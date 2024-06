Esta jornada y en conversación con Radio Duna, la ministra de Salud, Ximena Aguilera, expresó su preocupación ante los casos de Streptococcus Pyogenes, también conocida como la “bacteria asesina”, cuando actúa en concomitancia con otros virus respiratorios.

Según indicó la titular de Salud, lo que ocurrió en Chillán, donde murieron cinco personas por casos asociados a influenza, no todos estos casos fueron también por Streptococcus, quneu esto “se está investigando”.

“Yo no tengo el detalle en este momento. Hay algunos casos.... hay un caso en particular que la persona fue policonsultante (...) es decir, que fue una vez con un cuadro, y volvió en otra oportunidad. Y por eso la gente, la familia, con justa razón está levantando el antecedente de que ellos piensan que hubo un problema en el acto médico. Por eso nosotros lo tenemos en auditoría esa situación. Es decir, que hay que investigar esas causas”, detalló.

“Algunos son fulminantes. O sea, son muy rápidos. Y ciertamente que es una situación que es problemática”, continuó. Es por este motivo, añadió, que se decidió dar la alerta para que así los clínicos estuviesen proactivos en su detección.

Consultada sobre la vacunación contra la influenza, cuya cobertura ha alcanzado el 75% en los grupos de riesgo, la autoridad de Salud indicó que por ahora uno de los grupos con menor adherencia son las embarazadas, las que “ha costado mucho vacunarlas”.

“Hay mucha renuencia a vacunarse durante el embarazo. También de los mismos médicos que no les gusta indicar la vacunación”, indicó, explicando que esto también se dio en los noventa con la vacuna de la Rubeola. Sin embargo, aclaró, esta vacuna es segura para este grupo.

Aguilera advierte que algunos casos de “bacteria asesina” son fulminantes y recomienda la vacuna contra la influenza “a todas las personas” Marcelo Hernandez/Aton Chile

“Hay mucho temor al uso de medicamentos durante el embarazo y vacunas. Entonces eso lleva a que sea difícil vacunar a las embarazadas, a pesar de que la influenza tiene un curso más grave”, añadió.

En cuanto a la vacunación de los grupos que no son de riesgo, y consultada sobre si lo recomendaba, la titular de Salud indicó que sí.

“Siempre recomendamos la vacunación a todas las personas, que es distinto al tema de lo que uno vacuna con el sistema, con los gobiernos. De hecho, nosotros somos de los gobiernos que más vacunan, que más han ampliado los grupos de vacunación. Y por eso las empresas también compran y las farmacias compran”, afirmó. “Este año, al parecer, las farmacias quedaron un poco cortas también con la estimación porque ha habido dificultades para que la gente en el privado tenga acceso a la vacuna, pero en general sí, uno trata de que la gente se vacune”.

Si bien esta inmunización no es una vacuna que ayude a eliminar la circulación del virus, señaló, y de hecho, entrega una inmunidad que no dura demasiado, ya que debe ser anual, “es mejor estar vacunado que no vacunado”, advirtió.