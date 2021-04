Aglomeración por solicitudes de regularización de migrantes deja 22 ciudadanos extranjeros detenidos en Plaza de Armas

El pasado domingo 11 de abril, el Presidente Sebastián Piñera promulgó la nueva Ley de migraciones, la que reemplaza la vigente Ley de Extranjería. Con el objetivo de “poner orden en nuestra casa, a través de una política ordenada, segura y regular”, el mandatario indicó que esta legislación exige que quienes quieran radicarse en Chile, deben pedir sus visas en los consulados de sus países.

“No queremos que ingresen a nuestro país el crimen organizado, el contrabando, el narcotráfico y aquellos que no respetan nuestras leyes”, dijo Piñera. “Quienes intenten ingresar clandestinamente, no solo comenten un delito, sin que se arriesgan a ser sujetos de expulsión”, explicó sobre la nueva ley que además facilita las expulsiones administrativas.

A un día de dicha promulgación, cientos de extranjeros se reunieron en la Plaza de Armas de Santiago, específicamente a un costado de la Catedral de Santiago, con el objetivo de entregar solicitudes y regularizar su situación migratoria.

Según informó Carabineros en horas de la mañana, 22 personas han sido detenidas por no contar con los permisos de desplazamiento correspondientes a la cuarentena (Infracción al Artículo 318).

Foto: @mariapaz_lopezc

Esta mañana, a propósito del proceso de vacunación en la comuna de Santiago, el edil de la comuna, Felipe Alessandri, fue consultado por la prensa respecto a esta nueva legislación.

“Santiago ha vivido el fenómeno de la migración que llegó para quedarse, pero queremos que sea de forma ordenada. Entendemos que gran parte de los migrantes viene a aportar al país, pero esperamos que sea de forma ordenada y regulada, lo que con la ley de 1975 no se cumplía a cabalidad. Por eso se ha producido este estrés en los barrios y muchas veces esta xenofobia en ciernes”, dijo el alcalde de Santiago.

“Tenemos 300 mil migrantes viviendo en la comuna, la mayoría en situación regular y son un aporte. Pero también tenemos una cifra similar al 20% que están de forma irregular, que igual hemos llegado a ellos con cajas de alimentos y vacunas. Queremos que con la nueva ley puedan regularizarse”, concluyó Alessandri.