Alcalde de Maipú y el protocolo de retorno a clases: “Se nota que no fue construido en conjunto a las comunidades; tiene algunas falencias”

Este 2 de marzo será inédito para Tomás Vodanovic (RD). El alcalde de Maipú vivirá por primera vez el inicio de un año escolar siendo edil de la comuna. Y no será uno cualquiera, puesto que tras dos años en que las clases telemáticas fueron la tónica a causa de la pandemia, esta vez las salas de clases deberían estar llenas, toda vez que el Ministerio de Educación decretó como obligatoria la asistencia.

Para ello, la cartera creó un protocolo con el que la autoridad municipal no está de acuerdo. Cree, de hecho, que se debe revisar. “Si esas condiciones tienen que ser conversadas 10, 15 o 20 veces, tendremos que sentarnos a la mesa en todas esas oportunidades para lograr traspasar tranquilidad a las comunidades y garantizar el retorno presencial”, asegura.

¿Cómo se prepara Maipú para la vuelta obligatoria a clases?

Desde que asumimos hemos hecho un esfuerzo muy grande por acelerar el proceso de retorno presencial a clases. Nosotros iniciamos un proceso participativo con las comunidades para diseñar juntos una hoja de ruta que nos permitiera generar las condiciones para celebrar el retorno presencial entendiendo la enorme brecha social que se estaba generando en aquellos estudiantes que lamentablemente no tenían las condiciones para asistir de forma presencial. De cara a este 2022, para nosotros es, si no la principal prioridad política, una de las principales prioridades políticas que tiene que tener este gobierno, también los gobiernos locales y nosotros como municipios generar todas las condiciones que nos permitan el retorno presencial. Como sociedad todavía no hemos sido capaces de dimensionar las consecuencias que ha tenido la ausencia de procesos educativos presenciales en muchos niños y niñas.

¿Está de acuerdo con que haya tomado el carácter de obligatorio el retorno a clases?

Yo creo que más que obligar a las personas, quienes tomamos decisiones tenemos que ser capaces de persuadir, acordar y generar las condiciones que permitan el retorno presencial a clases. Yo no creo tanto en declarar voluntarismo cuando uno no construye las condiciones para aquello, un poco el error que ha cometido este gobierno: finalmente declarar a los cuatro vientos una intención, tratar de imponerla en las comunidades, pero no ser capaces de dialogar, de llegar a acuerdos y de generar las condiciones que lo permitan. Por tanto, más que obligar a la comunidad y a la familia, tenemos que conversar, persuadir y generar condiciones en conjunto, porque todos entendemos lo indispensable que es que los niños y niñas puedan retornar a generar un proceso de aprendizaje presencial en la escuela.

¿Y cómo se persuade a una familia que no está de acuerdo con enviar a su hijo al colegio?

Es muy importante que nosotros como autoridades podamos traspasar la tranquilidad a la población que, hoy día, cuando hay estudiantes y profesores vacunados y se cumple con los protocolos y con los aforos, es más riesgoso que un niño se quede en la casa prescindiendo de su proceso de aprendizaje, a que asista a una escuela. Si somos capaces de transmitir como sociedad ese mensaje con mucha fuerza vamos a disminuir la percepción de riesgo y vamos a aumentar la disposición de las familias de enviar a su hijo a clases.

¿Cómo abordan el protocolo del Mineduc? ¿Tendrán uno propio?

Yo creo que se nota que es un protocolo que no fue construido en conjunto en los municipios, las comunidades escolares, ya que tiene algunas falencias. Ahora, así como los protocolos se construyen, se pueden volver a conversar y volver a construir. Y hoy día, en una situación de pandemia que cambia todas las semanas, por supuesto que tenemos que abrirnos a la posibilidad de sentarnos con las comunidades escolares y acordar ciertos protocolos que nos brinden condiciones de seguridad a todos y todas. Y ahí yo pongo mucha esperanza en que el nuevo gobierno llegue con otra disposición al diálogo, a la escucha y a la búsqueda de acuerdos para lograr consensos junto a las comunidades. Un protocolo que realmente brinde condiciones de seguridad para generar el retorno presencial.

¿Hay colegios de Maipú en que el actual protocolo no se pueda cumplir?

Hemos estado haciendo un esfuerzo bien grande por habilitar en nuestra escuela las condiciones necesarias para el retorno. Hemos invertido más de 100 millones de pesos en obras de infraestructura, además de más de 60 millones en compra de insumos Covid. Existe una preparación muy grande para habilitar las 26 escuelas y liceos. Hay dos que han visto retrasada su obra y estamos trabajando junto a esas comunidades para ver de qué forma organizamos el funcionamiento de la escuela para permitir el retorno presencial.

¿Cuál es la situación de infraestructura de los colegios de Maipú?

No es sorpresa para nadie que muchas veces la infraestructura de las escuelas públicas no es la óptima ni la más deseada, menos cuando lamentablemente han existido ciertas gestiones municipales que no han priorizado de buena forma el uso de los recursos públicos.

¿Qué les van pidiendo las comunidades y cuáles son sus temores?

Quienes con más entusiasmo nos piden la vuelta presencial son precisamente los estudiantes. No solo echan de menos sus procesos de aprendizaje, sino que también las instancias de interacción con sus compañeros y compañeras. Por supuesto hay algunas situaciones de mejora de infraestructura, de cumplimiento del protocolo, de establecer cierto aforo, de hacer frente a ciertas situaciones y yo creo que son directrices mínimas que todos esperamos para ver cómo desenvolvernos hoy día.

¿Y si hubiera un alza importante de contagios deberían volver nuevamente a la educación telemática?

El principal objetivo político es sostener el retorno presencial a clases, pero evidentemente estamos en medio de una pandemia en que tenemos que ir evaluando semana a semana y tomando las decisiones lo más responsablemente posible para resguardar la salud de la población, pero entendiendo que hoy día yo creo que la prioridad debe ser que las escuelas estén abiertas para que los niños y niñas puedan desarrollar su proceso de aprendizaje. Y tenemos que adoptar los esfuerzos y tomar todas las medidas sanitarias correspondientes para que eso pueda ocurrir.

¿Harán alguna evaluación para ver cómo han afectado las clases a distancia?

Esa es una conversación que estamos sosteniendo con el futuro Ministerio, de ver qué va a pasar en el aula en la medida que los niños y niñas vayan retornando a la sala de clases. Yo creo que es muy importante apostar, más que por hacer una continuidad del currículum, como si aquí no hubiese pasado nada, poder fortalecer los procesos de nivelación que muchos niños y niñas requieren después de casi dos años ausentes de la escuela en algunos casos.

¿Y hoy saben qué tan desnivelados están sus estudiantes?

No, no existen pruebas estandarizadas que nos permitan medir o poder hacer una comparación. Pero lo que sí hemos visto y hemos escuchado de parte de las propias comunidades educativas es que si bien se hizo un esfuerzo muy grande, tanto por parte de estudiantes, familias y profesores de poder garantizar los procesos de aprendizaje de forma telemática, esto nunca va a tener los mismos resultados que la educación presencial.