lo investigan para evadir las responsabilidades”.

Mismo pensamiento que compartió el parlamentario Daniel Manouchehri (PS), quien señaló que hay que que acreditar los hechos y emplazó al el fiscal nacional a referirse a la veracidad de lo que se le acusa.

“Tampoco le podemos dar credibilidad (…) si el señor Juan Pablo Hermosilla hace tres meses viene diciendo primero que va a hacer público todos los chats en dos semanas; pasan las dos semanas, no lo hace público”.