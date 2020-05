Alcalde de Rapa Nui pide financiar charter semanal para llevar medicamentos y víveres a la isla

Hasta inicios de julio, el municipio de Rapa Nui proyecta una “caja chica” de $ 600 millones. Esos son los recuersos que tienen, aseguran sus autoridades, y que fueron redestinados a paliar la crisis económica que vive la isla, producto del confinamiento estricto de Covid-19, que ya cumple dos meses.

“Los proyectos de ley que hasta ahora se han planteado dejan fuera al grueso de los empresarios de la isla. Porque la isla entera es una pequeña empresa. El comercio no genera más de $ 300 millones anuales, por lo tanto quedan fuera de la rendición del Servicio de Impuestos Internos. No tienen garantías en los bancos, no hay un trabajo de contabilidad”, explica el alcalde , Pedro Edmunds Paoa.

Dentro de ese presupuesto de $ 300 millones, según el edil, están los vuelos semanales que comenzaron a operar con la línea aérea Latam, que son para abastecimiento de medicamentos y alimentos, ya que la sustentabilidad está aún en fase desarrollo.

“Nosotros estamos subsidiando aviones sin ayuda de nadie; es un vuelo charter a la semana que nos cuesta $ 65 millones. Y no se trata de un lujo. Lo necesitamos”, agrega Edmunds.

Según el último Informe Epidemiológico del Minsal, Isla de Pascua, donde residen 8.277 habitantes, suma hasta ahora solamente 5 casos confirmados de Coronavirus.

El requerimiento del alcalde fue planteado en la Comisión de Zonas Extremas del Senado, que tuvo una reunión este martes reciente, donde pidió al Poder Legislativo ser un puente para apuntalar este financiamiento.

Específicamente, el edil lo solicitó como iniciativas legales, vía resoluciones del Ministerio de Salud o Ley Corta para territorios especiales.

El senador Carlos Bianchi (IND) manifestó que “existe información del gobierno respecto de esta situación; entonces, se debería potenciar la ayuda hacia el municipio, para suplir esos $ 600 millones. Lo que ha dicho el alcalde es grave, porque tienen que reconvertir sus recursos y existe una fecha límite”.

Operación retorno 2

En tanto, para mañana se estudia un posible regreso a Isla de Pascua de 65 residentes de ese territorio que permanecen varados en el continente. Esto, luego del controvertido vuelo comercial de 500 personas de hace unas semanas, el cual estas 65 personas no pudieron abordar, producto de que 15 de ellas dieron positivo en el test de Covid-19.

La senadora Isabel Allende (PS) recordó que “este alcalde comenzó una cuarentena sin apoyo del gobierno inicialmente y gracias a la aduana sanitaria y testeos preventivos, evitaron un contagio masivo en la isla. Vamos a oficiar a la Subdere para saber porqué hoy no hay apoyo para la isla“.

Desde el oficialismo, el senador Francisco Chahuán (RN) entendió que “la situación económica es dramática y cuando han ido los pequeños empresarios al banco les han dicho que no tienen crédito, porque no tienen cómo acreditar renta”.