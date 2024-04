Alcalde de Cañete por el asesinato de tres uniformados: “Si es una emboscada, es algo que indudablemente estaba preparado”

La mañana de este sábado, el alcalde de Cañete, Jorge Radonich, se refirió al asesinato de tres carabineros que se encontraban realizando patrullajes por la comuna, cuando –por razones que se investigan– fueron hallados muertos al interior de un vehículo policial incendiado en el kilómetro 25 de la Ruta P72S, en el límite con Tirúa.

El jefe comunal señaló que “lo que ha ocurrido es aberrante, inaceptable verdaderamente. Anoche nos informaron lo que había ocurrido en el trayecto y la verdad es que no entendemos por qué lo hicieron”.

Radonich detalló el momento en el que se enteró del asesinato –que fue catalogado por el Presidente Gabriel Boric como “un atentado”–.

“Me avisaron tipo dos de la mañana y no podía entender, pensé incluso que no era realidad, pero luego nos confirmaron que sí. Esa zona roja estaba pasando, no habían habido atentados y estábamos muy tranquilos”, comentó el alcalde.

Y añadió que “pensábamos que esto estaba bajando y que iba a permitir vivir con tranquilidad y en paz, pero lo que ocurrió anoche revierte toda la situación y nos sitúa en un lugar muy, pero muy preocupante”.

Sobre el avance de la investigación, indicó que “yo no puedo emitir un juicio hasta que se haga una investigación, pero si es una emboscada, es algo que indudablemente estaba preparado”.

Bajo esa misma línea, el alcalde manifestó que espera “se pueda descubrir quienes son los que están detrás de esto y que la justicia pueda actuar, pero con mano dura”.