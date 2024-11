Gajardo y ultimátum de Juan Pablo Hermosilla: “Si usted me pregunta si yo siendo abogado haría algo así, creo que no”

El ministro de Justicia Jaime Gajardo (PC) abordó este martes el ultimátum del abogado y hermano de Luis Hermosilla, Juan Pablo, quien aseguró que revelará los contactos entre el jurista que está en prisión preventiva y figuras del mundo judicial y posiblemente de la esfera política.

En conversación con CNN Radio, el secretario de Estado aseveró que Juan Pablo Hermosilla “está viendo la mejor estrategia para defender a su representado. En eso nosotros no tenemos mucho más que agregar. Él verá la estrategia que utiliza para defender de la mejor manera a su representado”.

“Lo que sí nosotros esperamos, el Poder Judicial ha tomado una serie de medidas que a nuestro juicio son relevantes precisamente para que la ciudadanía, por así decirlo, vuelva a tener confianza en los integrantes del Poder Judicial (...) Por lo mismo, el Gobierno, dentro de las cosas que puede hacer, presentó un proyecto de reforma a la Constitución para modificar el sistema de nombramientos”, argumentó.

Al ser consultados sobre si la revelación del abogado podría perjudicar a jueces y fiscales, Gajardo contestó: “No me puedo pronunciar sobre cosas que no conozco. No sabemos cuál va a ser el contenido de lo que él va a develar”.

“Él, como le digo, está viendo las mejores defensas para su representado. Uno puede tener cuestionamientos respecto a aquello, pero más allá de eso no es mucho lo que le puedo decir, porque no conocemos los antecedentes que supuestamente va a entregar, ni las personas que están involucradas, ni el tipo de involucramiento”, añadió.

En esa línea, defendió que “cada abogado tiene distintas formas de ejercer su derecho a la representación. En principio no está haciendo nada ilícito, y por lo tanto no me cabe reprochar al colega”. Sin embargo, reconoció: “Si usted me pregunta si yo siendo abogado haría algo así, creo que no, pero más allá de eso es parte de su estrategia”.