Alcalde de Renca sostiene que ya “no tiene sentido" que su comuna siga en confinamiento: “Qué es lo que pretende la autoridad sanitaria (..) la cuarentena ya no es efectiva”

Renca y Paine son las dos únicas comunas de la Región Metropolitana que desde la próxima semana se mantendrán en etapa de Cuarentena, esto luego de que el día de ayer durante el balance Covid del Ministerio de Salud se anunciara que 20 comunas avanzarían en el plan Paso a Paso.

Por medio de su cuenta de Twitter, el alcalde de la comuna de Renca, Claudio Castro, indicó que no estaba de acuerdo con la medida, ya que “genera incentivos perversos que afectan el testeo y la trazabilidad", y además, han pasado tanto tiempo en confinamiento que ya perdió efectividad.

Según indicó, la última semana Renca lideró en número de test PCR por habitante en el Gran Santiago y es la segunda que más testea con más de un 76% que el promedio de Santiago. “Llevamos varias semanas testeando muy por sobre el promedio regional”, expresó.

En esta línea, el alcalde indicó esta mañana en 24 Horas que la cifra alta de casos activos que manejan se debe a que en la comuna están llevando a cabo una gran estrategia de búsqueda de casos.

“Es que nosotros hacemos más test, tenemos una búsqueda activa mas agresiva”, indicó. “De cada 10 personas que encontramos como positivos 6 son asintomáticos (...) Vamos a los lugares en donde encontramos mas concentración de vecinos con síntomas".

En cuanto a la medida de cuarentena, indicó, “ya no tiene sentido”.

“Qué es lo que pretende la autoridad sanitaria manteniendo a Renca en cuarentena (...) Nosotros hemos venido levantando una impresión de que en Renca y en todas las otras comunas que se ha mantenido en Cuarentena en el ultimo tiempo, la cuarentena no es efectiva”, sostuvo. "La cuarentena fue efectiva al principio cuando era urgente reducir la movilidad para evitar que se esparcieran los contactos, cuando no teníamos tanta conciencia sobre el virus, cuando no habían planes de trazabilidad”.

“Logramos reducir la movilidad y eso fue importante para reducir este esparcimiento del virus”, indica. Sin embargo, sostiene, tras 5 meses de confinamiento la medida ya no es efectiva cuando las familias ya no pueden mantenerse en la casa.

Esto, sostiene, ya que las personas “buscan la forma de ir a trabajar” porque necesitan tener ingresos. Además, sostiene, no tiene sentido que sean la única comuna del Gran Santiago en confinamiento y a su alrededor “cruzando una calle... en nuestro caso tenemos 8 comunas que limitan con nosotros que van a estar sin cuarentena”.

“Mi pregunta para la autoridad sanitaria, para el Presidente, es si vamos a tener una medida sanitaria distinta a la cuarentena, que hace semanas ya dejó de funcionar”, añadió.

Al respecto de la situación de Renca, esta mañana el subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga, indicó que han trabajo con el alcalde Castro en trazabilidad, pero que lamentablemente, sus cifras son aún muy altas para pasar de etapa.

“Hemos destacado el trabajo que ha hecho a nivel comunal”, sostuvo en Radio La Clave

“Efectivamente tiene un número muy alto de búsqueda activa de casos, y estamos haciendo todo lo posible para colaborar con él”, explicó.

“Nos hubiese encantado que Renca hubiese avanzado en este Paso a Paso, pero todavía está con un número alto para poder avanzar al siguiente paso”, agregó. “Tenemos toda la disponibilidad para ayudarlo, pero los números de la cantidad de contagios que tiene Renca con las comunas aledañas no lo hacían candidato para poder avanzar”.

Según indicó, verán en las próximas semanas si se produce una reducción aún mayor, que es lo que necesitan. Aunque a la fecha han logrado disminuir bastante sus cifras, destacó el subsecretario: En un punto la comuna tuvo 180 casos diarios y hoy día está en niveles de 40 casos diarios.